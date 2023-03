[在日アイルランド商工会議所]

3/11(土)、12(日)の2日間、アイルランドのグルメ、ダンスや音楽など、日本でアイルランドを体験しよう。







アイラブアイルランド・フェスティバル実行委員会、在日アイルランド商工会議所は、「アイラブアイルランド・フェスティバル2023」を3月11日(土)10:00~18:00 / 12日(日)10:00~18:00の2日間、代々木公園B地区イベント会場にて開催いたします。

アイルランドの祝祭「セント・パトリックス・デー」にちなんで2014年から毎年3月に開催されてきた「アイラブアイルランド・フェスティバル」。今回は4年ぶりの開催となります!伝統から流行りの最新カルチャー、グルメなど、アイルランドを日本で堪能できる2日間。さあ、会場ではあなたもアイリッシュ!アイルランドファンの方も、アイルランドの事をもっと知りたい方にもぴったりのイベントです。





音楽&ダンスが会場全体を盛り上げる!鑑賞するだけでなく、体験・参加してアイルランドのカルチャーをより一層身近に。













ステージでは2日間にわたり、様々なスタイルのアイリッシュミュージックやダンスなどをお楽しみいただけます。フェスティバルのクライマックスは、3月12日(日)に表参道で行われる「セント・パトリックス・デー」をお祝いするパレードです。表参道をグリーンの衣装を身にまとったアイリッシュとその家族、アイルランドに所縁のある多くの方がねり歩きます。ぜひ合わせてご覧ください!







お肉やビールなどのアイリッシュフードを食べて飲んで楽しむ!飲食ブース。







アイルランドを代表する飲み物といえば、「ギネスビール」。アイルランドが世界に誇る飲み物であり、世界で一番飲まれている人気No.1の黒ビールです。今回はそのギネスビールをはじめ、アイルランド各地のビールやウィスキーをお楽しみいただけます。また、柔らかくジューシーで風味豊かなアイリッシュラム、定番家庭料理のシチューやシェパーズパイ、その他にもフィッシュ&チップスなど沢山のアイリッシュフードをご用意いたします。ぜひアイルランドの食文化を堪能し、思いきり楽しんでください!











ウクライナ料理キッチンカー「Faina(ファイナ)」ウクライナ支援招待枠で出店!



「アイラブアイルランド・フェスティバル2023」では、ウクライナから避難された家族で開業した、日本唯一のウクライナ料理キッチンカー「Faina(ファイナ)」が出店いたします。日本人スタッフやお客様と楽しく交流できて、自分たちらしく働ける場を作りたい、ウクライナ料理を日本中の方々に楽しんで頂き『食』を通じてウクライナ人の感謝の思いを届けたい、辛いニュースばかりのウクライナ人たちに前向きな姿で勇気を与えたいという「Faina(フィアナ)」の活動に感銘を受け、出店を打診したところ、2日間出店を快諾いただきました!伝統的な

ウクライナの家庭料理・スイーツをぜひ会場でお楽しみください!











アイルランドから直輸入された人気の食品や衣料品、セント・パトリックス・デーのグッズなどを販売予定です!















クラウドファンディングを開設!皆様のご支援を募っています!



毎年各所から多くの協賛や協力をいただいてきた「アイラブアイルランド・フェスティバル」ですが、コロナ禍により止む無く、3度の開催見送りとなりました。より今後のイベント内容を充実させ、未来に繋げていくためにもさらに運営資金が必要です。



そのためにクラウドファンディングを活用し、応援してくださる方から支援をいただくだけでなく、実行委員会からのお礼(リターン)もダイレクトに出来るというところに価値を感じたからです。



ご支援はアイラブアイルランド・フェスティバル2023の運営資金として、また2024年開催予定のフェスティバルにも活用させていただきます。主にご来場いただいたお客様へのホスピタリティを充実させるための運営や設備の費用に充てさせていただきます。



詳しくは:https://readyfor.jp/projects/ilif2023







東日本大震災の被災地支援と子どもたちとの交流



アイルランド大使館では、東日本大震災が発生した2011年の秋から、さまざまな活動を通して被災地の子どもたちを支援してきました。フェスティバルでも、被災した子どもたちをアイルランドにホームステイさせることで、東北から復興を担う、未来の意志を育てよう!という「サポート・アワー・キッズ(Support Our Kids)」プログラムや、あの日を決して忘れてはいけない!風化させてはいけない!と、福島県の農業高校生が栽培した“忘れな草”を配布する、ほのぼの運動協議会による「忘れな草プロジェクト」を応援してまいりました。



今回も「サポート・アワー・キッズ」と「忘れな草プロジェクト」に参加した学生の皆さんがフェスティバルに来場。3/11には、地震発生時間に合わせて黙とうをささげるセレモニーを、また、3/12には駐日アイルランド大使とアイルランドから来日された大臣への記念品贈呈セレモニーに出席いただきます。







