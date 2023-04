[株式会社r3kt]



この度、株式会社r3kt(設立:2023年1月24日、本社:東京都渋谷区、代表取締役:齋藤大也、以下「r3kt」又は「当社」)Skyland VenturesならびにEast Ventures様よりJ-KISSによるシード資金調達が完了したことをお知らせします。



当社はGenerativeAIを用い、文字を入力するだけで動画が生成されるモバイルアプリを現在開発中です。









大学院等で機械学習を研究したメンバーが揃っています。現在、Reactを用いた開発経験があるメンバーを募集中です。



GenerativeAIのトレンドは、全人類が知の自転車を手にしたような、数十年に一度の人類史が変わるレベルの変革だと思っています。

GenAI製エンタメで溢れる向こう10年、その内容を豊かで価値が高く、また既存のクリエイターも納得できるものに変えていきたいです。個人的にも2回目の起業で、今までで一番楽しい価値ある挑戦ができています。



弊社は有名VC2社より調達し、まずは文章を動画に変えるアプリからその変革を後押ししようと思っています。有名企業や大学院等で機械学習の研究をしたメンバー、大規模調達した元経営者などが揃っていますので、ご協力くださるエンジニアさんや働きたい方はぜひ面接にご応募ください。

株式会社r3kt Founder/CEO 齋藤大也





投資家様からの一言:

r3kt社への出資はSkyland Venturesにとって初のGenerative AI分野の投資となり、荒波と言う当社の運営インキュベーションに参加してくれたことから出会いました。斎藤ダイヤさんのYouTube周辺の動画領域のインサイトに期待しており、今後動画含むメディアのコンテンツはAIによって生成されたものが自然に溶け込んで行くことになり、その時代を主体的につくって欲しいと思ってます。

Skyland Ventures パートナー/CEO 木下慶彦





ー株式会社r3ktの募集人材についてー

○バックエンドエンジニア

[Must]

1年以上チームでの作業経験がある

Node.js、Typescript、Pythonを利用して各サービスの設計・コーディングができる

単体テスト・結合テストを記述し実行できる

[Nice to Have]

スマートフォンアプリのサービスの実装経験がある

PostgreSQLをPrismaを利用して操作することできる

AWS Cognitoなどを利用してユーザー管理・認証認可実装の経験がある

[稼働時間]

40h/mo~

待遇応相談





○フロントエンジニア

[Must]

FlutterもしくはReact Nativeを利用してコーディングができる

(どちらかでよい)

単体テスト・結合テストを記述し実行できる

[Nice to Have]

アプリ課金実装の経験がある

認証認可実装の経験がある

[稼働時間]

40h/mo~

待遇応相談



---

人材連絡先: info@r3kt.jp

URL : https://r3kt.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/11-20:15)