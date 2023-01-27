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「令和４年度ＩｏＰプロジェクト国際シンポジウム～農業DXの現…

「令和４年度ＩｏＰプロジェクト国際シンポジウム～農業DXの現状と未来～」を開催します！

［国立大学法人高知大学　IoP共創センター　IoPイノベーション推進課］

2023年2月20日（月）10:30-15:15、JA共済ビルカンファレンスホール、オンラインで開催

【主催】高知県、高知大学
内閣府の産学官運携ブロジェクト「“loP (Internet of Plants) ” が導くNext 次世代型施設園芸農業」への進化」がスタートして５年目を迎えました。本シンポジウムでは、プロジェクトの５年間の集大成となる研究開発、大学改革等の取組をご紹介するとともに、「農業DXの現状と未来」について豪華パネリストが意見を交わします。

▼申し込みはこちらから▼
　https://kochi-iop.jp/news/event/2023/01/23/4171/



日　　時：令和５年２月20日（月）10：30-15：15
開　　場：JA共済ビルカンファレンスホール（東京都千代田区平河町2-7-9）及びオンライン
参 加 費：無料
定　　員：会場300名、オンライン500名
申込方法：申込フォームに必要事項を入力しお申込みください。
申込期日：会　　　場　令和５年２月９日（木）、オンライン　令和５年２月15日（水）
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<プログラム>
【第１部】
10：30-　開会挨拶
10：35-　「Internet of Plants （IoP）の共創と挑戦」
　　　　　高知大学　IoP共創センター　センター長　北野　雅治
10：45-　研究開発
　　　　　講演１.「IoPにおける生理生態に関する研究成果について」
　　　　　高知大学　IoP共創センター　特任教授　岩尾　忠重
　　　　　講演２.「地域情報共有ネットワークと認識・学習・自動化による省力化」
　　　　　高知工科大学　教授　福本 昌弘
　　　　　講演３.「サステナブル施設園芸への挑戦」
　　　　　京都大学　教授　藤原 拓
　　　　　講演４.「野菜の機能性に着目した施設園芸の高付加価値化」
　　　　　高知県立大学　教授　渡邊 浩幸
11：30-　システム構築・組織改革
　　　　　講演１.「IoPクラウド（SAWACHI）が導くアグリビジネスの未来」
　　　　　高知県農業振興部　IoP推進監　岡林 俊宏
　　　　　講演２.「高知大学IoP共創センターの取組」
　　　　　高知大学　副学長（地域連携担当）/IoP共創センター　副センター長　石塚 悟史
　　　　　講演３.「高知大学農林海洋科学部改組について」
　　　　　高知大学農林海洋科学部　学部長　枝重 圭祐
【第２部】
13：00-　「IoPプロジェクトの今後の展開」
　　　　　事業責任者　高知大学　理事（地域連携・国際連携・広報担当）　受田 浩之
13：15-　招待講演１.「フラウンホーファー研究機構の概要（仮）」
　　　　　Extended Institute Management and Program Manager Smart Farming,
　　　　　Fraunhofer IESE. Chair of Digital Farming, Technical University Kaiserslautern.
　　　　　Prof. Dr.-Ing. Jörg Dörr
　　　　　招待講演２.「日越大学Smart Agriculture and Sustainability学部の概要（仮）」
　　　　　Faculty Administration, JICA Expert, Vietnam-Japan University.
　　　　　Assoc. Prof. Dr. Eriko Yasunaga
13：45-　パネルディスカッション「農業DXの現状と未来」
　　　　　ファシリテーター
　　　　　　株式会社INDUSTRIAL-X　代表取締役CEO　八子 知礼
　　　　　パネリスト
　　　　　　デジタル大臣政務官　尾崎 正直（予定）
　　　　　　高知県知事　濱田省司
　　　　　　国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構　農業情報研究センター副センター長
　　　　　　　農業ロボティクス研究センター副センター長　村上 則幸
　　　　　　一般社団法人全国農業協同組合中央会　常務理事　山田 秀顕
　　　　　　事業責任者　高知大学　理事（地域連携・国際連携・広報担当）　受田 浩之
　　　　　　高知大学　IoP共創センター　センター長　北野 雅治
15：00-　総評
　　　　　　Senior researcher, Entrepreneurship and Business Innovation,Wageningen Economic Research.
　　　　　　Prof. Dr.Jos Verstegen
15：15-　閉会挨拶　高知県知事　濱田省司
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【本件に関するお問合せ先】
国立大学法人高知大学 研究国際部 IoPイノベーション推進課
電話：088-864-5173 メールアドレス：kp03@kochi-u.ac.jp FAX：088-864-5174

企業プレスリリース詳細へ （2023/01/27-20:16）

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