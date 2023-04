[XD Inc.]



日本最大級の参加型eスポーツの祭典「EVO Japan 2023」大盛況で無事終了!今後もフラッシュパーティーが格闘ゲームの素晴らしい魅力を伝える!



XD Inc.は、iOS・Android・PC向け爽快無料乱闘ゲーム「フラッシュパーティー」が2023年3月31日~4月2日に東京ビッグサイトで開催される日本最大級の参加型eスポーツの祭典「EVO Japan 2023」(以下、「本イベント」)のオフィシャルスポンサーとして参画し、本イベントが無事開催されたことを心よりお喜び申し上げます。今後もフラッシュパーティーは格闘ゲームの素晴らしい魅力をお伝えして参ります。



「EVO Japan 2023」は、米国で開催される世界最大規模の対戦格闘ゲームトーナメント「Evolution Championship Series(以下、EVO)」の日本大会で、2023年3月31日(金)から4月2日(日)までの3日間にわたって東京ビッグサイトで開催されました。本イベントはその理念を受け継いだもう一つの世界大会として2018年に初めて開催され、コロナによる中断がありながらも、「2020年の熱戦」から3年経った本年に復活開催することで、大きな注目を集めています。



「フラッシュパーティー」は、本協賛を通じて、格闘ゲームコミュニティの持続的な発展に寄与できるよう努めるとともに、新技術や新プラットフォームで世界を知るZ世代ゲームプレイヤーやファンの皆さんへiOS・Android・PCどこでも体験できる格闘ゲームの素晴らしい魅力をお伝えして参ります。





■日本最大級の参加型eスポーツの祭典「EVO Japan 2023」大盛況で無事終了!

EVO Japan 2023が、東京ビッグサイトでの熱気あふれる試合と観客の歓声によって、大成功に終わりました。今年の大会では、世界中から集まったトッププレイヤーが、激しい競争を繰り広げました。

大会期間中、プレイヤーたちは、彼らのスキルと戦略を発揮し、ファンたちも、彼らのお気に入りのプレイヤーたちを応援しました。特に、最終日の決勝戦では、熱狂的な観客たちが、日本と海外のトッププレイヤーたちに声援を送りました。

EVO Japan 2023の大成功を受けて、「フラッシュパーティー」の運営チーム一同は本イベントのオフィシャルスポンサーとして喜ばしく思うとともに、次回の開催にむけて思いをはせております。

今後も、フラッシュパーティーは、新技術や新プラットフォームで世界を知るZ世代ゲームプレイヤーやファンの皆さんへiOS・Android・PCどこでも体験できる格闘ゲームの素晴らしい魅力をお伝えして参ります。







■コミュニティイベント:「Let's Party~!!」EVO Japan 2023 フラパサイドトーナメント無事終了!

フラッシュパーティーコミュニティ「フラパ同好会」は3月31日に「Let's Party~!!」EVO Japan 2023 フラパサイドトーナメント(以下、本サイドトーナメント)を開催しました。多くのプレイヤーや観客のご参加をこの場を借りて御礼申し上げます。

本サイドトーナメントは「午前の部」と「午後の部」に分けられており、出場選手は各フラッシュパーティークランのトッププレイヤーだけではなく、実力を持っている独立参加選手も多数見受けられました。熾烈な試合を経て、各部門の優勝者が以下のように決まりました:



【午前の部】

優勝:たんでん

準優勝:Top|きりみ

三位:ULP.ぽいふる



【午後の部】

優勝:とけー

準優勝:ちりあくた

三位:しゃり





【対局分析1:Top|きりみvsたんでん】





午前の部の決勝戦でP1はTop|きりみ選手、P2はたんでん選手となります。

ROUND1~ROUND2で、Top|きりみ選手は「マカロン」を使い、それに対してたんでん選手は「ティナ」を選びました。お互いに一進一退の攻防を繰り返し、両者相手の崖復帰を何度も阻止する激闘を繰り広げましたが、たんでん選手の「稲妻キック」がTop|きりみ選手への決め手となり、ROUND2ではKO値129%対107%の僅差でゲームセットとなりました。

ROUND3~ROUND4ではTop|きりみ選手がキャラを「シーヤ」に変えて、シーヤの氷系攻撃と「光り輝く」などの必殺技で一気に2ROUNDを取り返しました。たんでん選手はキャラを変えませんでしたが、試合テンポの変化に慣れず、対応する手段がなかったそうです。





勝敗を決するROUND5。たんでん選手は「シビ」を選び、Top|きりみ選手は引き続き「シーヤ」を選択。Top|きりみ選手はたんでん選手を残りライフ1まで先に追い込み優勝に王手をかけましたが、たんでん選手はKO値113%と厳しい状況で耐え抜き、見事Top|きりみ選手を2回連続KOして勝負を決めました。

