青山学院大学総合文化政策学部クリエイティブラボは、12月8日(木)から11日(日)の4日間、渋谷フクラス1F 観光支援施設「shibuya-san」 にて展示型イベント『My Area, My Shibuya』を開催いたします。







『My Area, My Shibuya』は、「渋谷の”いま”を見つめなおし、渋谷の”これから”を考える」をコンセプトに、クリエイティブラボの学生自ら立案・企画を行いました。渋谷で学ぶ青学生ならではの視点から渋谷を分析してきた成果として、街・ファッション・音楽・食などの切り口から展示を行います。渋谷に関わる様々な要素を別々に捉えるのではなく、渋谷をプラットフォームとして一つの大きなものと認識し、考える場を提供することが本イベントの狙いです。ラボ生のクリエイティブな思考や感性に触れていただき、それぞれにとっての渋谷像 ”My Area, My Shibuya”について再定義するきっかけとなりましたら幸いです。



詳細はクリエイティブラボ公式インスタグラム(https://www.instagram.com/creativelab.sccs)にて随時発信予定です。



【クリエイティブラボとは】

青山学院大学総合文化政策学部で開講されている「ラボ・アトリエ実習」の一貫として、2008年にスタート。専門家や各分野の企業等、外部機関と連携を取りながら、映画や音楽関連のPR活動、商品開発・各種イベントへの参加など、学生が主体となって様々なプロジェクトに取り組んでいます。



●公式ホームページ:http://creativelab.tokyo/wp/



【企画経緯】

クリエイティブラボでは、今年4月から東急不動産株式会社と若者の立場から渋谷の街を見つめなおすプロジェクトを行ってきました。頻繁に行く渋谷周辺スポットや流行の店をマッピングし、今の渋谷に何が足りなくて、何を若者が求めているかなど、渋谷の街について議論を深めました。そこから、自分たちの研究過程や分析結果、今後の渋谷の発展に繋がるものを形に残したいという学生の思いから、半年以上に及ぶプロジェクトの集大成として今回のイベント開催が決定いたしました。



【イベント内容】

渋谷に集まる多様な文化の中から、ラボ生が着目したいくつかの切り口を抽出して展示を行います。加えて、各班の連携によりカテゴリの垣根を超えた多様なコンテンツを展開予定です。私たち学生の考える渋谷の概念を可視化することで、皆様にも渋谷について考えてもらうきっかけ作りを目指します。



■マップ

クリエイティブラボ生が広域渋谷圏(渋谷駅を中心とした青山、表参道、原宿、恵比寿、代官山などを含むエリア一帯)を分析・調査し、みなさまにおすすめしたいスポットにフォーカスしたマップを作成しました。このマップをご覧いただいて新たな渋谷を発見していただくことに加え、来場者様にシールや付箋でご自身のおすすめスポットを紹介していただく参加型マップも用意しました。新しい渋谷を見つけに、そしてご自身の知っている渋谷を伝えに、ぜひこの展示で足を止めていただけたら嬉しいです。



■ファッション

広域渋谷圏内で撮影した、学生モデルや、本ラボの卒業生でありプロモデルとしてご活躍中のSelena(Instagram:@micha_sele)など渋谷を拠点に活動する方々のファッションスナップ展を行います。ご協力いただいたモデルさんにまつわるファッションアイテムの展示も並行して実施予定です。系統や流行に囚われず、自分が着たいものを好きなように着られる街「渋谷」を体感してください。



■音楽

広域渋谷圏の各エリアのイメージに合わせてプレイリストを作成。会場内のQRコードを読み取ることで、Apple Music・Spotify等の各種サービスでお聴きいただけます。加えて、渋谷にまつわる曲・おすすめの曲をピックアップして作成したプレイリストを、終日BGMとして流します。会場内に流れる音楽からも、私たちが考える渋谷を体感してください。



12月10日(土)18:00よりパーティーイベントを開催します。本イベント限定のノンアルコールカクテルや軽食も提供予定で、音楽を通して性別や年齢を超えた交流がうまれる場を提供いたします。

本ラボ生が選定した、渋谷に関わりの深いお菓子をディスプレイする予定です。食の切り口からも、流行や文化が集まる場所としての渋谷の街にアプローチします。



【開催概要】

●タイトル:『My Area, My Shibuya』





●会 期:2022年12月8日(木)~12月11日(日)

●会 場:shibuya-san 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス(東急プラザ渋谷併設)1階

●入 場 料:無料 ※10日のパーティーイベントでは、別途でチャージ料を頂戴いたします。詳しくは公式インスタグラム(@creativelab.sccs)をご確認ください。

●主 催:株式会社ギークス

●企画運営:青山学院大学総合文化政策学部 クリエイティブラボ

●協 力:東急不動産株式会社



【shibuya-sanとは】

「shibuya-san」は、渋谷フクラスの1Fにある観光支援施設。

成田と羽田からのバスが到着するまさにその場所にあります。最初に触れる日本であり、渋谷。だからこそ、ネットでは知りえない奥深い渋谷の今をご案内します。また、単なる観光支援施設だけではない、世界の人と地元の人とが交流する場でもあります。地元の人しか知りえない何か、人に出会うきっかけとなる何かがここから始まります。世界の人も、地元の人も、渋谷に来たらぜひお立ち寄りください。渋谷フクラス1F、「shibuya-san」です。



【shibuya-san施設概要】

・施設名称 shibuya-san tourist information & art center

・事業主体 東急不動産株式会社

・所 在 地 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス(東急プラザ渋谷併設)1F

・サービス 観光情報案内、荷物預かり、空港リムジンバスのチケット販売・待合、渋谷体験プログラム、ドリンク提供、Wi-Fi完備、各種チケット

・営業時間 10:00~20:00 ※一部サービスを除く

・WEBサイト https://shibuya-san.co.jp/



●ご質問、取材依頼等ございましたら、下記アドレスにお気軽にお問い合わせください。

My Area, My Shibuya実行委員会 PR担当(myarea.myshibuya.sccs@gmail.com)



