「PRIDE OF YOKOSUKA スカジャン展」に伊東純也選手応援スカジャンが登場









サッカー日本代表 伊東純也選手は、横須賀市出身であり、横須賀美術館と同じ地域で活躍する「鴨居サッカークラブ」の出身です。





横須賀美術館(横須賀市鴨居4-1)では、伊東純也選手とサッカー日本代表のワールドカップでの健闘を称え、伊東選手の背番号「14」を刺繍したサムライブルーをイメージしたスカジャンを制作しました。





現在、開催中の「PRIDE OF YOKOSUKA スカジャン展」で、12月2日(金)から会期末の12月25日(日)まで展示します。



伊東選手、サッカー日本代表の健闘を称える気持ちを、来館者と共有し、地元 横須賀・鴨居の横須賀美術館から発信します。



1 展示場所・日程

現在開催中の「PRIDE OF YOKOSUKA スカジャン展」展示室内

12月2日(金)から12月25日(日)まで

※12月5日(月)休館日



【開館15周年「PRIDE OF YOKOSUKA スカジャン展」】

https://www.yokosuka-moa.jp/archive/exhibition/2022/20221119-726.html



2 展示内容

(1)伊東選手のネームと背番号を刺繍したスカジャン

(2)伊東選手の顔写真と解説





