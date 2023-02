[株式会社ティーガイア]

~ウィズコロナ時代の新しい海外旅行のカタチ~



株式会社ティーガイア(東京都渋谷区 代表取締役社長:石田 將人、以下、当社)は、2023年2月15日より、海外渡航者向けデータ通信使い放題のeSIM※1「VOYAGEESIM for Korea」(ヴォヤージーシム)の提供を開始します。このサービス提供開始を記念し、期間限定(2月15日~3月15日)キャンペーンを実施します。









完全オンラインで利用可能、ウィズコロナ時代の新しい海外旅行のカタチ

「VOYAGEESIM for Korea」は、お持ちのスマートフォン(以下、スマホ)※2からWEB(https://voyageesim.com/)で申込・設定後、韓国ですぐにデータ通信がご利用いただけるサービスです。最短3日から最長30日の間の日数に応じたプランをご用意しています。韓国大手キャリアKTの高品質な通信回線をご利用いただけ、サポートは日本語にも対応しており安心です。いつもお使いのスマートフォンをそのまま使うことができるため、SIMカードの差し替えや機器レンタルの手間も接触機会もなくなり、ウィズコロナ時代の快適な旅行をお楽しみいただけます。「VOYAGEESIM」は、日本人の旅行先として人気の韓国を皮切りに順次対応国・地域を拡大させ、全世界で利用できる海外トラベルSIMを目指しています。

当社は重要課題(マテリアリティ)の1つに「ICTの徹底活用」を掲げています。国内最大※3の携帯電話等販売会社として当社グループが持つ全国1,800を超える「リアル」の販売拠点と、本サービスのような「オンライン」の双方から、お客様のICT活用をサポートし「豊かな暮らしの実現」に貢献します。

※1:eSIM(イーシム):従来のSIMカードのようにスマホに挿入する必要がなくオンラインで手続きするとすぐに使えるデジタルのSIMのこと。

※2:ご利用にはeSIM対応スマホが必要です。

※3:2022年3月期 携帯電話等販売シェアNo.1(株式会社MM総研調べ)



「VOYAGEESIM for Korea」の特徴

1.「手間なくすぐに」

…お手持ちのスマホからWEBで申し込み後、二次元コードを読み込むだけで設定でき、すぐに使えます。SIMカードの差し替えやWi-Fiルーターのレンタルといった手間はありません。

2.「高品質な通信」

…韓国大手キャリアKTの高品質な通信回線で、ローミング利用よりも高速で安定した通信をご利用いただけ

ます。

3.「使い放題」

…容量無制限の使い放題で、現地での観光スポット検索や地図のご利用、SNSへのアップロードやエンタメコンテンツの視聴まで最大限にお楽しみいただけます。



「VOYAGEESIM for Korea」販売記念キャンペーン

2月15日から3月15日までの期間中、以下のクーポンコードを入力すると20%割引で購入できます。

クーポンコード:VYGOP2023





【製品概要】







製品名称:VOYAGEESIM for Korea

プラン:3・5・7・10・20・30日間データ使い放題

価格:1,980円~7,980円

販売方法:自社ECサイト(オンライン販売のみ)

ECサイト:https://voyageesim.com/

対応機種:ECサイト内の対応機種/対応国をご確認ください





【会社概要】

会社名:株式会社ティーガイア

コーポレートサイト:https://www.t-gaia.co.jp/

設立:1992 年 2 月

資本金:3,154 百万円

代表者:代表取締役社長 石田 將人

本社所在地:東京都渋谷区恵比寿 4-1-18

事業内容:(1)携帯電話等の販売及び代理店業務

(2)ソリューション、ブロードバンド等通信サービスの販売取次業務

(3)決済サービスその他新規事業、海外事業



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ティーガイア スマートライフ事業本部 コンシューマサービス事業部

TEL:03-6409-1180 / MAIL:tk_new-biz-dev@t-gaia.co.jp



【報道に関するお問い合わせ先】

株式会社ティーガイア 経営企画部 IR・広報チーム

TEL:03-6409-1010 /MAIL:tg-kouhou-ir@t-gaia.co.jp



