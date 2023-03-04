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yumegiwa last girl "universe" tour FINAL at 新宿BLAZE ライブ情報公開

［株式会社GHETTO.1337］

2023年4月24日(月)に全国ツアーFINALとして新宿BLAZEにて開催！現体制ラストライブ！

yumegiwa last girlは昨年10月の恵比寿LIQUIDROOMでのワンマンライブにて発表された、1stアルバムを掲げての全国ツアー "universe" として札幌・那覇・大阪・京都を巡ったのち、ツアーファイナルとして新宿BLAZEにてワンマンライブを開催する。

このワンマンライブに先立って、メンバーの夢際りんの活動終了が発表されており、このライブがメンバー6人の現体制ラストライブとなる。

また、それに併せて、ワンマンライブ5日後の4月29日(土)に代官山UNITにて、新体制始動ライブを行うことも発表された。






yumegiwa last girl


ライブ情報



2023年4月24日(月)
yumegiwa last girl "universe" tour FINAL at 新宿BLAZE
会場:新宿BLAZE (東京都新宿区歌舞伎町1-21-7 ヒューマックスパビリオン新宿アネックスB2F)
FCチケット販売ページ: https://yumegiwalastgirl-fc.com/news/public/_/jjckxrdl36y1x7u5.html
一般チケット販売ページ: https://tiget.net/events/233978

■ 前方チケット...... ￥6,000
抽選受付期間：2023年3月3日(金) 21:00～2023年3月8日(水) 12:00
抽選結果発表：2023年3月8日(水)13:00
先着受付期間：2023年3月8日(水) 21:00～2023年4月23日(日)23:59

■通常チケット...... ￥3,500
先着受付期間：2023年3月8日(水) 21:00～2023年4月23日(日)23:59

企業プレスリリース詳細へ （2023/03/04-17:16）

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