駐日アイルランド大使デミアン・コールからの挨拶



アイラブアイルランド・フェスティバルは、日本およびアジアにおいて最大級のアイルランド文化イベントです。この素晴らしいイベントが3月11日(土)、3月12日(日)、東京で再び開催されることを非常に嬉しく思います。日本、アイルランドのご友人、家族のみなさまが集まり、アイルランドの音楽、食、ダンスを楽しむひと時を過ごされることを楽しみにしております。日・アイルランド間のつながりはますます強固なものとなり、アイルランド政府もアイラブアイルランド・フェスティバルを支援することができ誇りに思います。



Message from Ambassador for promotion of ILIF 2023



The Ambassador of Ireland to Japan, Damien Cole, said “The I Love Ireland Festival is the largest celebration of Irish culture in Japan and Asia. I am delighted to see this wonderful celebration of Ireland and Irish culture return to Tokyo on the 11 - 12 March. I look forward to Japanese and Irish friends and families coming together to celebrate everything that is best about Irish music, food, and dance. The connections between our countries and peoples continue to go from strength to strength, and the Government of Ireland is a proud supporter of the I Love Ireland Festival.”









主催者挨拶



アイラブアイルランド・フェスティバル2023実行委員長からのご挨拶





アイラブアイルランド・フェスティバル2023の実行委員長及びこのイベントの主催団体である在日アイルランド商工会議所(IJCC)会頭を務めております土屋と申します。



このたびは、4年ぶりに代々木公園に愛(Love)愛(愛蘭土)フェスが戻ってきます!

コロナの影響もあり、開催準備が遅れ一時は開催自体が危ぶまれましたが、何とか開催にこぎつけられましたことを大変に嬉しく感じております。



コロナ前最後の開催となった2019年には、2日間で10万人以上の来場をいただく盛況のイベントとなりましたが、今年は、やや規模を縮小して開催させていただく予定です。



是非、グリーンのものを身に着けていただき、3/12に表参道で行われますセント・パトリックス・デー東京パレードとともに、このアイラブアイルランド・フェスティバルでアイルランドの食、音楽・ダンス、文化等を幅広く楽しんでいただけば幸いです。



また、最後に、本イベントを円滑に運営し、将来の発展につなげるために3/3(金)より3月末まで本イベントのクラウドファンディングをReady Forで初めて実施させていただきます。このイベントを継続、拡大していくために是非皆様のご支援、ご助力を賜りたく、何卒ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。







主催団体である在日アイルランド商工会議所(IJCC)について



在日アイルランド商工会議所(IJCC)は、1973年に設立された日本アイルランド経済協会(JIEA)を引き継ぐ形で、経済産業省の働きかけにより2008年1月11日に正式に設立されました非営利団体です。



主たる役割は、アイルランドに関わる企業及びビジネスパーソンのための交流の場・コミュニティを提供し、日本・アイルランド間のビジネス協力を発展させてゆくことです。



また、ビジネス、経済分野にとどまらず、アイルランドのスポーツや文化事業についても支援を行っており、その最大の事例が、本フェスティバル開始の2014年以来主催団体としてこのアジア最大のアイルランドのイベントの発展に深く貢献してきました。



在日アイルランド商工会議所は、日本とアイルランドのビジネス関係、アイルランド全般にご興味のある企業、または個人の皆様からの会員の入会申し込みを心より歓迎申し上げます。メンバーシップ(会員)等の詳細については以下をご参照ください。



https://www.ijcc.jp/japanese



IJCCのメンバーにはアイルランド企業、アイルランド人も非常に多く、国際交流を経験していただくうえで素晴らしい機会をご提供できると信じております。



当商工会議所へのご連絡を楽しみにお待ちしております。









イベント概要



名称:アイラブアイルランド・フェスティバル2023



コンセプト:体験して発見しよう!あなたのお気に入りのアイルランド

内容:アイルランドの音楽・ダンスステージ、飲食ブース、物販ブースなど

日程:2023年3月11日(土)10:00~18:00 / 12日(日)10:00~18:00

入場料:入場無料 ※雨天決行

主催:アイラブアイルランド・フェスティバル実行委員会 / 在日アイルランド商工会議所

会場: 代々木公園B地区イベント会場(フェスティバル会場)

※関連イベント:2023年3月12日(日)13:00~15:00表参道パレード



アイラブアイルランド・フェスティバル2023 公式SNS

Facebook:https://www.facebook.com/iloveireland.japan/

Twitter:https://twitter.com/ILoveIrelandJPN

Instagram:https://www.instagram.com/iloveirelandfestival/



【特別協力・協賛】アイルランド大使館/アイルランド外務省

【後援】外務省 / 渋谷区 / 商店街進行組合原宿表参道欅会

【協賛】株式会社東横イン/株式会社三井住友フィナンシャルグループ/JRA日本中央競馬会/

アルプスアルパイン株式会社/岡本工業株式会社

【協力】アイリッシュ・ネットワーク・ジャパン/アイルランド音楽家協会日本支部



