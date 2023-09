[ヨネバヤシリース株式会社]

宿泊施設向け販売に続き、9月25日(月)より一般向け販売を正式にスタート



「寝装具のあり方を正し、再構築する」をコンセプトとして、2022年12月12日より宿泊施設向けの販売およびサブスクリプションサービスを展開してきた「sinso(シンソー)」は、2023年9月25日(月)より、セカンドフェーズとして一般向け販売をスタートし、自社オンラインストアをオープンしました。山梨県富士吉田市を拠点として国内製造した羽毛布団や枕、ピローケース、ボックスシーツ、クッション等を取り揃えています。



sinso Online Store : https://store.sin-so.com







● sinso プロダクトの3つのこだわり



1. 綿100% の洗いざらし = sinso の定番



当ブランドでは、布団の気持ちよさを最大限引き出すために、シーツとカバーは綿100%のみを扱い、かつ寝具業界としては非常識な “洗いざらし” でお届けすることをデフォルトとしています。肌に気持ちよく馴染むように、そして環境にもやさしい商品を提供するべく、糊付けしてアイロンをかけることをやめました。静電気が発生しにくいだけでなく、高品質な綿の質感が生まれることで擦れた音さえ心地良く、綿本来の良さが引き出されると考えています。



2. 宿泊施設向けサービスで培ったノウハウを活かした商品開発



sinsoはこれまで、SANUやColorit、小泊Fuji などの宿泊施設に布団やリネン類を導入していただいてきました。さらに自社でも山梨県内にて宿泊施設を運営しており、それらの経験を通じていただいたお客様からのフィードバックを元に商品開発・改善を行っています。(導入事例は以下のとおり。)



3. 寝具に関わる一気通貫サービスを展開



sinsoでは、商品開発から宿泊施設での使用、クリーニングからリペアまで、販売にとどまらず寝具に関わる全ての工程に関わる一気通貫のサービスを展開してきました。この度始まる一般ユーザー向けに対しても寝具の打ち直し(布団のメンテナンス)に対応するほか、サイズの変更なども柔軟に対応していく予定です。全ての工程を自分達の手を通して確認することでその品質を保ち、最良の寝心地を演出するというクラフトマンシップを重視しています。





製品ラインナップについて







Down Duvet | Standard(羽毛布団)



サイズ展開:S / SD / D / Q / K

定価:¥61,900(税込)~



sinso のシグネチャーとなる羽毛布団。高品質羽毛ならではの軽やかさと包み込まれるような寝心地が特徴です。吸湿・発散・保湿性に優れており、表面生地は擦れる音さえ心地よい綿100%で柔らかなタッチを実現しています。







Down Duvet | Premium(羽毛布団)



サイズ展開:S / SD / D / Q / K

定価:¥167,800(税込)~



sinso 羽毛布団のプレミアムライン。羽毛の中で最高級とも言われるハンガリー産マザーグースダウンを使用しており、軽量・吸湿・発散・保温性のすべてにおいて、スタンダードラインを上回るクオリティを実現しています。







Upcycle Down Pillow(枕)



定価:¥8,600(税込)~



役目を終えた羽毛布団を回収して、高温スチーム乾燥や殺菌処理、富士山の天然水を使った洗浄で生まれ変わった「アップサイクルダウン」を使った枕。表面生地は柔らかくてタフな綿100%の二重構造になっているため、羽毛の吹き出しも心配ありません。頭をやさしく包み込む羽毛によって、すべての人に快適な寝心地を提供します。







“SHIWA” Cotton Duvet Cover



サイズ展開:S / SD / D / Q / K

カラーバリエーション:全6色

定価:¥12,500(税込)~



綿100%の布団カバーはsinsoの定番プロダクト。その最大の特徴は、一枚ごとに表情が異なる「洗いざらし」であること。高品質なコットンの良さを引き立たせることができ、心地よく肌に馴染む質感を実現しています。







