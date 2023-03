[株式会社SOHA]

ほぼすべてのマーケティング領域が対応可能になりました!



マーケティング支援を行う株式会社SOHA(本社:東京都台東区、代表取締役:塙雄大、以下「当社」)が運営するマーケティングプラットフォームサービス「THE MARKE(ザマーケ)」は、30名のプロマーケターが集まったことをご報告いたします。



◆マーケター登録数30名を突破!ほぼすべてのマーケティング領域での支援が可能に!





※「業界初」については自社調査(2021年12月実施)によるもの

※日本国内における「マーケティングに特化したプラットフォームサービス」として



THE MARKEのプレオープンから約1カ月、登録マーケター数が30名を超えたことにより、ほぼすべての領域でのマーケティング支援が可能になりました。









対応可能なマーケテイング領域は以下になります。



SNSマーケティング

メディア運営

EC

Web制作

SEO

ブランディング

広告運用

LPO

Webサイト最適化(UI/UX/デザイン)

オンラインセミナー など





◆THE MARKE(ザマーケ)の特徴





THE MARKE(https://the-marke.com/)はプロのマーケター(orチーム)にマーケティング業務を依頼できるプラットフォームサービスです。マーケティングに特化した様々なスキルを持ったマーケターが当サイトに登録しているため、ご依頼内容にあった最適なメンバーを構成して業務をお受けすることが可能です。



◆株式会社SOHAについて

株式会社SOHAは、Webマーケティング支援を行う会社です。Webサービスの開発から、ブランディング、SEO、Web広告、SNS運用など、幅広く支援いたします。これまで多くの企業様のマーケティング業務に携わり、その結果に大変満足頂いております。「顧客の業務内容を理解したうえで支援する」という信念をもって取り組ませていただきます。



社名 : 株式会社SOHA

企業HP : https://so-ha.co.jp/

設立 : 2022年3月

代表者 : 代表取締役 塙雄大

事業内容: マーケティング事業、Webプラットフォーム事業、メディア事業、Web制作事業

-THE MARKE(プラットフォームサービス) : https://the-marke.com/company

-公式Twitter:https://twitter.com/the_marke_jp

-MarketingDriven マケドリ(マーケティングメディア) : https://the-marke.com/media/



【本件に関するお問合せ先】

株式会社SOHA 担当:塙雄大

メールアドレス:hanawa@so-ha.co.jp



