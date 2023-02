[株式会社 国際旅行社]

「沖縄 泡盛トレイル・プロジェクト」―泡盛とツーリズムの連携による元気な沖縄づくりー



「泡盛トレイル enjoy with プロ野球キャンプ2023」 は、琉球泡盛とツーリズムの連携による元気な沖縄づくりを目指しており、プロ野球キャンプの応援とともに沖縄の酒「琉球泡盛」を見て・聞いて・知って・味わって好きになってもらうことで、泡盛のブランド認知・理解度を高め、新たな消費層の創出を図るとともに、「地域の酒・泡盛」の優良コンテンツ化・高付加価値化による観光関連業界活性化の実現を図っていくことを目指しています。









「沖縄固有の酒」である「泡盛」は、海外各国・各地のワインやウィスキー、ビールのような「国やエリアを代表するツーリズム(観光)資源」のレベルに達しているとは言えません。泡盛の沖縄県内消費が減少傾向にある中、県外・海外での販路創出・消費拡大が泡盛業界としての喫緊の課題となっています。この課題を解決するためにはまず、泡盛自体の「ブランド力強化」が重要と考えております。



「泡盛トレイル enjoy with プロ野球キャンプ2023」では、毎年恒例となっており、多くの観光客の来沖が見込めるプロ野球キャンプの時期に、県内各地の酒蔵(酒造所・蒸留所)にて蔵人が「有料かつ優良な泡盛蔵ガイドツアー」を訪れたお客様へ提供いたします。この取組を通じて琉球泡盛のブランド力を強化し、「泡盛ファン」を増やすことで、沖縄の伝統文化の発展と魅力的な観光地を目指します。



「泡盛トレイル enjoy with プロ野球キャンプ2023」ガイドツアー内容



期間:2023年2月4日~2023年2月28日

各酒造所において「蔵人によるガイドツアー+テイスティング」プログラム実施

※一部見学のみ受付の酒造所あり

・「泡盛Awamori」についての解説

・蔵人による泡盛蔵のガイドツアー

・テイスティング(試飲会)・・・蔵元による解説付きの飲み比べ

・所要時間:1時間程度(予定)

・参加費:お一人様 500円~1000円

・原則として、各酒造所への事前申し込み制

・1回あたりの最大受け入れ人数等は酒造所ごとに設定



参加酒造所 一覧(計11酒造所)

○ガイドツアー

・有限会社 山川酒造(本部町)

・株式会社 松藤(金武町)

・咲元酒造株式会社(恩納村)

・有限会社 神村酒造(うるま市)

・新里酒造株式会社(うるま市)

・有限会社 八重泉酒造(石垣市)

・合資会社 伊是名酒造所(伊是名村)



○見学のみ

・瑞泉酒造株式会社(那覇市)

・くぅーすの杜 忠孝蔵(豊見城市)

・まさひろ酒造株式会社(糸満市)

・株式会社 多良川(宮古島市)



