[RENOSY(Thailand)Co., Ltd.]

タイ最大級の日本人向け賃貸不動産サービス「dearlife by RENOSY」[ディアライフ・バイ・リノシー]」(※1)を展開する「RENOSY (Thailand) Co., Ltd. [リノシー・タイランド]」(本社:タイ・バンコク、代表取締役:安藤 功一郎、以下「当社」)は、お笑い芸人コンビのラランドさんを新たにイメージキャラクターとして起用しました。









今回、お笑い芸人コンビのラランドさんがタイにて、ポスタービジュアルの撮影や、動画コンテンツの撮影を実施しました。2023年1月1日(日)より、オンライン広告にて合計3本のCMが放映されます。また、当社が運営するYouTube「タイ駐在チャンネル」の物件価格を予想する人気企画<HOW MUCH>の特別ゲストとして登場します。



ラランドさん出演コンテンツ

<【New Image Character】ラランドさんがイメージキャラクターに就任しました!>編

公開先URL:https://youtu.be/v8UJAONiXqQ







<【Making video】メイキング映像 HP撮影の裏側を公開>編

公開先URL:https://youtu.be/E-D9RaG5p5M







ラランドさん撮影インタビュー

ラランド サーヤさん



海外はタイにしか行ったことがない生粋のタイ一途芸人でしたので、ピッタリの役回りだと思いました!ニシダも昔メイクさんにドーランを多めに塗られて、七三にヘアセットされた時、タイのアナウンサーにしか見えなかったのでピッタリかと思います!ฝากหน่อยนะ!











ラランド ニシダさん





ラランドとしての初海外!!

リノシーさんお世話になります!!

ニシダは意外と帰国子女なので、海外での振る舞いに落ち着きがあります!!タイに行った時はリノシー、そしてラランドを思い出してください!!リノシーさんと力を合わせてタイ観光大使も狙いたいと思ってます。





ラランドさんプロフィール

ラランド:サーヤ(27)/ ニシダ(28)



2014年に上智大学のお笑いサークルで結成された漫才コンビ。M-1グランプリ2019、2020にてアマチュアながら2年連続で準決勝に進出したことからネットで話題に。その後、テレビ・ラジオ・イベントへのオファーが殺到。多数芸能事務所からのオファーがあったものの、2021年2月にサーヤが社長を務めるラランドの個人事務所・株式会社レモンジャムを設立した。





マネージャーの橋本が副社長、ニシダが正社員となった。また2022年からサーヤは、川谷絵音らと『礼賛』(らいさん)のバンド活動を始め、7月にはメジャーデビューを果たす。 同年にラランド2人とも連続ドラマへの初出演もあり、幅広く活動を行っている。





※1 自社調べ

RENOSY Thaialandについて



タイ・バンコクを中心に外国人、主に日系大手企業およびその駐在員を対象とした、タイの日本人向け賃貸仲介において同国でのトップシェアを占める(※1)賃貸仲介サービスサイト「dearlife by RENOSY」を運営しています。物件掲載数は約1,000件、月間平均アクセス数は13万PV、累計世帯契約数は1万5,000件(2022年12月17日時点)を超えました。



バンコク日本人学校やインターナショナルスクールのバスルート沿いにある物件や日系工業団地への通勤に便利な日本人駐在員の方が多く住むエリアを中心に、コンドミニアム、 サービスアパートなどの賃貸物件を主に紹介しています。



タイの賃貸物件物件お問合せ窓口

お問合せフォーム:https://www.dlife.co.jp/rent/contact/form.html



※1 自社調べ



◆ RENOSY (Thailand) Co., Ltd 概要

社名:RENOSY (Thailand) Co., Ltd.

代表者:代表取締役 安藤 功一郎

所在地: 19th︎ Floor,︎ Bhiraj︎ Tower︎ at︎ EmQuartier︎, 689︎ Sukhumvit︎ Road,︎ Klongton︎-Nua,︎ Vadhana,︎ Bangkok︎ 10110︎ THAILAND



事業内容:

・不動産賃貸仲介事業 (バンコク支店・シラチャ支店)

・不動産販売、買取再販事業

・不動産管理事業

・リフォーム事業

・メイドサービス派遣事業

・サッカースクール運営

・ムエタイ×フィットネスジム運営



