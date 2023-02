[株式会社HIDAIIYO]

普通のサウナでは満足できないサウナーに新たなととのい体験を。



株式会社HIDAIIYO(所在地:岐阜県飛騨市、代表取締役:松場慎吾)が運営する、飛騨地域に点在する一棟貸しラグジュアリー町家「IORI STAY」の宿泊ゲスト限定ツアーを、2023年5月1日 (月)より開始することを決定しました。2023年2月20日(月)に申込みの受付けをスタートしました。



昨今のサウナブームで多くの人々がサウナを目的地として地域を訪れるようになり、地域の魅力を発見するきっかけとなっています。また、「モノ消費」から「コト消費」へと大きくシフトした今、普通の旅行では得られない特別な時間や体験、サービスなどが重視される傾向にあります。プレミアム薬草サウナ体験では、これまでにないアプローチ「サウナに入るまでのプロセスに価値を持たせる」を実現しました。









「プレミアム薬草サウナ体験」は、事前のお申し込みが必要です。

申込み:https://iori-stay.com/ja/experience/medicinal-herb-sauna/



E-bikeで飛騨の森へ入り、力強い野生のクロモジを採取。そのクロモジを天然水でゆっくりと時間をかけ水蒸気蒸留し、生命力に溢れる成分を抽出し蒸留水をつくります。薬草ティーで身体を癒した後には、薪ストーブで温められたサウナ小屋へGO!オリジナル薬草蒸留水のロウリュは、そのベールであなたを包み癒します。

ここ飛騨でしか味わえないプレミアムなととのいを。





プレミアム薬草サウナ体験概要





料金:大人10,000円/人

時間:9:00~13:00

集合場所:JR飛騨古川駅

会場:飛騨の森、畑サウナ







当日の流れ





9:00 a.m E-bikeで飛騨の森へ

飛騨の中心地から飛騨のシンボル安峰山(あんぼうざん)へ向かいます。

森へのアプローチは、起伏も悠々スイスイ楽に上がれるE-bikeで爽快なサイクリングです。

林道を進んでいくと、小鳥の声や、清流のせせらぎの音が聞こえてきます。そして、澄んだ空気を胸にいっぱいに吸い込めば、木々の香りに癒され、まるで別世界にきた感覚になるでしょう。







9:30 a.m クロモジ採取

森の中で薬草コンシェルジュと一緒に、日本を代表する和の香としても知られる日本固有種クロモジを探し採取します。さまざまな木々が茂るそのなかに、ひときわ黒い木肌をした低木がひっそりと生息しています。





10:30 a.m オリジナル薬草蒸留水づくり

飛騨の深い森からの湧き水を使用し、じっくりと時間をかけ水蒸気蒸留をして、生命力に溢れ瑞々しいクロモジの香りを一滴ずつ抽出します。採集する時期や部位(葉・枝・花)などで、蒸留水の香りも変化します。







11:00 a.m 薬草ティーセレモニー

飛騨の自然の中には245種類もの薬草が自生しています。そのうち12種類の薬草をご用意いたします。数種類の薬草を選んでブレンドし自分だけの薬草ティーを味わっていただく時間です。飛騨でつくられるお菓子とともにお楽しみください。





11:30 a.m プレミアム薬草サウナ

畑のド真ん中にある完全プライベート小屋サウナでは、薪ストーブの香ばしい香りとクロモジの甘く爽やかな香りを身に纏い、 深呼吸とともに自然を感じリラックスできます。サウナ内はあえて照明を入れず、ほの暗い空間で薪ストーブの火を見つめることで、禅や瞑想のように”無になる瞬間”を生み出します。自分自身と対話し日々のストレスがリセットされ、本来の自分を取り戻すことができるでしょう。 フィニッシュは、火照ったカラダを天然水の水風呂へドボン!畑のド真ん中で風にあおがれ極上のととのいを体験できます。









IORI STAY 宿泊





IORI STAYは、岐阜県の高山市に6棟・飛騨市に6棟と、飛騨地域に点在する一棟貸しラグジュアリー町家ホテルです。空き家となっていた町家を地域の職人の力によりそれぞれ異なるコンセプトで再生し、伝統建築の良さを残しながら快適な空間をつくりあげています。人口減少、少子高齢化等の課題先進地である飛騨地域で、観光業を通じた地域活性化に貢献するブランドです。

宿泊料金:2名1泊朝食付1人あたり20,000円~(税・サ込)

アクセス:各棟、駅より徒歩10分ほど(無料ピックアップサービスあり)

HP:https://iori-stay.com/ja/









企業プレスリリース詳細へ (2023/02/24-20:40)