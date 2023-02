[株式会社SAIKISS]

Z世代の人材育成が思うように進まない成長企業の向けた、新しいコンセプトの研修ソリューション。



(1)「自律型人材→課題解決型人材→イノベイティブ人材」という独自の成長モデルを設定し、(2)そのために必要なポータブルスキルとビジネスナレッジを学ぶ研修を設計。(3)フルオンラインで全国どこからでも学べるサービスを実現しました。(4)Z世代にとって重要な「学びのモチベーション」を形成するために、個別コーチングセッションを組みあわせることで、効果的な学びと成長を実現します。





株式会社SAIKISS(代表取締役 高見真知子/渡辺パコ 本社:福岡市)は、独自のコンセプトに基づく若手向け人材育成ソリューション「WATASEED for biz」を開発、サービスを開始します。



オンボーディングから

最速成長でリーダーに育てるための

最新最良のソリューション



▼WATASEED for biz オフィシャルサイト

https://wataseed.biz

https://wataseed.me





■こんなお困りに……







若手の育成を図りたいがどのような研修を実施したらいいかわからない。

意欲的な若者ほど早く退職してしまう。

OJT担当者が多忙で、時間が割けず、育成の質にばらつきが出ている。

研修を実施したいが、対象者が少なく、コスト面で難しい。

研修を企画しても希望者が集まらない。実施しても一過性で終わってしまう。

育成対象者が全国に散っており、集合させることが難しい。





■こうやって解決します……





「自律型人材→課題解決型人材→イノベイティブ人材」という時代に合ったキャリアモデルを提示することで、若手が迷いなく学びに向き合える。

ポータブルスキル(どんな職種、業種にも共通する汎用性のあるスキルと知識)を学ぶことで、応用力の高い能力が身につく。

オンライン研修だが、動画視聴の受け身の学びではなく、選りすぐりの講師によるライブ授業でその場で疑問を解消しながら学べる。

個別コーチングを行って、キャリアプランと学びの目的を明確にしながら学ぶことで、「学ぶ意味がわからない」「会社に言われたから学んでいる」というミスマッチを防げる。





■具体的な学びの例(ポータブルスキル)





聞くスキル(傾聴/深掘り)

伝えるスキル(ピラミッドストラクチャ)

時間スキル(タイムマネジメントと優先順位)

話し合いスキル(ファシリテーション)

依頼の受け方と依頼の仕方(報連相)

セルフメンタルケア(レジリエンス)

下からのリーダーシップ





■具体的な学びの例(ビジネスナレッジ)







会社のしくみ

経営戦略とマーケティング

会計と財務

組織図と役割

役職とリーダーシップ

バリューチェーン















■WATASEED for biz 開発の思い



株式会社SAIKISS 代表取締役の高見真知子と渡辺パコは、多くの企業の人材育成にかかわり、育成プログラムの企画から講師として研修の実施、人材の評価や受講者からの相談に乗って来ました。ロジカルシンキングなどのポータブルスキルはもちろんのこと、女性活躍やダイバーシティの推進、環境経営のための人材、次世代リーダー育成など、担当した育成の領域は広範囲に及びます。また渡辺パコはデジタルハリウッド大学教授として大学のカリキュラム開発や運営にもかかわり、大学生の就活相談にもかかわってきた実績があります。経営メンバーはキャリアコンサルタントや学びのアドバイザーとしての経験も豊富に持ち、まさに人材育成のプロチームです。



これまで個別の企業や個人の依頼を元に、最適な育成プランを立案し実施、成長につなげる業務を中心にしてきた業務から一歩踏み出し、全国どこでも、どのような規模の企業でも、どんな職種であっても、成長する機会を提供するために結集し、最適ソリューションを検討してつくりあげたのが、WATASEED for bizです。大手企業やビジネススクールでしか実施できなかった高いクオリティと実践力がつく学びを、全国のどんな企業でもリーズナブルなコストで社員に提供できるようにしました。



現在の20代は、生まれたときから「失われた30年」「氷河期」と言われて成長し、自らの未来に明るい希望を持てない世代です。しかしだからこそ、社会に出て、最速で成長し、社会に貢献すると同時に自らも成長感を感じることで、人生の満足を感じることができ、収入アップも期待できるようになります。WATASEED for bizは企業にとっての最適ソリューションであるだけでなく、若手ビジネスパースンにとって未来の希望と出会える場でありたいと考えています。



















