［株式会社 ジュウイック］

オリジナルプリントUNI-Tもフルカラープリントの時代へ。



DTF（Direct to film)を採用した、新しいオリジナル・Tシャツ型卓球ユニホームのご提案です。







ステップ１ デザインデータの作成（完全データ入稿）お近くのショップ/卓球場にご相談の上、デザインデータをご用意ください。

ステップ２ 公益財団法人 日本卓球協会（JTTA)への試合でも使えるユニホームとしての申請

ステップ３ JTTAの公認後、色・サイズ・数量を決定のうえ、ショップ・卓球場へご注文（キャンセルはできません）

製造を開始ご、約２-３週間で、ご発送になります。

メーカー希望小売価格 １枚３．７４０円（税抜き ３，４００円）

2023年11月6日（月曜日）受注開始。

※詳細は弊社ホームページをご参照ください。



企業プレスリリース詳細へ （2023/11/16-21:40）