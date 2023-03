[株式会社 CULTURE AVENUE]

LIFESTYLE with DOGS powered by SHEIN前方専用エリア入場特典付きオリジナルTシャツ発売のお知らせ







LIFESTYLE with DOGSは、ゴスペラーズ, May J.、HKT48、SKE48、NMB48、NGT48、9bic、THE SUPER FRUIT、OCEANS、井桁弘恵、川口葵、なこなこカップル、鈴木ゆうかなど総勢約150名が出演するわんちゃん同伴可能の日本最大級の野外ファッションショー&音楽フェス「LIFESTYLE with DOGS powered by SHEIN」のオリジナルTシャツを3月10日(金)10:00より発売いたします。Tシャツ購入者はライブエリア前方の座席エリアへの入場が可能となります(入場へは別途整理券必須) 。また、SAISON CARD Digital<SHEIN>新規入会でオリジナルTシャツを購入いただくと、1,000円キャッシュバックのキャンペーンも実施されます。グローバルファッションブランド「SHEIN」オリジナル「LIFESTYLE with DOGS x SHEIN」アーティストロゴ入りTシャツ





Tシャツサイズ:M/L/XL価格:¥4,000円(税込)※前方座席エリアへは別途【整理券】の申し込みが必須となります。

Tシャツ販売受付ページ:https://t.livepocket.jp/t/lifestylewithdogs2023

抽選受付期間:2023/3/10(金) 10:00 ~ 2023/3/13(月) 23:59

結果発表予定日:3月14日(火)当選発表予定

≪限定キャンペーン≫SAISON CARD Digital<SHEIN>新規入会でもらえる2大特典

2022年10月より募集を開始しているスマホ完結型クレジットカードSAISON CARD Digital<SHEIN>の入会特典として進呈している2,000円分のギフトカードに加え、「LIFESTYLE with DOGS」専用URLからのご入会いただいた方を対象に、本イベントオリジナル特典をご用意しておりますので、こちらもぜひチェックしてみてください。



<新規入会特典>

【特典1.】

「LIFESTYLE with DOGS×SHEINアーティストロゴ入りTシャツ」購入時のご利用で、1,000円分キャッシュバック!

※「LIFESTYLE with DOGS×SHEIN アーティストロゴ入りTシャツ」のみ購入された場合、キャッシュバック対象外となります。キャッシュバックを希望される場合は、【整理券】をお申し込みください。※「LIFESTYLE with DOGS」専用サイト以外で発行されたSAISON CARD Digital<SHEIN>でのご利用は、キャッシュバック対象外となります。【特典2.】

入会者全員に、SHEINでご利用いただける「ギフトカード2,000円分」をプレゼント!

※デジタルカード発行後、会員向けスマートフォンアプリ「セゾンPortal」にログインいただくと、アプリ内で「デジタルギフトカード番号」と「暗証番号」を進呈いたします。<入会URL>https://csuc.jp/ihwie





【LIFESTYLE with DOGS powered by SHEIN実施概要】

[イベント名] LIFESTYLE with DOGS powered by SHEIN[日時] 2023年4月8日(土)、4月9日(日) 10:00~21:00[会場] 横浜赤レンガ倉庫イベント広場/〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1-1[主催/企画/制作] 株式会社CULTURE AVENUE[後援] 神奈川県[協賛] SHEIN/株式会社クレディセゾン/プレミアムウォーター株式会社/花キューピット株式会社/ベーリンガーインゲルハイム アニマルヘルス ジャパン株式会社/アース・ペット株式会社[協力] イヌリンピック/一般社団法人マナーニ/一般社団法人Do One Good/日本工学院/OCEANS/Forbes[公式サイト] https://lifestylewith.tokyo/[公式Instagram] lifestylewdogs[公式Twitter] @LIFESTYLEwDOGS【本リリースに関する報道お問い合わせ先】LIFESTYLE with DOGS[e-mail] info@lifestylewith.tokyo



