[株式会社Annulus]

インディーゲームパブリッシャー「Annulus」が手がける物語重視のホラーアドベンチャーゲーム





インディーゲームパブリッシャー”Annulus”がインディーズゲームの番組「INDIE Live Expo」にて「クロエのレクイエム -encore-」を2023年6月20日にSteamで配信すると発表した。ストアページは現在すでに公開されているようだ。



「クロエのレクイエム -encore-」は同人サークルブリキの時計が2013年(年齢は当時10代)に発表したゲーム「クロエのレクイエム」のリメイク作品であり、発表から10年経っても衰えない根強い人気を受け、今回満を持してのリメイク版が制作された。



こちらがそのPVである。







ゲーム概要

幽霊少女のピアノが奏でるのは天才少年の孤独か、それとも彼女自身の悲惨な過去なのか。「クロエのレクイエム -encore-」は2人の複雑な家庭関係を描いた2Dホラーアドベンチャーゲームです。

天才バイオリニスト、ミシェルがいざなわれるようにして辿り着いたのは不気味な洋館。そしてそこで1人ピアノの前に佇む黒髪の少女クロエ。洋館の呪いを解くにつれて明かされる2人の悲惨な過去。現在と過去の物語が交差したとき、浮かび上がる真実を前にミシェルは何を思うのか。本格的ホラーサスペンスを2Dホラーアドベンチャーゲームで再現。心を震わせる儚き情念の問題作を、あなたに。





ピアノの前に佇む黒髪の少女クロエ、どうやら彼女はすでにミシェルの名前を知っている様子だ。ミシェルはクロエのお願いを断りきれず、洋館の呪いを解くことになる。クロエによると、どうやら楽譜を集めることで「呪い」が浄化されるようである。





様々な「呪い」が洋館に散りばめられており、それらを解くためにプレイヤーは左右の手に異なるアイテムを装着したりする必要があります。音楽に関する簡単な知識を使う必要のある「呪い」もあり、「音楽」はこのゲームにとって大きな軸となっています。





ゲームは西欧を舞台にしており、豪華なピクセルアートも見どころだ。



本作は、オリジナル版に引き続きブリキの時計が開発を担当する。ブリキの時計は、ぬばりんとななしのちよの2人からなるゲーム制作サークルで、「トラウマ*トラウム」「幻想乙女のおかしな隠れ家」などのホラーアドベンチャーゲームを多数発表している。



本作は製作者両名の強い回想とファンの熱量により、リメイクが実現した。過去に一度遊んだ人も、初めて遊ぶ人も楽しめるようにアップデートが行われたという。作品の没入感を高めるために、使われている音楽のクオリティがあげられている。グラフィックも大幅にアップデートされ、ボイスについても新規採り直しを行っている。

なお、現在「ブリキの時計」は、「少年期の終り」というゲームも鋭意制作中であり、ILEにて同タイミングで公開された。



steam紹介ページ: https://store.steampowered.com/app/2320500

PV:https://youtu.be/NMVHkhLRe0o

ブリキの時計公式Twitter:https://twitter.com/buriki_clock

ぬばりんのツイッター:https://twitter.com/nuba_rin



Annuslus ホームページ: https://annulusworld.com

Weibo公式アカウント: AnnulusWorld (https://weibo.com/u/7831082135)

Bilibili公式アカウント: AnnulusWorld (https://b23.tv/0YqUpKF)

Twitter公式アカウント:https://twitter.com/AnnulusWorld



■開発元: ブリキの時計

■販売元: Annulus

■ジャンル:2Dホラーアドベンチャー

■対応機種:PC (Windows)

■発売日:2023/6/20

■販売価格:未定

(C) Annulus, Inc. All Rights reserved.



株式会社ANNULUSについて





株式会社Annulusは、元プロゲーマーでもあるゲーム実況者が新たに立ち上げたインディーゲームパブリッシャーです。

活動者やパブリッシャー、デベロッパー等をANNULUS(円環)のように有機的に繋ぐことで面白いゲームで世を埋めるを目標としています。





コンセプト:

一つのゲームが歴史に名を残すにはたくさんの協力者が必要です。

ゲームが作られ、それが世に広まるまでの様々な機構を繋ぎ、

一つのゲームが生命体のように自分の意思で生き残れる、

そのような環境を作ることを目指しています。







企業プレスリリース詳細へ (2023/05/21-10:16)