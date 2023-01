[株式会社VOISING]

いれいす人気楽曲 ファン投票も開催!上位曲は両国国技館ライブでスペシャル披露!



インターネット上で活動する2.5次元アイドルグループ事務所 株式会社VOISING(本社:東京都港区、代表者:ないこ、以下、VOISING)に所属している「イレギュラーな毎日を、君と」をコンセプトに活動している新世代歌い手グループ「いれいす(https://ireisu.com/)」は、2023年4月29日(土)、30日(日)に両国国技館にて、2023 Irregular Dice One Man Live 「The Glory of Dice」を開催いたします。本ライブの先行予約は2023年1月29日(日)より、e+にてお申込み可能となります。

また、両国国技館ライブの一部セットリストはファン投票にて決定いたします。投票期間は2023年1月29日(日)から2月12日(日)の15日間となり、専用フォームより皆様の投票を受け付けております。











開催概要











2023 Irregular Dice One Man Live 「The Glory of Dice」ライブ披露曲人気投票 開催!

~あなたの好きな曲がライブのセットリストになるかも!?~



2023 Irregular Dice One Man Live 「The Glory of Dice」開催に先駆け、楽曲のファン投票を開催いたします。投票期間は2023年1月29日(日)~2月12日(日)までの15日間となります。投票は、専用フォーム( https://forms.gle/aXSzuYEmNiyXdquG7 )より受付させていただきます。皆様からの投票を心よりお待ち申し上げます。また、この「『The Glory of Dice』ライブ披露曲人気投票」の投票結果で上位に選ばれた楽曲は、4月に開催される両国国技館ライブのセットリストに組み込み、披露させていただきます。いれいすメンバー一同、両国国技館ライブで披露できることを心より楽しみにしております。





2023 Irregular Dice One Man Live 「The Glory of Dice」への『いれいす』からのコメント



僕たち「新世代歌い手グループ」のいれいすです!

2023年4月、両国国技館にて過去最大規模の2daysライブを開催することが決定しました。武道館ライブを目指して活動する僕たちにとって、両国国技館というステージに立てることは、夢に向かってのとても大きな一歩です。このような舞台でライブを開催することができるのも、いつも応援してくれているファンのみなさん一人ひとりのおかげです。

これまでへのお礼の気持ちを込めて最大限のパフォーマンスをお届けすることを約束します!これからもイレギュラーな毎日をお届けし続けるいれいすの新しいステージ!!

メンバー一同、全力で最高のライブをご用意するので、ぜひいれいすに会いにきてください!!



新世代歌い手グループ『いれいす』について



いれいす(IRREGULAR DICE)は、 2020年10月9日に結成し「イレギュラーな毎日を、君と」をコンセプトに活動している新世代歌い手グループ。普段はYouTubeにて、歌ってみた動画や歌や声を用いた企画動画を投稿しながら毎月オリジナル曲をリリースし、チャンネル登録者数が約48万人を突破するなど歌い手グループ史上最速で成長中の6人組の実力派歌い手グループです。2022年7月20日には、メジャー1stアルバム『DICE』をリリースし、武道館ライブを目標に毎日活動をおこなっております。活動の幅はインターネットだけでなく、リアルライブでの全国ツアーやコンビニコラボなど、ネットの垣根を超えて活動しております!





会社概要









