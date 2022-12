[株式会社グラフィッコ]

‘‘デザインは、人を幸せにするチカラがある’’という理念を掲げ、アイデア・発想力に特化したデザインスクールが開校します。



株式会社グラフィッコ(愛知県名古屋市)は、12月22日-2023年1月より、正式にLOVE the DESIGN SCHOOLを開講することを発表致します。スクール講師は、1300件以上の店舗・施設をつくってきた人気建築デザイナーの吉田 司(よっさん)が登壇します。開校に伴い、第1期スクール説明会と個別相談会を1月6日から1月9日の期間で実施します。







(株)グラフィッコは、自社で続けてきたデザインスクールに建築・空間デザインの要素を増やし、新しくLOVE the DESIGN SCHOOLと言う、新ブランドを2023年1月より開設します。スクール開設に伴い、第1期スクール説明会と個別無料相談会を実施致し致します。







第1期スク―ル説明会と個別無料相談会の日程





第1期スクール説明会と個別無料相談会を下記内容と日程で行います。

◆スクール説明会

内容:LOVE the DESIGN SCHOOLには、どんなコースがあるのかご説明します。

日程:1月6日(金)10時~17時

1月7日(土)10時~17時

開催:ご来校・ZOOM・お電話

所要時間:30分程度



◆個別無料相談会

内容:アイデア先生よっさんが個別のどんなコースが良いか相談をお受けします。

日程:1月8日(日)10時~17時

1月9日(月)10時~17時

開催:ご来校・お電話

所要時間:45分程度







LOVE the DESIGN SCHOOL創設の背景



デザインは経済を動かし、人をシアワセにする力があると考え、25年以上。



デザインの、価値を生み出すために…様々なジャンルのデザインを企業様やオーナ様の”パートナー‘‘としてデザイナーを長年やってきました。



そんな長年の経験から「デザインの価値」や「デザインの力」を次の世代に繋げていかなければという思いで、

LOVE the DESIGN SCHOOLを創設しました。



デザインやアイデアは、頭の中で完成するものではありません。



大切なのは学んだスキルをアウトプットし、デザインで人に喜んでいただくためにはどうすればいいのか?



ちょっと愉快なアイデア先生のLOVE the DESIGN SCHOOLでは、もっと業界・社会で活躍したいのにモヤモヤしている人々へ「真のデザイン」を学べるプログラムを提供します。









12月に開催されたオープンスクールの様子











2022年12月に行われたオープンスクールには、建築士、不動産コンサルタント、デザイナー、デジタルマーケター、生花講師、カメラマンなど店舗や施設経営のクリエイティブに関わる業種の人々が多く参加されました。



会場では熱心に、経営とデザインの融和・シナジーなどについて多くの方が気づきを得る場面が見受けられました。







LOVE the DESIGN SCHOOLについて



LOVE the DESIGN SCHOOLは、4つの学習コースと4つの実習コースが設定されています。

ZOOMによるオンライン講義又は教室のリアルで学ぶことができます。



【講義コース】





A.成功のための開業知識講座

店舗や施設を開業するための知識と1300店舗のお店づくりに

関わってきたからこそ分かるノウハウや成功するための本物の知識を学ぶことができます。



B.更に成功の花道を学ぶ講座

お店を成功させるための「知識」を学んだら花道を進む必要があります。

自分なりの成功の方程式をアウトプットすることで、開業成功の花道を描くことができます。



C.発想力を伸ばすための講座

ヒト・モノ・カネ・遊の分離思考を学ぶことで発想力を鍛えるカリキュラムです。

アイデア先生が実際にデザインやアイデアを生み出す際のロジックやヒントを直接学ぶことができます。



D.アイデアの表現を学ぶ講座

人をシアワセにするためのデザインは何か?「真のデザイン」を学べるプログラムです。



【実習コース】



1.プチブランディング実習

簡単なブランドガイドラインを作成して、会社のブランディングに沿ったデザインができ るようになります。



2.スケッチパース実習

店舗や住宅のパースができるようになります。図面や素材を理解して完成形を想像し、デザインの良さを伝える 完成予想図を描けるようになることを目的としています。



3.簡単イラストレーター実習

Illustratorというソフトの使い方を学びます。このスクールではフライヤー(チラシ)を制作するために必要なスキルを学ぶことができます。



4.WEBデザイン実習

ワードプレスを使って専門知識がなくてもできるホームページを作成します。簡単なSEO対策なども学ぶことができます。







吉田 司(よっさん)のプロフィール











◆お店づくりコンサルタント&建築内装ブランディングデザイナー

◆株式会社 グラフィッコ 副代表

◆スーパーボギーデザイン 代表

◆株式会社 街づくりデザインファクトリー 副代表



建築・インテリアデザイナー兼モノづくりコンサルタント&ブランディングプロデューサー歴30年超。スタートアップする方々の応援を得意としています。独立前約800施設(お店や住宅など)、独立創業後約500施設(お店や住宅など)を手掛けてきました。



詳細なプロフィールはこちら → https://bogey.co.jp/profile

作品集はこちら→https://bogey.co.jp/works/



------------------------------------

◆スクールの詳細に関するお問い合わせはこちら

株式会社グラフィッコ 広報担当:森下

電話:052-784-8809 メールアドレス:info@lovethedesign.net



◆LOVE the DESIGN SCHOOL公式ホームページ

https://lovethedesign.net



◆LOVE the DESIGN SCHOOL運営会社

株式会社グラフィッコ

〒464-0817

名古屋市千種区見附町1-3-4ボギービル2F

https://graphicco.co.jp



スーパーボギーデザイン

〒464-0817

名古屋市千種区見附町1丁目3ー4ボギービル1F

https://bogey.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/26-00:40)