アラガン・ジャパン株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:スザナ・ムルテイラ。以下、アラガン・ジャパン)は、脂肪冷却による部分瘦せ医療機器「クールスカルプティング(R)」の最新医療機器「クールスカルプティング(R) エリート」を発売しました。

Cryolipolysis(R)(クライオリポライシス)理論*1に基づいて開発され、部分的に皮下脂肪を冷却し、脂肪細胞を減少させることで部分瘦せを実現します。本製品は、冷却による非浸襲的脂肪減少治療として厚生労働省の承認を受けた医療機器です。









「クールスカルプティング(R) エリート」の製品特長



・同時施術が可能な2本のアプリケータを搭載しており、*2 従来の「クールスカルプティング(R)」と比較し、施術時間の短縮が期待できます。*3

・7つの形状とサイズを取り揃えたアプリケータはフィット感と快適性を向上するよう新たにデザインされており、*2 腹部、脇腹、太腿、顎下、二の腕など、体のさまざまな部位、体形、サイズに合わせ、カスタマイズされた治療を提供することが可能です。パーソナライズされた治療体験により、部分痩せ治療の可能性を引き出します。*4









クールスカルプティング(R)について



「クールスカルプティング(R)」は、減量だけでは減らすことのできない脂肪を減らすことができる部分痩せ治療のグローバルブランドです。腹部、脇腹、太腿、顎下、二の腕などさまざまな箇所の脂肪へピンポイントにアプローチができ、冷却脂肪融解により最大で27%の皮下脂肪層を減少します。*5



「クールスカルプティング(R)」の部分痩せ治療は、これまでに世界80カ国以上で1100万回以上行われており、*6

日本の厚生労働省による審査で安全性と有効性が認められています。治療後早ければ2~3ヶ月で体型の変化を感じることができ、治療後3ヵ月ほどで効果を実感できます。*7、8





「クールスカルプティング(R) エリート」が実現する部分痩せのメカニズム



Cryolipolysis(R)理論によって非侵襲的に脂肪細胞を冷却し、脂肪細胞内で脂質が結晶化します。脂肪に狙いを定めた制御冷却は、肌や神経、筋肉などの周辺組織への損傷を最小限に抑え、脂肪細胞に変化をもたらします※9。

その後アポトーシス*10 による脂肪細胞死の後、時間をかけて細胞が代謝され、徐々に体外に排出されます。自然な炎症プロセスにより、脂肪層が減少します。





1.痩せたい部分にアプリケータを装着し、コントロールされた温度で一定時間冷却します。





2.脂肪に狙いを定めた制御冷却により、脂肪細胞を結晶化します。





3.冷却された脂肪細胞は機能しなくなり、数週間から数カ月かけて、自然に体外へ排出されます。



4.排出された脂肪の分のふくらみが減ります。脂肪細胞を小さくするのではなく、脂肪細胞の数自体が減るため、リバウンドしにくいのが特徴です。





KUMIKO CLINIC 院長 下島 久美子先生からのコメント











「クールスカルプティング(R) エリート」は1台に2本のアプリケータを搭載しています。これによって、従来の半分の時間で施術ができるようになり、より多くの患者さんに、効率的な治療体験を提供することができます。また、7つの形状とサイズを取り揃えたアプリケータによって、一人ひとりの患者さんのニーズにあった部分痩せ治療の方法の提案が可能になりました。







製品の名称と承認番号一覧



販売名:クールスカルプティング(クールスカルプティング Elite コントロールユニット)

医療機器承認番号:22900BZX00410000

販売名:クールスカルプティング(クールスカルプティング Elite アプリケータ)

医療機器承認番号:22900BZX00410000





*1 水分は0℃で凍るのに対して、脂肪は4℃で結晶化し始めるという理論

*2 Allergan Unpublished Data. INT-CSC-2050028. CoolSculpting Elite Fit and Comfort study report. March 2020

*3 2本のアプリケータの同時使用を特徴とするCoolSculpting(R) ELITEシステムに基づくもので、第一世代のCoolSculpting(R)システムでは1本のアプリケータを使用していたのに対し、ELITEシステムでは1回の施術で2本のアプリケータを同時に使用できます。

*4 Allergan Unpublished Data. INT-CSC-2050029. CoolSculpting Elite Applicators comparison with CoolAdvantage. March 2020

*5 試験は2009年7月から2011年1月に患者合計112人を対象として実施され、このうち85人のキャリパー測定評価による追跡調査結果が入手可能です。追跡調査時の平均脂肪減少率は21.5%でした。27%は下腹部に限定した場合(n=55)の減少率です。他の施術エリアでの平均脂肪減少率は、胸囲20%(n=4)、胴囲22%(n=2)、腰囲25%(n=20)、内もも17%(n=3)、膝内側18%(n=1)などでした。患者は1箇所以上の医療機関で1回の施術で合計最大4つのエリアの施術を受けました。

*6 米国、英国、ドイツ、カナダ、ブラジル、中国およびオーストラリアの医療従事者(N=526)の追跡による市場調査ならびにボディシェイピングおよびスキンタイトニング市場全体の世界的な市場調査に基づくものです。(2021年5月時点)

*7 Jalian HR and Avram MM. Seminars in Cutaneous Medicine and Surgery. 2012;31:121-125.

*8 Lewis, J. Journal of Aesthetic Nursing. 2016;5(7):337-338.3.4

*9 データはブタモデルを用いた冷却脂肪融解の研究から得たものです。

†脂肪細胞は生体内で –15.1˚Cの温度にさらされました(冷却速度6˚C/min、倍率10倍)。

*10 瘢痕組織形成を起こさない、生物学的に自然な脂肪細胞死





アラガン・ジャパン株式会社について



アラガン・ジャパン株式会社は、アッヴィグループのアラガン・エステティックスとして、先進の美容医療を牽引する製品およびブランドを開発・製造し、販売しています。私たちの美容医療領域は、ボツリヌス治療やヒアルロン酸注入治療、脂肪冷却による部分痩せ治療、乳房再建関連製品等を中心に多岐に渡っています。私たちは、イノベーション、教育、優れたサービスを一貫して、顧客の皆様のニーズに沿って提供することを目指しています。





