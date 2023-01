[株式会社ディープスキル]

「込山 榛香(こみやま・はるか)」(AKB48・チームA)が、エンタメDX事業やマネジメント業務を行う株式会社ディープスキル(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:水野信之助、以下「ディープスキル」)に1月27日に所属する事となりました。





「ディープスキル」は、タレントのマネージメント全般を担う所属事務所としての機能と、常にIPの皆様が新しいメディアを持ち、新しい価値を提供している状態を創り続けるサービス作りなどを行います。



込山榛香は、1998年09月12日生まれ、千葉県出身。2013年、AKB48第15期生オーディションに合格。2016年『AKB48 45thシングル 選抜総選挙』で21位となり、同年、AKB48の46thシングル「ハイテンション」では初めて表題曲の選抜メンバーに選出されております。今後もAKB48の活動は勿論のこと、女優業や舞台などにもチャレンジしていく予定です。2023年より新しいチャレンジに向かい進む、込山榛香と「ディープスキル」に是非ご期待ください。





●本人コメント

この度、ディープスキルに所属させて頂くことになりました。



AKB48に入りアイドルとして色んな経験をさせて頂き、込山榛香個人としても色んな経験から学び成長したいと思っていました。

そんな思いを持っていた時に、ディープスキルの方々とお話をさせて頂いて、タレントの気持ちを第一に考えて自分がやりたいことを応援してくれる事務所の方針に惹かれ、夢を叶える為にここで頑張りたいと思いました!

新しいことに挑戦して、学ばせて頂く機会が増えることがとても嬉しいです。



色んな役になれる女優さんと、小さい頃から夢のモデルさんに近づける様に頑張っていきたいです! 私を応援して下さり、支えて下さっているファンの皆様に恩返しが出来る様に頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。





●プロフィール

生年月日:1998年09月12日(24歳) 出身地:千葉県

身長:154cm 趣味:カフェ巡り・旅行・大人の塗り絵 活動:AKB48・チームA所属







●過去出演



○テレビ

・NHK BSプレミアム「AKB48 SHOW!」

・日本テレビ「AKBINGO!」

・ファミリー劇場「ネ申テレビ」

・NHK「高校講座日本史」

・テレビ東京「乃木坂に越されました~AKB48、色々あってテレ東からの大逆襲!~」

・TBS「AKB48裏ストーリー 込山榛香」

・日本テレビ「旅少女」

・日本テレビ「キャバすか学園」

・フジテレビ「めちゃめちゃイケてる」

・TBS「天才vs大群 」

・TV東京「タクシー運転手さん一番うまい店連れてって」

・フジテレビ「99人の壁」

・ひかりTV「AKB48の歌」

・日本テレビ「AKB48 サヨナラ毛利さん」





○舞台

・朗読劇「アドレナリンの夜」

・朗読劇「UBUGOE Voice of comedy vol.7」

・マジすか学園

・朗読劇「恋工場」

・博多座開場20周年記念公演「仁義なき戦い~彼女(おんな)たちの死闘編~」

・マーダーミステリー

・J-CULTURE FEST presents 装束meets ミュージカル『不思議の国のひなまつり』

・ILLUMINUS「純血の女王」

・オムイズム Vol,7「探求」

・朗読劇「カラフル」





○映画

「DOCUMENTARY of AKB48 The time has come 少女たちは、今、その背中に何を想う? 」

「未成仏百物語」

「恋愛リアリティーショー」





○CM

「アルカナの秘密」

「警察庁 ストップ・オレオレ詐欺47~家族の絆作戦~」





□事務所公式サイト:https://deep-skill.com/

□公式twitter :https://twitter.com/912_komiharu

□公式instagram :https://www.instagram.com/komiharu_official/



=========================

【会社概要】

株式会社ディープスキル

代表取締役社長 水野 信之助



〒150-0044 東京都渋谷区円山町5番5号 Navi渋谷V3階

Mail:mizuno@deep-skill.com

HP:https://deep-skill.com/

=========================



