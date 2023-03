[SThree株式会社]

STEM(科学・テクノロジー・エンジニアリング・数学)分野に特化した人材紹介を世界14カ国、44拠点で展開するSThree株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役: Chris Reilly、以下、当社)は、Great Place to Work(R) Institute Japan が選出する「2023 年版『働きがいのある会社』ランキング 中規模部門(100~999名)において 27位を獲得、さらに、女性にとって働きやすい会社を表彰する『女性ランキング』も同時受賞を果たしました。









■SThreeの企業理念

SThreeでは働きがいを高めるための最も重要なコンセプトとして、”Bringing skilled people together to build the future(スキルを持つ人々を集め未来を築く)“という一つの大きな目的を社員全員で共有しています。事業内容が人材紹介業であるため、適切な企業と求職者のマッチングという点でこの目的を掲げていることに加え、当社にも高いスキルを持つ人材を集め、才能を育てることで、常に未来を見据えて成長していける組織であることを目指しています。当社では、高い目標を持つこと、才能を育てること、そして成果が報われることを大切にしています。社員を大切にし、多様性に富み、すべての人を歓迎するインクルーシブな職場に誇りを持っています。また社員のキャリアに無限の可能性を与えられる職場であることを約束しています。



■社員の働き甲斐を高めるためのSThreeのイチオシ取り組みについて

・明確な目標設定と上限のない昇進プログラム

当社のVelocityと呼ばれる明確な基準に基づいた昇進プログラムでは、年齢や性別、出身人種をはじめとする様々な背景にかかわらず、成果を出した分だけ上限のないキャリアを築くことが可能です。日本オフィスの半数が外国籍の社員が占める多様な職場において、誰もが公正で公平な業務評価や昇給を受けるための基盤となっています。2022年の1年間で東京オフィスでは60名以上が昇給を伴う昇格を果たしました。



・他国のオフィスへの移籍を可能にするGlobal Mobilityプログラム

「上限のないキャリア」が意味するところは昇進だけではなく、世界14カ国に44個のオフィスを展開するグローバルなネットワークを活かして、他国オフィスへの移籍も可能であり、真にグローバルなキャリアを築くことができます。これまでに5名の社員をスイスやアメリカのオフィスへと送り出しています。



・充実したトレーニングプログラムとキャリア開発

経験者であっても未経験者であっても、全ての人がスキル開発を通じて成功したキャリアを築くための機会が用意されています。Elementsと呼ばれるオンボーディングプログラムから、セールスコンサルタントに向けたBlueprint プログラム、女性のリーダーを対象としたトレーニングであるIdentiFy+、新しく管理職に就いた社員のためのManager Essentialsやシニアリーダーに向けたLeading with Purposeやアンコンシャスバイアストレーニングなど、キャリア形成のどの段階においても、その時々で高いパフォーマンスを発揮し、個人の成長の機会を最大化するために必要なトレーニングが受けられます。

17,000以上のトレーニングコースを備えたデジタル学習プラットフォームであるSThree Academyは、すべての社員がアクセスできる学びの場であり、自分が注力したい知識やスキルを身に着けるための絶好のプラットフォームとなっています。



■STEM領域に特化しているからこそ関われる、ESGへの取り組み

当社は、STEM分野において企業と優秀な人材をつなぐことを目的としており、特に未来の環境保全の鍵となる業界において、人々を結びつけることを通じてグリーンな未来を築くことに大きく貢献しています。昨年は再生可能エネルギー分野の転職サポート数において、前年比46%増を実現しました。企業運営における二酸化炭素排出量においても前年比44%の削減を行い、2024年までに二酸化炭素排出量をネットで20%削減することを目標として掲げています。2021年にはFinancial Timesより気候変動リーダー企業として選ばれ、ヨーロッパの気候変動リーダートップ300社の中で唯一の人材紹介企業として名を連ねています。

STEM分野の職業の多くは専門性が高く、需要の高い職業ながら、学歴を含む個人の出身の背景が重視されることは極めて稀です。そのような未来があることを子供たちに伝えていくことで、どのような背景で生まれ育ったとしても、自分の身を立てると同時に、世界に影響を与えることのできる、やりがいのある仕事に就くことが可能だということを認識してもらいたいと思っています。



■Great Place to Work (R) Institute Japanについて

Great Place to Work(R) Institute は、世界約100ヵ国で、「働きがいのある会社」を世界共通の基準で調査・分析し、各国の有力メディアでランキングを発表しています。米国では、1998年より「FORTUNE」を通じて毎年発表されており、「働きがいのある会社」ランキングに名を連ねることが、「一流企業の証」として認められています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place to Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place to Work(R) Institute Japan(GPTWジャパン)を運営しています。GPTWジャパンでは、「働きがいのある会社」は“働きやすさ”と“やりがい”の両方がかね備わった組織であると考えています。

Great Place to Work(R) Institute Japan 公式サイト:https://hatarakigai.info/



■SThree株式会社について

SThreeは、STEM(科学、テクノロジー、エンジニアリング、数学)分野に特化したグローバルな人材紹介会社です。1986年に小さな企業としてロンドンで創業して以来、過去36年間でマルチブランド組織へと成長し、STEM分野を専門とする 世界15か国44拠点のグローバルネットワークを構築しています。当社は、各分野をリードする企業と、科学やテクノロジー、エンジニアリング、数学分野で求められるスペシャリストのコミュニティを結び付けています。

当社の専門的かつグローバルな人材紹介ブランドの数々は、日々変わりゆく世界において求められるスキルを正確に把握しています。専門的な知見と、これまでの実績に基づくノウハウを活かし、正社員やコントラクト(ハイクラス派遣・業務委託)でお仕事をお探しのSTEMプロフェッショナルの方々のキャリアゴール達成をサポートいたします。同様に、採用企業様の要件や企業の成長に必要な人材についても深く理解しています。

ホームページ: https://www.sthree.com/