午前の部優勝はROUND1~ROUND5の試合結果3-2で、たんでん選手となりました。



【対局分析2:ちりあくたvsとけー】





午後の部の決勝戦でP1はちりあくた選手、P2はとけー選手となります。

ROUND1ではちりあくた選手は「ドレイク」、とけー選手は「チリ」を使います。ちりあくた選手はドレイクの「トカゲ手榴弾」を非常にうまく使いこなしながらも、とけー選手は「ラストシュート」で行動を阻害することで対処し、見事とけー選手が勝利。

ROUND2では両名キャラ変更なく開始し、ちりあくた選手は一時ライフ数を挽回する善戦を繰り広げましたが、とけー選手が見事押し切りRound2も勝利します。





ROUND3で、ちりあくた選手は引き続き「ドレイク」を使い、とけー選手はキャラを「ヘラクレス」に変えました。とけー選手はヘラクレスの「激怒状態」を通じて、2回連続相手をKOして、最終盤では空上攻撃一発で決勝戦の勝敗を決しました。

午後の部優勝はROUND1~ROUND5の試合結果3-0で、とけー選手となりました。



本サイドトーナメントで選手たちは比類ないスキル、ガッツ、粘り強さを発揮し、すばらしい対戦を観客の前で披露してくれました。



これからもフラッシュパーティーはコミュニティーの大会を応援いたします。フラパ大会を主催してみたいとお考えの方は是非下記のリンクよりご応募ください。eSports の賞品協賛、素材提供などの大会開催サポートをさせて頂きます。



共に格闘ゲームの素晴らしい魅力を世界中に伝えていきましょう。



応募リンク↓

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZByfDPKMjUgIKWHiXHVODDNrSxJ-D4SMdwKnS49j86Osk4A/viewform





■本イベントについて

大会名: EVO Japan 2023 presented by Rohto(エヴォ ジャパン ニセンニジュウサン プレゼンティッド バイ ロート)

開催日:2023年3月31日(金)~2023年4月2日(日)

開催会場:東京ビッグサイト



概要:賞金総額1400万円の獲得を目指し、日本、そして世界中の格闘ゲームプレイヤーが日本に集結します。本イベントでは、「ストリートファイターV チャンピオンエディション」や「鉄拳7」、「GUILTY GEAR -STRIVE-」など7種のゲームタイトルでトーナメントが開催されることに加え、格闘ゲームコミュニティーが中心となり、多くのタイトルでサイドトーナメントが開催されます。

そして今回フラッシュパーティーのプレイヤーコミュニティ「フラパ同好会」も3月31日にてEVO Japanの現場でサイドトーナメントを開催いたしました。

EVO Japan 2023公式サイト: https://www.evojapan.gg

公式SNS:【Twitter】 @evojapan2023

【YouTube】 @EVOJapanYT

【Twitch】 https://www.twitch.tv/evojapan01



<アプリ概要>

タイトル:『フラッシュパーティー』

ジャンル:iOS・Android・PC向け爽快対戦ゲーム

公式ウェブサイト:https://fp.xd.com

料金:基本無料、アプリ内課金あり

ダウンロードリンク:https://l.tapdb.net/hnlcjPEV

公式Twitter:https://twitter.com/FlashPartyJP

公式Discord:https://discord.gg/Kj8ZAU4WNN

公式Tiktok:https://www.tiktok.com/@flashpartyjp



▼iOS・Android・PC向け爽快無料乱闘対戦ゲーム『フラッシュパーティー』について

スターダストウォーリアーズ!集結!

『フラッシュパーティー』は、さまざまな能力を持ったキャラクターで1対1の戦いを繰り広げ、どこでも友達と一緒に盛り上がれるハイスピード対戦格闘ゲームです。このゲームでは、ジャンプしたり、防御したりなど、簡単な操作で気軽に様々な攻撃を組み合わせ、最高のコンボで対戦相手を倒して勝利を目指します!

プレイモードは1対1でのオンライン対戦が中心となり、ほかにもリレー戦やバトロワモードなど、フレンド同士対戦やサッカーモードなどいくつかのモードが実装されています。一人でAIを相手に楽しめたり、特訓で攻撃を練習したり、やり込み要素が盛りだくさん!

本ゲームでは数十種類のキャラクターが勢ぞろいしており、今後も継続的なアップデートで追加されていきます。それらのキャラクターはユニークな特殊スキルを駆使し、かつ多彩なビジュアル表現による躍動感のある動きが再現され、バトルの爽快感を満喫できます。

LET'S PARTY!



【XD Inc. について】

XD Inc. はゲームの開発のみならず、パブリッシングにも取り組んで実績を上げていると同時に、中国で最も成長しているスマホゲームプラットフォームであるTapTapを共同設立しました。様々なジャンルの高品質ゲームを誠心誠意に提供することにより、中国に於いて最も優れているゲーム会社の一つである、という評価を獲得しました。それに伴い人気なスマホゲーム『フラッシュパーティー』、『ソーセージマン』、『T3アリーナ』、『トーチライト:インフィニティ』及び高品質のコンソールゲーム『ICEY』などをリリースしたことに加え、後日にも複数のゲームを日本に向けてパブリッシングする予定です。



