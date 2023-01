[ALTAME株式会社]

2023年1月21日(土)から下北沢で2ヶ月間限定として開催を発表した「SAUNALAND UNDER NORTH HEAVEN」からの続報!!!









ーーーーーーーーーーーーーーーー

★チケット購入はこちらから

https://saunaland-unh.com

ーーーーーーーーーーーーーーーー



昨年12月に開催を発表した「SAUNALAND UNDER NORTH HEAVEN」からついに最新情報が発表!





今回、様々なテントサウナのバリエーションをご準備させて頂きました!



まずは麻布十番に店舗を持つミネラルミスト浴施設「Le Furo」とコラボレーション!



特許技術「エアサプリ」により、天然温泉源泉と土壌から直接抽出したクラフト温泉(R)を雲化し、全身でミネラル成分を吸引する「TOJI」をアウトドアサウナで体験できちゃいます!

短時間で免疫力や自然治癒力を高めるだけでなく、肌に潤いを与え、ツルツルになっちゃいます!

一度体験した、絶対やみつきになること必至!オススメです!



http://le-furo.com







<サウナ展開コンテンツ!>※予定



★更に今回のサウナ企画では、アウトドアサウナだからこそ自由に楽しめるコンテンツをたくさんご用意!



テントサウナ自体のポテンシャルを向上させるために、現在、様々なサウナシーンで活躍中の『madsaunist〔マッドサウニスト〕』が、様々な工夫を施し、快適なアウトドアサウナを体験できる空間にも大注目です!





■世界初!濃縮温泉ミネラルミストをアウトドアサウナで体験!(女子サウナ限定)



■ヒバの香りの濃縮温泉ミネラルロウリュ体験!(男子サウナ限定)



■サウナランド浅草プロデュース!贅沢テントサウナ!(男女共通)



■クリエイティブチーム『天祭』による「香り」と「光」と「音」で演出する異次元サウナ!(男女共通)



■大型テントサウナを使用したアウフグース企画(男子サウナ限定)









<今回使用する「SOTOBURO CUBE & SOTOBURO STOVE」>













<サウナ飯>※予定



★もちろん、サウナ飯にも自信あり!!!塩分が抜けた体に、ガツンとくる!最高の快楽と刺激を食事でもご提供させていただきます!



■箕輪家ラーメン

■石垣の塩まぜそば織恩

■スパイシーチキンの燻製ドライカレー

■お肉箱特製サウナ飯

■おでん&サウナ後専用あつあつ鍋

■薬膳スープ

■サウナ専用スープカレー

■特製タコライス

・・・その他 様々なサウナ飯をご準備予定!!!

※曜日によって販売する商品が異なって参りますのでご了承ください。











<イベント企画>



★土日祝日を中心に様々なイベントを検討中!テントサウナと一緒に1日中楽しんでいただける企画を絶賛調整中です!随時、オフィシャルホームページで発表いたします!

<オフィシャルホームページ>

https://saunaland-unh.com





<イベントを応援していただけるサポーターを募集しています!>



★今回のテーマとして2か月間という長期イベントになるため、少しでも今回の「SAUNALAND UNDER NORTH HEAVEN」を自分のイベントとして感じていただき、一緒に成功の楽しみを共有したいと考え、一緒に盛り上げてくれるサポーター企画を準備いたしました!!!













色々、特典は付きますが、特に今回はサポーターの方の指定の名前を記載した提灯を2か月間、会場入り口付近に限定で設置をさせていただきます!



是非、僕たちの仲間になってください!!!



↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

https://saunaland-unh.com/support





<ボランティアスタッフ募集>



★「SAUNALAND UNDER NORTH HEAVEN」では一緒に、イベントを盛り上げていただけるボランティアスタッフを募集しています!!



もちろん、色々特典もご準備させていただきました!

ぜひご興味のある方は、下記URLをチェックしてください!



↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

https://saunaland-unh.com/staff





<SAUNALAND UNDER NORTH HEAVENの概要>



■開催名称 「SAUNALAND UNDER NORTH HEAVEN」



■会期 2023年 1月21日(土)~3月21日(火) (予定)



■実施時間 10:00~22:00 (22:00 ゲストオールクリア)



■実施会場 下北線路街空き地特設会場



■実施内容 サウナ/サウナ飯/フリーマーケット/トークイベント他



■料金



サウナ平日(90分):男性¥2,800 、女性 ¥2,000



サウナ休日(90分) :男性¥3,700 、女性 ¥3,000



■主 催 SAUNALAND UNDER NORTH HEAVEN 事務局



■企画・制作 株式会社 サウナランド / 有限会社 トリプルイー企画 / ALTAME 株式会社 / 一般社団法人 沖縄アウトドアサウナ協会



■チケット予約 : https://saunaland-unh.com



■公式Instagram: https://www.instagram.com/saunaland.unh/



■公式Twitter : https://twitter.com/saunaland_unh





★第一弾「SAUNALAND UNDER NORTH HEAVEN」プレスリリース情報はこちらから!



↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓



https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000113598.html



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/09-10:16)