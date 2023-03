[株式会社GHETTO.1337]

2023年4月24日(月)に全国ツアーFINALとして新宿BLAZEにて開催!現体制ラストライブ!



yumegiwa last girlは昨年10月の恵比寿LIQUIDROOMでのワンマンライブにて発表された、1stアルバムを掲げての全国ツアー "universe" として札幌・那覇・大阪・京都を巡ったのち、ツアーファイナルとして新宿BLAZEにてワンマンライブを開催する。



このワンマンライブに先立って、メンバーの夢際りんの活動終了が発表されており、このライブがメンバー6人の現体制ラストライブとなる。



また、それに併せて、ワンマンライブ5日後の4月29日(土)に代官山UNITにて、新体制始動ライブを行うことも発表された。













yumegiwa last girl





ライブ情報







2023年4月24日(月)

yumegiwa last girl "universe" tour FINAL at 新宿BLAZE

会場:新宿BLAZE (東京都新宿区歌舞伎町1-21-7 ヒューマックスパビリオン新宿アネックスB2F)

FCチケット販売ページ: https://yumegiwalastgirl-fc.com/news/public/_/jjckxrdl36y1x7u5.html

一般チケット販売ページ: https://tiget.net/events/233978



■ 前方チケット...... ¥6,000

抽選受付期間:2023年3月3日(金) 21:00~2023年3月8日(水) 12:00

抽選結果発表:2023年3月8日(水)13:00

先着受付期間:2023年3月8日(水) 21:00~2023年4月23日(日)23:59



■通常チケット...... ¥3,500

先着受付期間:2023年3月8日(水) 21:00~2023年4月23日(日)23:59



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/04-17:16)