hotarubiとポニーキャニオンは、今夏6周年を迎えた思考型リズムアクションゲーム『Re:ステージ!プリズムステップ』において、2024年1月下旬より登場予定のアイドルユニット『トライアムトーン』と『アルシュシュ』に所属する新キャラクターと、それぞれの担当声優を発表したことをお知らせいたします。









あらたに登場予定の新キャラクターは「旭日向(CV.和泉風花)」、「佐倉未雨(CV. 齊藤未莉依)」、「中野りんか(CV.小宮山あかり)」、「空野音々(CV. 吉武千颯)」、「古海チエ(CV. 中林新夏)」、「双葉詩穂(CV.平塚紗依)」の計6名です。



今後もTVアニメ・ストーリー・音楽・ライブ・ゲームと、多方面に展開する「Re:ステージ!」にご期待ください。



新ユニット1.『トライアムトーン』





プリズムステージ2年連続準優勝という実績を持つ福岡の強豪校「希ヶ丘(のぞみがおか)女子中学校」のアイドル部で今年あらたに結成されたユニット。









旭日向(あさひひな)

[CV.和泉風花]



未雨に憧れてアイドル部に入部した「ちょっとオタク」気質な中学2年生。

担当カラーはチェリーピンク。















佐倉未雨(さくらみう)

[CV.齊藤未莉依]



過去2回、プリズムステージで「あるユニット」に敗北し挫折した中学3年生。

担当カラーはカナリアイエロー。















中野りんか(なかのりんか)

[CV.小宮山あかり]



天才肌で何でもできるものの「出来る姉」と比較されて生きてきた中学1年生。

担当カラーはシアン。









新ユニット2.『アルシュシュ』





神奈川の「泉咲(いずみざき)学園中学校」のアイドル部で結成された、全員中学2年生の幼馴染3人による仲良しユニット。









空野音々(そらのねおん)

[CV.吉武千颯]



「とあるボイスノイド」と所縁のあるポジティブな甘えん坊の中学2年生。

担当カラーはストロベリー。















古海チエ(ふるみちえ)

[CV.中林新夏]



「あるお嬢様たち」と同じ小学校から転校して音々たちと出会った中学2年生。

担当カラーはイエローゴールド。















双葉詩穂(ふたばしほ)

[CV.平塚紗依]



実家の常連客の「とある人物」と師弟関係にある、ゲテモノ好きの中学2年生。

担当カラーはネモフィラブルー。









公式X(旧Twitter)で関連キャンペーン実施







1. 新キャラクターボイス投稿

11月23日~28日、毎日0時に公式X(旧Twitter)で新キャラクターボイスを投稿!





2. 新キャラクター登場の前日譚をコミック化

琴慈先生による漫画「P[Re:]quel-(プリクエル)」を公式X(旧Twitter)で投稿!

※琴慈(ことじ)…漫画家・イラストレーター。代表作:『あんハピ♪』『精霊さまの難儀な日常』など。



Re:ステージ!プリズムステップ概要





個性的で魅力的なキャラクターや、コンプティーク連載ノベルでおなじみの上質なストーリー、ライブ感のある楽曲…「Re:ステージ!」の全てが楽しめる新作スマートフォン向けゲームアプリです。





・タイトル:Re:ステージ!プリズムステップ

・ジャンル:思考型リズムアクション

・対応OS:iOS、Android

・料金:基本プレイ無料(アイテム課金型)



