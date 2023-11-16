フルカラーUNI-T(フルカラー ユニT)を受注開始！
［株式会社 ジュウイック］
オリジナルプリントUNI-Tもフルカラープリントの時代へ。
DTF（Direct to film)を採用した、新しいオリジナル・Tシャツ型卓球ユニホームのご提案です。
ステップ１ デザインデータの作成（完全データ入稿）お近くのショップ/卓球場にご相談の上、デザインデータをご用意ください。
ステップ２ 公益財団法人 日本卓球協会（JTTA)への試合でも使えるユニホームとしての申請
ステップ３ JTTAの公認後、色・サイズ・数量を決定のうえ、ショップ・卓球場へご注文（キャンセルはできません）
製造を開始ご、約２-３週間で、ご発送になります。
メーカー希望小売価格 １枚３．７４０円（税抜き ３，４００円）
2023年11月6日（月曜日）受注開始。
※詳細は弊社ホームページをご参照ください。
企業プレスリリース詳細へ （2023/11/16-21:40）
データ提供
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