中村泰二郎がマスタークラスにて準優勝、安孫子瑠奈がアウトロークラスにて第3位、牧内美奈子が女子プロクラスにて4位、橋本恵都子が女子プロクラスにて5位入賞。



2022年10月6日(木)~10月8日(土)に、アメリカのノースカロライナ州にて開催された “THE CWSA ウェイクサーフ

ィン、ワールドウェイクサーフィンチャンピオンシップ” にて、日本人サーファーである中村泰二郎がマスタークラ

ス(45歳以上の部)にて準優勝、安孫子瑠奈がアウトロークラスにて第3位、牧内美奈子が女子プロクラスにて4位、

橋本恵都子が女子プロクラスにて5位(いずれも TEAM JAPAN HYDROMASTER)の成績を納めました。全てのクラスに

おいて日本人初の快挙となります。また、中村泰二郎、安孫子瑠奈においては大会史上初の日本人ライダーの表彰台

となりました。

















【 受賞者プロフィール 】

◼中村 泰二郎(なかむら たいじろう)1964年10月10日生まれ

2021年 ・JWBA(一般社団法人日本ウェイクボード協会) プロ認定および文部科学大臣賞受賞

2022年 ・CWSA(Competitive Wake Surf Association, Inc.)

ワールドランキングマスタークラス2位

ワールドチャンピオンシップマスタークラス2位



◼牧内 美奈子(まきうち みなこ)

2020年 ・JWBA(一般社団法人日本ウェイクボード協会) プロ認定および文部科学大臣賞受賞

2021年 ・CWSA(Competitive Wake Surf Association, Inc.)

ワールドチャンピオンシップ アウトロークラスアジア初優勝

2021年 ・CWSA 世界認定プロ入り 2022年 ・ワールドチャンピオンシッププロクラス4位









◼安孫子 瑠奈(あびこ るな)2010年6月19日生まれ

2021年 ・CWSA CENTURION WAKESURF JAPAN OPEN 2021 Amateur Women Surf 優勝

2021年 ・CWSA Kyushu Wake Surfing Festa 2021Amateur Women Surf 優勝

・JWBA 全日本選手権 第30回文部科学大臣賞 Grom Girl 優勝

2022年 ・CWSA CENTURION WAKESURF BIWAKO OPEN 2022 Outlaw Women Surf 優勝

・CWSA X-Cube Cup 2022 Outlaw Women Surf 3位

・CWSA CENTURION WAKESURF JAPAN OPEN 2022 Outlaw Women Surf 2位

・CWSA CENTURION WAKESURF CHUBU OPEN 2022 Outlaw Women Surf 優勝

・World Wake Surfing Championship Outlaw Women Surf3位

・CWSA Kyushu Wake Surfing Festa 2022 Outlaw Women Surf 2位

・2022 SBS GAMES ROUND1 KADOGAWA オープン女子優勝





◼橋本 恵都子(はしもと えつこ)

2017年 ・CWSA Arizona Wakesurfing Open 3位

2018年 ・CWSA Japan Champion ship 優勝

・CWSA Asian Champion ship 優勝

・WSC World Wakesurfing champion ship 1位

2019年 ・WWA Asian WAKE series 1位

2022年 ・WWSC World wake surfing champion ship 5位





【 ウェイクサーフィンとは 】

■ウェイクサーフィンの広がり

ウェイクサーフィンとは、2002年頃よりアメリカから始まり、日本でも2012年頃から広がるようになった マリンスポーツで、ボートの直ぐ後ろに作られる波を利用するサーフィンのことを指します。

ボートはウェイクサーフィン用に作られた特殊なものを使用。従来のウェイクボード等のマリンスポーツ と大きく異なる点は、実際にウェイクサーフィンをする人はウェイクボードの様にボートから後方に離れた 場所に孤立すること無く、ボートの直ぐ後ろ(ボートの乗船者の手の届きそうな距離)にいる事から乗船者 との会話をしながら楽しむことができます。その為、写真撮影、ビデオ撮影なども容易に可能になり、SNS 映えする写真が取れるという点でも人気を集めています。

