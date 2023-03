[株式会社アンド・アイ]

LINE公式アカウントの機能、扱い方からその先の集客の方法までレクチャーする無料ウェビナーを3週連続開催。



スマホひとつの簡単操作で現場での集客を実現するスマトピが、All Aboutの専門家をゲストに迎えた無料ウェビナー

企画「LINE公式アカウント攻略講座」。2/21(火)店舗ビジネス編、2/28(火)セミナービジネス編と続き、第3回は3/7(火)はスクールビジネス編を開催!対話形式で分かりやすく集客のコツを解説するウェビナーもいよいよ最終回!乞うご期待!!









「現場が忙しくて集客にさける時間がない」「集客には手間もコストもかかる…」といったお悩みはありませんか?



また、LINE公式アカウントは集客に有効と聞いたものの

「LINE公式アカウントって本当に集客に効果あるの?」

「アカウントの開設や運用が難しそう…」

と興味はありつつ、不安で始められない方もいらっしゃるようです。



本ウェビナーは、そんな集客や顧客管理にお悩みの方に向けて、サブスク型LINE集客ツール『スマトピ』を提供している株式会社アンド・アイが主催するLINE公式アカウント活用講座です。LINE公式アカウントの開設の仕方から集客促進に効果的な使い方まで、初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説。



また、よりビジネスシーンでのLINE公式アカウントの活用方法がイメージしやすいように、業種別に3つのテーマで開催します。各回とも、最後に質疑応答の時間も設けていますので、ご不明な点があればご質問いただけます。



今回は、ご参加いただいた方の中から抽選で50名様に、アマゾンギフト券1000円分をプレゼント。ぜひ、この機会に本講座にご参加いただき、集客やLINE公式アカウント活用のヒントにしていただけますと幸いです。



【お申込みはこちら_3/7(火)スクールビジネス編】

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhSBFj_EzOdXKocjZuU36PxdcHcqT73hIprHlWHhq_5iVRzg/viewform



【第1回 店舗ビジネス編の収録はこちら】







【第2回 スクールビジネス編の収録はこちら】







【スマトピ公式サイトはこちら】

https://smatopi.com/lp/001/



【開催概要】

・第1回 店舗ビジネス編



お店のすきま時間に、スマホだけで簡単にリピーターを増やせる?!店舗での活用方法をお伝えします!



2月21日(火)14:00~15:00

ゲスト講師:All About スマートフォンガイド 柳谷 智宣

自ら飲食店を経営するIT専門家。デジタル・PC全般のわかりやすい解説に定評!

申し込み〆切日時:2月20日(月)19:00



・第2回 セミナービジネス編

顧客をわかりやすく整理して管理。ターゲットユーザーへの的確なメッセージ送信の仕方を伝授!

2月28日(火)14:00~15:00

ゲスト講師:All About レディースファッションガイド 杉山 律子

書籍出版、講座主催の経験豊富なパーソナルスタイリスト

申し込み〆切日時:2月27日(月)19:00



・第3回 スクールビジネス編

例えば子ども向けのスクールだとクラス単位や学年単位、さらに生徒と保護者などでメッセージ送信が多くて大変!

手間のかからないメッセージ配信方法をご紹介。

3月7日(火)14:00~15:00

ゲスト講師:All About 子どもの絵画・工作ガイド かまゆみ

絵画工作、幼児教育をテーマにした講座、ワークショップを多数手がけるアートクリエイター

申し込み〆切日時:3月6日(月)19:00



※下記はすべての講座共通です

主催:スマトピ運営事務局(株式会社アンド・アイ)

協力:株式会社オールアバウト



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/06-15:16)