[株式会社The Three Arrows]

輪島塗や九谷焼、有田焼などお好きなものを1点から、1か月からお気軽に。



輪島塗の販売・商品企画を行う株式会社The Three Arrows(石川県輪島市/代表取締役田谷昂大)は、伝統工芸品のレンタルサービス「LIFT」を開始します。LIFTでは、輪島塗や九谷焼、有田焼や江戸切子など全国各地の伝統工芸品を、1点から気軽にご自宅でご利用いただけます。使ってみたいけど敷居が高いと思われがちな伝統工芸品を、少額で気軽に、ひと月単位から使うことができ、気に入った場合は買取も可能です。まずは触れてみることで伝統工芸品の温かみを感じていただけたら幸いです。

https://life-and-craft.com/











<伝統工芸品のレンタルとは?>





●「LIFT」サービス概要







1ヶ月から気軽に伝統工芸品を使えるLIFTは、月額料金をお支払いいただくことで利用を開始いただけるレンタルサービスです。お好きなタイミングで返却が可能で、最低利用期間などの縛りもありません。レンタルを続けていくと月額料金は下がっていき5ヶ月目で満期となります。6ヶ月目以降は、ご自分の所有工芸品としてお使いいただけます。





●ご利用方法







LIFT公式サイト(https://life-and-craft.com/)よりお好きな商品を選定し、ネットショッピング同様に月払いのレンタルを開始できます。同時にLINEお友達登録をしていただくことで、商品の発送予定日や2か月目以降のお支払いタイミングなどの情報を事務局からタイムリーにご連絡いたします。スマホひとつで簡単に、輪島塗や九谷焼などの伝統工芸品をご自宅でお使いいただけます。また、レンタルを終了し商品を返却したい場合も、LINEから申請後に商品を発送するだけで煩わしい手続きは含まれません。





<万が一の破損の場合も安心!>







レンタル期間中に誤って商品を破損させてしまった場合でも、翌月のレンタル料金をお支払いいただくことで精算となります。それ以上のお支払いは必要ありません。ひと月単位のレンタルサービスならではの料金体系で、気軽に安心して伝統工芸品を使ってみることができます。





●サービス開始の背景







日本の伝統工芸品は1998年をピークに、生産額・従事する職人や従業員数ともに減少が続いており、長い年月をかけて継承されてきた技術や市場規模が縮小していくことが危惧されています。石川県内でも、経産省工業統計によると輪島塗の製造品出荷額は2020年に143億円と、2002年の約220億円から大幅に減少しています。







生活様式の欧米化や大量生産・大量消費など様々な背景の中で、日本の暮らしの中にあった伝統工芸品を使用する機会は減少し、幅広い世代において伝統工芸品に馴染みのないライフスタイルが多くなってきています。

一方で、30代~50代を中心に伝統工芸品の購入経験があるとの調査報告もあり、工芸品への関心は依然として高いことがわかりました。





<もっと気軽に伝統工芸品を使ってほしい!>







職人の手仕事で手間暇かけて作られる伝統工芸品は高額になる商品も多く、関心はあっても価格の障壁で購入を決断できないケースも多いことがわかりました。そこで当社では、輪島塗製造元10代目で、漆器に囲まれて育った代表の田谷昂大の「気軽に伝統工芸品を使っていただきたい」という信念を元に、1点から、1ヶ月からお好きな伝統工芸品を使えるようにと、LIFTのレンタルサービスを立ち上げました。





<職人の手仕事で作られる工芸品の温かみ>







伝統工芸品の中でも新進気鋭な作家作品と、無骨な職人の手仕事で創られる工房作品があります。日本人が長い間大切にしてきたどこか温かみのある工芸品を、実際に手に取ってそのぬくもり感じてもらうためには、ひと月単位で気軽に使えるレンタルという方法が最適ではないかと私たちは考えました。







「美術館やギャラリーに飾られるだけじゃなくて、実際の生活の中で使われてこそ伝統工芸品だと思っています」という代表の田谷昂大の信念から、当社では本格的な蒔絵を施した輪島塗の器に料理を盛り付けてお食事を楽しんでいただける飲食店を運営しています。ご家庭でも、いつでも返却できるという安心感から伝統工芸品を気軽に使ってみていただけるサービスとして、たくさんの方にLIFTをご利用いただけましたら幸いです。





<飲食店を開業して気づいたこと>







当社では2021年夏に飲食店を開業し、店舗の準備には大変なイニシャルコストがかかることを実感しています。お客様にお使いいただく食器は石川県内の伝統工芸品のみ、というのがこだわりでもあるため、初期導入に多くの費用をかけました。私たちのように伝統工芸品を使って飲食店の展開を検討される事業者様には、LIFTのレンタルサービスをご活用いただくことで、開業のイニシャルコストを抑えることも可能になります。





●運営会社:The Three Arrowsとは







石川県輪島市で200年以上に渡り輪島塗の製造販売を行う、田谷漆器店10代目田谷昂大が、輪島塗を中心とした伝統工芸品の販売会社として2020年に設立しました。輪島塗漆器に囲まれて育ち、当初は家業を継ぐ意思はなかったものの、展示会で輪島塗を愛用されるお客様との対話を通じて輪島塗の魅力を再認識し、一念発起しました。8代・田谷勤、9代田谷昭宏の想いを受け継ぎながらも、現代のライフスタイルに合わせた戦略で国内外への販売を行っています。





伝統工芸品は、実際に使ってみることでその良さが初めてわかるという自身の経験を通じ、より気軽に工芸品を手に取ってもらいたいという思いから、輪島塗の器でお食事を楽しめる飲食店CRAFEAT(石川県金沢市木倉町)の運営行っています。また、シンガポールなどアジア各国への輪島塗製品の輸出や、クラウドファンディングを活用しアメリカ・ヨーロッパ各国へ輪島塗職人の道具を改良した新製品(拭き漆料理ヘラ等)を販売するなど、国内外への販売事業を行っています。





●会社概要

社 名:株式会社The Three Arrows

設 立:2020年7月1日

所在地:石川県輪島市杉平町成坪11-1

代表取締役:田谷 昂大

CRAFEAT:https://www.craft-eat.com/

LIFT:https://life-and-craft.com/













企業プレスリリース詳細へ (2023/03/08-20:46)