現在、日本各地でも(主に湖、河川)ウェイクサーフィンを体験出来る場所が増え始めており、著名人等 も始めていることから大ヒットマリンスポーツとして知られるようになりました。今後も、レジャーシー ン、競技シーン共に注目を集めると予想されます。

これまでは限られた人しか知らないスポーツでしたが、ここ数年で爆発的に知名度があがり、今や日本国 内大会でも100人規模の参加者が集まるスポーツとなりました。レジャーシーンでは初めて体験する人も多 く、競技シーンでは新たに技術習得にチャレンジする人、また既存のライダーでは、国内のみならず世界で の活躍を目指す人が増え続けています。





◼ 安全性について

従来のウェイクボード等と大きく違う点が、安全性です。足をボードに乗せるだけで一切固定をしない 為、ボードから落ちた場合にもプールから軽く飛び込んだ程度の衝撃で済むことが多く、怪我をする可能性 が殆どありません。









また、ウェイクサーフィンをする人はライフベストを装着する為、広い年齢層の方が安全に生涯できるスポ ーツとして全世界で楽しまれています。(低年齢だと5歳、高年齢だと80歳くらいまで) これまでマリンスポーツにチャレンジしたくても敬遠して来た人でも、容易に楽しむことができます。年 齢や性別を問わず、多くの方が楽しめるマリンスポーツとして今後大きく普及すると考えてられます。ま た、アメリカでは障害者の方もウェイクサーフィンにチャレンジし、安全に楽しんでいます。





◼競技について

ウェイクサーフィンの競技は、サーフィンのあらゆる技の披露でポイントを獲得し、ポイント獲得数を競 います。今回開催された”THE CWSA ワールドチャンピオンシップ”は、THECWSA(competitive wake surf association)の運営の元開催され、各国に立ち上げられた THE CWSA の支部の元開催される国内競技大会ま たは海外にて行われる競技大会に参加し獲得したポイントの年間(10月から翌年の9月)合計ポイント獲得 数、各クラス上位10名までの選手が参加出来る、世界の頂点を決める大会です。 2022年11月5日、6日には、2023年シーズンの初大会、”THE CWSA JAPAN 九州ウェイクサーフィンフェスタ (主催:ストーンマーケット株式会社)が取り行われ、90人の選手が参加しました。国内の全選手は、来年 にも開催されるワールドチャンピオンシップを目指し競技を継続します。







【 日本国内でウェイクサーフィンを楽しめる場所 】

■ OLO SURF

〒520-0241 滋賀県大津市今堅田1丁目15−22

TEL:050-3592-2592

URL:https://olosurf.net

※他、ウェイクサーフィン体験”で検索してください。



【 THE CWSA JAPAN とは 】

THE CWSA JAPAN は、米国に本拠地を置くウェイクサーフィンの世界的競技団体の日本支部です。米国 CWSA との支部提携を世界で初めて実現。その役割として、アジアのウェイクサーフィンシーンの牽引を期待され ています。ウェイクサーフィンは、米国を発祥としたモーターボートを使ったマリンスポーツで、ボートを 走行させたときに生じる曳波を利用して、サーフィンをするスポーツのこと。2015年あたりから欧米を中心 にブームとなっており、近年日本を中心とするアジア地域でも盛り上がりを見せつつあります。

URL:https://www.cwsa.jp/



【 2023年秋、The World Wake Surfing Championship を日本で開催予定 】

THE CWSA JAPAN は、2023年秋に滋賀県琵琶湖にて2023年のウェイクサーフィンの世界一を決める「The World Wake Surfing Championship」を開催致します。全世界から2023年シーズンを競ったトップサーファー が世界中から集結し、世界一の座を争います。



組織概要

名称 一般社団法人 日本ウェイクサーフィン連盟 CWSA JAPAN

所在 滋賀県大津市苗鹿3丁目12番1号

電話 077-579-8080

設立 2020年2月

代表理事 山下 勝正



