[株式会社Beyond Research]

10日間の無料トライアル提供中



株式会社Beyond Research(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:上村聡)は、本日2022年12月14日(水)、実務に役立つ税務・会計関連書籍をオンラインで管理・閲覧できるサブスクリプション型電子書籍サービス「Beyond Research」をリリースしました。

全てのコンテンツ閲覧、機能が利用できる10日間の無料トライアルを提供中です。

https://beyondresearch.jp/





■ 税理士の声をもとに開発した専門書籍サービス「Beyond Research」

Beyond Researchは、経験豊富な現役、現場の税理士とともに開発し、実務に必要な機能、ユーザーインタフェースを備えた税務・会計業務に携わる方々のための専門書籍サービスです。



■ Beyond Researchの特長

1.調べたいことをスピーディーに検索できる

現場の税理士から日常業務を徹底的にヒアリング。業務の不満、課題を改善しました。キーワードから目的の情報にたどり着けないことが無いように、直観的な検索、絞り込みで、目的の情報まで素早くアクセスできます。



2.マルチデバイスでいつでも・どこでもリサーチできる

PCはもちろん、スマートフォンやタブレット端末にも対応していますので、出先での顧客への提案、リサーチ業務でも困りません。スマートフォンやタブレット端末では最適化された操作性、検索性で、疲れにくく便利にご利用できます。



3.フォルダに分けてカテゴリ別に管理できる

閲覧した書籍を自由に仕分けできます。案件ごと、顧客ごとに必要な情報を整理し、いつでも取り出せるように自分だけの書棚を作成することが可能で業務の効率化が可能です。仕分けした書棚にはご自身で名前を付け自由にカスタマイズできます。



■ Beyond Researchのコンテンツ

税務・会計、法令・判例、経済、経営、その他実務書籍を提供している出版社のコンテンツをラインナップ。今後更にコンテンツを拡充していくとともに、Beyond Researchオリジナルコンテンツも提供予定(2023年1月より提供予定)です。





<参画出版社> *2022年12月時点











・株式会社 中央経済グループパブリッシング様

https://www.chuokeizai.co.jp/service/

https://www.biz-book.jp/

・新日本法規出版 株式会社様

https://www.sn-hoki.co.jp/

・株式会社 税務経理協会様

http://www.zeikei.co.jp/

・株式会社 ぎょうせい様

https://gyosei.jp/?beyond_r



■ ご提供プラン

個人、法人向けに、それぞれ「個人利用向けプラン」と「法人向けプラン」をご用意しております。いずれも月額6,980円(税別)にてご利用いただけます。

10日間の無料トライアル提供中です。サービストップページより、無料トライアルをお試しください。

https://beyondresearch.jp/







■ 株式会社Beyond Researchについて

税務・会計業務のリサーチ業務を効率化する、実務に役立つ税務・会計関連書籍をオンラインで管理・閲覧できるサブスクリプション型電子書籍サービス「Beyond Research」を開発・提供





【会社概要】

社名:株式会社Beyond Research

本社所在地:東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号 桑野ビル2階

代表取締役:上村聡

設立: 2022年4月4日

HP:http://beyondresearch.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/17-22:40)