“SHIWA” Cotton Box Sheet



サイズ展開:S / SD / D / Q / K

カラーバリエーション:全6色

定価:¥11,500(税込)~



ブランド立ち上げ以降多くの宿泊施設に人気を誇ってきたsinsoの洗いざらしシーツ。上質な平織の綿糸は密度が高く、しっとりとした質感と張り感、生地のなめらかさが特徴です。







“SHIWA” Cotton Pillow Case



カラーバリエーション:全6色

定価:¥6,900(税込)~



布団カバーやボックスシーツと同様に手触りのよい綿100%の枕カバー。洗いざらしの天然素材は使うほどに馴染み、より心地よい睡眠につながります。









Upcycle Down Cushion



定価:¥8,600(税込)~



Upcycle Down Pillow 同様に、役目を終えた羽毛布団を回収して生まれ変わらせた「アップサイクルダウン」を使用。表面生地は柔らかくてタフな綿100%の二重構造になっています。









Linen Cushion Cover



カラーバリエーション: 全4色

定価:¥7,900(税込)~



細い麻糸を使用した軽くて柔らかい肌触りのクッションカバー。生地を漂白してから染めるのではなく、天然の生成りの上から染色しているため、一つひとつの色の風合いが異なります。



布団の価値を再構築する





日本独特の寝具である布団は、かつては家族代々受け継がれることもあるほど長く使えるものとされてきました。手入れをして使い続けるために、かつては町ごとに地元の布団屋がありましたが、時代の流れとともに効率化を重視する大量生産の社会へ移行した結果、寝具は大量生産のラインに乗った規格化が進み、徐々に消耗品へと変わっていきました。



その結果、地元の布団屋の数は減り、いつの間にか布団本来の価値が忘れられてしまったのかもしれません。そこで、100年ほどもつと言われている羽毛そのものの耐久性や、布団屋ならではの”打ち直しの技術”など日本の布団文化が従来から持っているメリットを活かせば、地球そして人にやさしい寝具として自然定着するのではないかと考え、新事業の立ち上げを決めました。



現代における寝装具のあり方を見つめ直し、形骸化されてしまったその価値を再構築していくことが、sinso の存在意義だと考えています



sinso の自社クリーニング工場





2022年に設立したクリーニング工場「sinso office & factory」では、クリーニングの全ての工程を全て工場内で精製したオゾン水を使って行っています。オゾン水は環境残渣の無い機能水とされ、抗菌作用に優れるため使用しなくてはならない洗濯洗剤の量を減らすほか、低温洗浄でも十分な洗浄効果が期待できます。地球と人に優しいブランドとして、このようなクリーニングの観点も大切にしています。





ヨネバヤシリース株式会社について



ヨネバヤシリースは、ひとつの貸布団屋から始まりました。その生業から生まれた視点と感覚が、私たちのベースとなる価値軸です。廃業した民宿をHOSTEL&RESTAURANTに。野生の森の中のフォトスタジオをHOTEL&WEDDING会場に。類型化してしまうリネンサプライを革新し、付加価値を添えて。



あるものを残しながら、削ぎ落とし、磨き上げ、新しいものをつくってきました。私たちはこれからの時代とカルチャーを見据え、これからの衣・食・住のあり方を示していきたいと考えています。



kagelow Mt.fuji HOSTEL KAWAGUCHIKO

https://www.kagelow.jp

yl & Co. HOTEL in Mt. Fuji

https://www.ylandco-hotel.com



ヨネバヤシリース株式会社 会社概要



設立日:2012年2月10日

従業員数:約30名

本社住所:山梨県富士吉田市大明見2-37-14



sinso office & factory

住所:山梨県南都留郡富士河口湖町小立2198-2

延床面積:クリーニング工場 約200平方メートル 、オフィススペース 約50平方メートル

建築設計:窪田建築都市研究所



Instagram :https://www.instagram.com/_sinso__/

Website :https://sin-so.com

