株式会社Mierba(代表取締役:丸山樹、本社:東京都港区)は、シードラウンドとして、株式会社ジェネシア・ベンチャーズ(代表取締役:田島 聡一、本社:東京都港区)、個人投資家を引受先とした5000万円の第三者割当増資を行いました。また、2023年2月リリース予定のβ版の事前登録ユーザー募集を開始いたしました。本サービスは「履歴書や面接では候補者の方のことが分からない」「候補者の方が入社後に期待と違った」といった課題を職種別の状況判断テストで可視化し、中途採用において自社に最適な人材を素早く特定することを実現できます。また、テスト改善のPDCAを継続的に回すことで、自社の職種に合わせたテスト作成と選考基準の定量化ができるようになり、データドリブンな採用を可能にします。





サービスの背景





【代表 丸山の就職活動での経験】

私は過去、就職活動を通して「履歴書や面接だけでは一側面しか見られていない」という課題感を候補者視点で感じました。また、多くの採用担当者の方々へのヒアリングを通して、「面接で高評価だったのにも関わらず、入社後に会社と合わない・期待ほどのスキルを持っていない」ということが頻繁に起きていることを知りました。そこで、オーストラリアの大学でHRを専攻していた経験から、グローバルでは一般的である入社前のスキル評価を用いて、入社前に企業側と候補者側がより深い理解を得るための採用体験をつくっていきたいと思い、サービスの開発に至りました。



【解決する採用の課題】

自社に最適な人材を採用したいのに、履歴書や面接などの選考フローで「候補者のことが分からない」「カルチャーやスキルのミスマッチが起きている」など様々な要因が、採用担当者を悩ませています。様々な適性検査のモデルが確立されているものの、実際の自社の仕事で活躍できる人かどうかという点では、評価できない点が多いです。本サービスではこれらの課題を解決するため、グローバルで最先端なアセスメント手法をベースに、実際の仕事における「個人と会社」「個人と仕事」の相性を測定することを可能にしました。









サービスの特徴





1.求める人材に合わせた職種別のテスト作成

国内外の産業組織心理学者と共に、実際の仕事のシュチュエーションに基づいた職種別のスキルチェックテストを開発しました。テストでは、面接では見極めにくいとされる、実際の仕事の状況で適切な行動を選択する能力を可視化します。また、職種ごとの課題設定のみならず、個社に合わせたカスタマイズをすることもできるため、一般的に優秀な方ではなく、”自社にとって優秀な候補者の方”を特定することが可能になります。





<テスト一覧画面>









2.実際の仕事をシチュエーションをもとにした候補者体験を上げるテスト

面接官の方が候補者の方を評価するのが難しいと思うと同様に、候補者の方も面接だけでは入社後の仕事をイメージできないことが多いです。入社後の仕事のシチュエーションからテストを設計することで、面接が得意かどうかではなく、実際に仕事で活躍する可能性が高い候補者を特定することができます。また、候補者の仕事への理解もより深められるため、候補者満足度を上げることも支援します。



<回答者画面>







3.候補者の定量分析からデータドリブンな採用を支援

回答者の結果は、自動スコアリングされた状態で閲覧することができます。

候補者の方の回答をもとに、次回面接での設問設計や深掘りをサポートし、これにより、採用チームが直感的に判断するのではなく、優れたデータに基づいて、自信を持って採用の意思決定を行うことを可能にします。





■全体監修





Clif P Lewis

産業組織心理学者。ロンドン大学クイーン・メアリー校(Queen Mary University of London)で博士号を取得。ドバイ政府への法教育の発展に関するアドバイザーや複数社でのコンサルティングとともに、ロンドン・ビジネス・スクール(London Business School)で研究員を務める。





<独自の職種別スキルテスト作成可能>

クローズドでのβ版への事前登録はこちら:https://mierba.com/





コメント



株式会社Mierba 代表取締役 丸山 樹

この度、アジアを中心に投資を行うジェネシア・ベンチャーズから出資をいただくこととなり、大変嬉しく思っております。株式会社Mierbaは、企業と候補者が、面接だけではお互いに理解が深まらず、入社後に双方に大きな損失を生んでいることへの問題意識から生まれました。

これまでの採用のあり方を再定義し、最適な人が最適な仕事に就けることを目指して、今回調達した資金でサービスを進化させてまいります。





株式会社ジェネシア・ベンチャーズ 代表取締役/General Partner 田島 聡一 プリンシパル 河野 優人

人間の属性や経歴ではなく、持っている能力や強みに光を当て、その人に合った仕事に出会える世界を実現する。そして、「Unlock the highest expression of everyone's talent in the world(世界中の全ての人の才能・自己表現を解放する世界を実現すること)」が、丸山さん率いるMierbaとともに私たちが創りたい未来です。この未来を何としてでも実現したいという丸山さんの熱い情熱と行動力、巻き込み力に惹かれ、投資することを決めました。チーム Mierbaとして、One Teamでこの未来の実現に向けて伴走していきたいと思います。





■会社概要

入社後のミスマッチをなくすために、職種別スキルチェックテストと採用代行等の事業を展開。採用領域で、フィットしていない候補者の採用をなくし、フィットしている候補者の不採用をなくすことを目指し、個人の能力が最大限発揮できる社会を実現します。



会社名:株式会社Mierba

ホームページ:https://mierba.com/

代表取締役社長:丸山 樹

設立年月日:2021年5月17日

資本金: 59,182,724円(資本準備金含む)

住所:東京都港区虎ノ門1丁目16-6 虎ノ門RAPO-TOビルUCF703



