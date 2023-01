[Danmee 株式会社]

9組の候補の中から、ベスト3にランクインした気になるK-POPグループを発表します!



Danmee(ダンミ)では、ネットユーザーを対象に「来年は夢の舞台“東京ドーム”に立たせたい!K-POPアイドルは?【男性版】」というテーマで調査を実施しました。2022年12月15日~12月22日に行った、投票結果をご紹介します。





国内最大級の収容人数を誇り、多くのアイドルが夢見る東京ドームの舞台。



いつかは自分の応援しているアイドルに「大きな舞台から、美しい景色を見せてあげたい」と願うファンも多いのではないのでしょうか?



そこでDanmeeでは、ネットユーザーを対象に「来年は夢の舞台”東京ドーム”に立たせたい!K-POPアイドルは?」というテーマで調査を実施しました。



ここでは気になるその結果をお届けします。



今回のアンケートには、近い将来東京ドーム公演が期待される、K-POP男性グループ9組を候補にしました。





NCT DREAM

Stray Kids

ATEEZ

TREASURE

ENHYPEN

AB6IX

THE BOYZ

TOMORROW ᙭ TOGETHER

CRAVITY





●調査期間:2022年12月15日~12月22日

●調査機関(調査主体):K-POP&韓流専門ウェブメディア「Danmee」(自社調査)

●調査対象:K-POPや韓国ドラマが好きな男女

●有効回答数:3783件

●調査方法(集計方法、算出方法):インターネットでのアンケート

●調査ページ:https://danmee.jp/survey/kpop-boys-tokyodome-rank/

※厳正なる調査のため、1人1回のみの投票で調査実施



果たして第1位には、どのアイドルグループが選ばれたのでしょうか。



1位となったのは、BTSの後輩グループ、TOMORROW ᙭ TOGETHER (TXT) でした。









投票では、全体の41.0%である1,551票を獲得しています。



2019年3月に、1stミニアルバム『THE DREAM CHAPTER: STAR』でデビューした彼らは、『Mnet Asian Music Awards(MAMA)』や『MelOn Music Awards(MMA)』などで、数々の新人賞を受賞。



2020年1月に、日本1stシングル『MAGIC HOUR』をリリース。正式に日本デビューを果たしました。



TXTは、デビュー当時から積極的に海外ツアーを開催しており、すでにファンは世界中に存在。



2023年3月からワールドツアーを実施することが発表され、日本でも4月に公演が実施される予定です。



いま最も東京ドームが近いK-POPグループの1組として、今後の活躍が期待されています。



アンケートページに届いた、ファンのコメントをご紹介!





TOMORROW ᙭ TOGETHERはパフォーマンスもヴィジュアルも完璧で、とてもファン想いなグループです。彼らの素晴らしいパフォーマンスは東京ドームで公演するにふさわしいと思います。大きな会場で楽しむ彼らに会いたい!

来年こそはTXTの5人がドームでパフォーマンスする姿が見たい!!

TXTは歩く物語と言われる程、どんなコンセプトもこなしてしまう最高のグループです! これからの成長も楽しみです。

TOMORROW ᙭ TOGETHERの歌、ダンス、パフォーマンス、最高です!!!!!!!! 彼らにたくさんのMOA (モア:ファン名称) たちと東京ドームでおもいきり楽しい時間を過ごしてほしい‥。

TXTこそドームにふさわしい!みんなが待ちに待ってます!「渇望」という言葉が合ってます!

TXTが何故ドームで出来ないのか不思議‥海外でも着実に実績を積んでるしそろそろドームで観たい!





彼らに「東京ドーム公演を実現して欲しい」という、切なる思いが伝わってきました。



2位にランクインしたのは、ENHYPENです。投票では、全体の33.17%である1,255票を獲得しました。



韓国のサバイバルオーディション番組、『I-LAND』から選抜された7人グループで、デビュー前からすでに話題性と、多くのファンを獲得していました。



その結果、アイドル史上最短で(デビューから約1年8カ月)、アルバムの初動販売量が100万枚を突破するという、快挙を成し遂げています。



そして3位に選ばれたのは、Stray Kidsです。投票では、全体の5.95%である225票を獲得。



彼らの音楽的才能は、所属事務所の首長であるパク・ジニョン(J.Y.Park)も絶賛しており「この子たちのクリエイティブ能力は本物」と、太鼓判を押すほど。



次世代アイドルグループの先頭を走っている彼らには、もしかすると“東京ドーム”の文字がすでに見えているかもしれません。



最終結果

1位 TOMORROW ᙭ TOGETHER

2位 ENHYPEN

3位 Stray Kids

4位 TREASURE

5位 AB6IX

6位 NCT DREAM

7位 ATEEZ

8位 CRAVITY

9位 THE BOYZ



