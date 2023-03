[株式会社OPENREC]

チケットの一般先着販売は3月8日(水)12時より開始



株式会社OPENREC(東京都渋谷区、代表取締役社長:兵頭陽)は、3月25-26日に幕張メッセ(千葉県千葉市)にて開催する「加藤純一 presents 配信者ハイパーゲーム大会」の会場限定オフィシャルグッズについて、会場受取の事前予約を本日3月8日(水)19時に開始いたします。

商品の受け取りには公演チケットが必要です。本日12時より、チケットの一般先着販売を開始いたしました。







■「加藤純一 presents 配信者ハイパーゲーム大会」について

人気ゲーム配信者の加藤純一企画/監修のもと、総勢40名を超える配信者が一堂に会し、SHAKA、関優太、k4sen、もこうの豪華メンバーをリーダー陣に迎え、様々なゲームでチーム対抗戦を実施するイベントです。



公式サイト:https://lp.openrec.tv/hyper-game-event/

公式Twitter:https://twitter.com/hypergameinfo



会場限定オフィシャルグッズは、Tシャツやマフラータオルなど全9種を展開し、公演チケットをお持ちの方のみお買い求めいただけます。本日3月8日(水)19時より「NARABUZZ(ナラバズ)」にてオフィシャルグッズ会場受取の事前予約を開始いたします。オンラインで事前に注文・決済を行い、当日会場内の特設グッズ売場にて商品の受け取りが可能です。

専用購入サイト:https://www.info.narabuzz.com/hyper-game-event





SS席、S席のチケットは先行抽選販売にて完売いたしましたが、A席のみ一般先着販売を本日12時より開始いたしました。





■会場限定オフィシャルグッズ(全9種)

・ハイパーTシャツ(全2種)(M/L/XL/XXL):4,400円(税込)

・ハイパースウェット(M/L/XL):7,700円(税込)

・ハイパーマフラータオル(全5種):2,200円(税込)

・ハイパーキャップ:5,500円(税込)

・ハイパーなりきりアイマスク:1,650円(税込)

・ハイパークリアファイル:550円(税込)

・ハイパーアクリルキーホルダー(全5種):770円(税込)

・ハイパーエンブレムステッカーセット:1,650円(税込)

・来場証明証(ブロンズ):550円(税込)



■グッズの販売方法

会場限定オフィシャルグッズは、以下2つの方法でご購入いただけます。

1.会場受取事前予約

2.会場での当日販売



※1.2.ともに、DAY1 or DAY2の公演チケットをお持ちの方のみご購入いただけます。

※入場時に、会場受付にて公演チケットを確認いたします。尚、物販エリアにはDAY1 or DAY2のいずれかの公演チケットご提示で両日ともにご入場が可能です。



1.会場受取事前予約に関して

公演チケットをお持ちの方専用のモバイルオーダーシステム「NARABUZZ(ナラバズ)」をご利用いただけます。

専用購入サイト:https://www.info.narabuzz.com/hyper-game-event

受付期間 :3月8日(水)19:00 ~ 3月22日(水)23:59まで

受取時間 :【DAY1】3月25日(土)8:30~21:00

【DAY2】3月26日(日)8:30~19:00

受取場所:幕張メッセ 国際展示場6ホール 特設グッズ売場





※ご注文時に受取時間帯をお選びいただけます。ご注文後の変更は出来ませんので「日程・時間帯」をよくご確認の上ご選択をお願いいたします。

※混雑緩和/感染症対策のため、各時間帯、定員数に達し次第受付終了となります。受取時間は余裕をもってご選択ください。





2.会場での当日販売に関して

<物販エリア>

幕張メッセ国際展示場6ホール 特設グッズ売場





<会場窓口での販売時間について>

【DAY1】 3月25日(土)8:30~21:00予定

【DAY2】 3月26日(日)8:30~19:00予定

※状況により販売期間を変更する場合がございます。予めご了承ください。





グッズ販売に関する注意事項等については、NARABUZZ(ナラバズ)専用購入サイト、および公式サイトをご確認ください。





■チケット情報

<一般先着販売>

購入ページ:https://l-tike.com/hyper-game-event/

販売期間:2023年3月8日(水)12:00~

※先着販売のため、枚数に達し次第販売終了となります。





・A指定席 DAY1 or DAY2 ¥7,500(税込)

・A指定席(注釈付き) DAY1 or DAY2 ¥7,500(税込)

※座席の位置や機材の影響でステージ全体および演出の一部が見えづらい可能性がございます。予めご了承の上、ご購入ください。





■「加藤純一 presents 配信者ハイパーゲーム大会」の概要

【DAY1】2023年3月25日(土) 開場12:00 / 開演14:00 ※終演 19:30 予定

【DAY2】2023年3月26日(日) 開場9:00 / 開演11:00 ※終演 18:00 予定

※公演時間は変更となる場合がございます。予めご了承ください。

主催:株式会社OPENREC

企画制作:株式会社CyberE

運営:HOT STUFF PROMOTION

会場:幕張メッセ 国際展示場4~6ホール





【公演に関するお問い合わせ】

HOT STUFF PROMOTION:050-5211-6077(平日12:00~18:00)





【チケットに関するお問い合わせ】

ローソンチケット カスタマーセンター:https://l-tike.com/contact/





■OPENRECについて

・社名:株式会社OPENREC

・所在地:東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア23階

・代表者:代表取締役社長 兵頭陽

・事業内容:ライブ配信事業

「OPENREC.tv」サービスサイト:https://www.openrec.tv/





■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社OPENREC 広報担当 前田

Email:press@openrec.co.jp



