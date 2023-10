[ロジェ・ヴィヴィエ・ジャパン 株式会社]

フランスのラグジュアリーメゾン、ロジェ ヴィヴィエは2023‐24秋冬コレクションにて発表された

Viv‘Chocヴィヴ ショック バッグのローンチにあたり、日本のロジェ ヴィヴィエ フレンズを起用して 東京で制作されたキャンペーン“Stolen Seduction”を発表いたします。





キャンペーンの舞台は夢と現実、過去と現在が交錯する豪奢なマンション。美しく謎めいた女主人は

魅惑的な笑みを浮かべ、シックなゲストたちを出迎えます。そこに現れたエレガントな紳士は女主人に

近づきますが、実は彼の狙いは彼女の手にするロジェ ヴィヴィエのヴィヴ ショック バッグ。しかし

彼の目の前で、バッグは他の誰かに持ち去られてしまいます。誰もが思わず手にしたくなるこの

バッグを、最後に手に入れるのは誰なのでしょうか?



キャンペーンを彩る個性溢れるキャラクターたちを演じ、メゾンの考える多様な美しさを体現するのは

高岡早紀、恒松祐里、内藤秀一郎。そのひとりひとりの装いをヴィヴ ショック バッグが引き立てます。

クリエイティブ・ディレクター ゲラルド・フェローニのディレクションのもと制作された

キャンペーンは目黒区駒場公園内の重要文化財 旧前田家本邸洋館で撮影され、クチュールの

サヴォアフェールにルーツを持つメゾンの文化資産の継承、その価値の啓蒙への意思を反映して

います。



2022年のキャンペーンの前段として強盗カップルの出会いを描くストーリーにはロジェ ヴィヴィエのメゾンフレンズがほかにも複数カメオ出演。パリらしいユーモアに溢れるキャンペーンは2023年10月

初旬、ロジェ ヴィヴィエ ウェブサイト他、デジタルプラットフォームでローンチされます。



キャンペーンURL :https://www.rogervivier.com/jp-ja/140-blog-article-vivchoclaunch-japan-rogervivier/

出演者 the cast





Production







ABOUT THE VIV’ CHOC ヴィヴショック バッグについて



クリエイティブ・ディレクター ゲラルド・フェローニが2023-24年秋冬コレクションでデザインした

のは、日常を限りなく贅沢なものにするViv’ Chocヴィヴ ショック バッグ。ドレープをあしらい、

チェーンストラップを配したこのショルダーバッグは、ムッシュ ヴィヴィエが1959年にデザインしたショック ヒールを彷彿とさせるカーブしたセンシュアルなシェイプの バックルと彫刻のように

造形されたレザーがロマンティックに出会い、生み出すひとつの建築のようです。2023年秋冬

コレクションではブラック、ブラッシュ、ボルドーのナッパレザーで展開されます。



まるでサテンを用いたかのように柔らかでたっぷりとしたボリュームにデザインされたヴィヴ ショック バッグは20世紀の様々なデザインリファレンスと、オートクチュールのウエアに見られるドレープを

インスピレーションになめらかなラムスキンで構築されています。ジュエリーのようなロジェ

ヴィヴィエ バックルはレジンもしくはクロム素材で、このドラマティックなセンターピースからは

手作業で施された緻密なタックが完璧なシンメトリーを描いてひろがります。



マットなトーンオントーンもしくはメタル素材で繊細にデザインされたチェーンストラップは取り外し可能。ヴィヴ ショックはクラシックなハンドバッグのもつレディーライクなコードを書き換え、アートオブジェのようです。内ポケットと外ポケットに加えレザーストラップもセットされ、美しさだけで

なく機能面も充実。すべてオリジナルの70以上のパーツを用いて作り上げられるヴィヴショックは、

そのひとつひとつがロジェヴィヴィエに伝わる職人技とヘリテージの証明であり、フェミニンな装飾

芸術と日常生活をひとつ上に引き上げる機能的デザインの完璧なバランスを体現しています。



公式ウェブサイト:www.rogervivier.com 公式インスタグラム : @rogervivier



