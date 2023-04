[株式会社トレードワークス]

常総学院高等学校 当社メタバースプラットフォーム「Meta Village」採用決定



金融システム開発サービス・ECプラットフォームなどのシステム開発を展開する株式会社トレードワークス(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:浅見 勝弘)は、学校法人常総学院(茨城県土浦市、理事長:大久保 政行)が運営する常総学院高等学校に於いて当社メタバースプラットフォーム「Meta Village」が採用されました。









常総学院高等学校は昭和58年の創設以来「社会に貢献する人材の育成」を目標に茨城県土浦市にて教育活動を展開され、東京大学をはじめとする難関大学への高い進学率を誇る一方、甲子園出場経験を持つ野球部、全国コンクール常連校となっている吹奏楽部など文武両道を熱心に取組まれている全国有名校です。



数年間に及ぶコロナ禍は学校教育にも大きく影響し、オンライン授業、部活動の自粛等により、生徒間コミュニケーション、教職員と生徒並びに保護者間とのコミュニケーション、入学希望者とのコミュニケーションなど、既存の電磁的コミュニケーションの限界と変化の必要性を感じておられました。



当社メタバース(仮想空間)プラットフォーム「Meta Village」はアバターを通じた「匿名性」「リアリティ」「双方向コミュニケーション」。これらの特徴を活かし、当該ツールを活用し、直接来校する機会を設け難い受験生や保護者の方々へ積極的な情報発信を行えるとのご判断にて採用頂きました。





当社は金融システム開発・提供会社として、高い技術力を用いて複雑かつ強固なシステム構築運用を行い社会に貢献して参りました。 その技術を活かし、メタバースプラットフォーム「Meta Village」では安定・安全を大原則としたシステム基盤をベースに、次世代の日本を担う人材育成機関である教育業界をはじめ、心を豊かにし、笑顔溢れるコンテンツを参加団体様との協働にて順次展開する予定です。



今後も当社は新デジタル時代に向け、「Meta Village」をはじめとする、オンラインとオフラインの融合であるOMO(Online Merges with Offline)モデルの可能性を探求し続けて参ります。





名称:Meta Village

価格:無料 (※1)

推奨OS:iOS13以降、Android8.0以降

App Store:https://apps.apple.com/us/app/meta-village/id6444252581

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.tworks.metavillage&pli=1



※1 アプリのご利用は無料ですがダウンロードの通信量が別途かかります

※Apple、Apple ロゴは米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

※App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

※Google 、Android 、Google Chrome、Google Play は、Google Inc. の商標です。









<本件に関するお問合せ先>

株式会社トレードワークス デジタルコマース事業部 加藤 雅也

Mail:welcome_metavillage@tworks.co.jp TEL:03-5259-6611



