手配書やキャラクターをモチーフにした日本限定発売のジュエリーが本格ローンチに先駆け先行販売



国内外で絶大な人気を誇る漫画/アニメシリーズ『ONE PIECE (ワンピース)』とNY初のジュエリーブランド〈The M Jewelers(ザ・エムジュエラーズ)〉がタッグを組んだコラボカプセルが、2023年1月18日(水)より伊勢丹新宿店にてプレオーダーによる先行発売が決定。













Wanted Letter Plate Necklace(税込 26,800円)が全11型、The Ace Mother of Pearl Necklace

(税込 24,800円)が1型展開でそれぞれ(シルバー925 / 18Kゴールドメッキ)から選択が可能、18Kゴールドの場合はそれぞれ(税込 429,000円 / 税込165,000円)。



作中に登場する世界政府発行の公式手配書をモチーフにしたペンダントネックレスは、裏面の〈The M Jewelers〉のロゴと気分に合わせて使い分けれるリバーシブル仕様で、麦わらの一味とシャンクスを含む全11種展開。









マザーオブパールを使用したパールネックレスは、作中でエースが着用していたハットのデザインを〈The M Jewelers〉を代表する人気商品「The Pearl Necklace」に落とし込んだファッショナブルなアイテムで、いずれのも(シルバー925 / 18Kメッキ / 18Kゴールド)のオプションから選択可能となっている。







世界に誇る日本文化『ONE PIECE』と〈The M Jewelers〉の限定コレクションを、この機会にぜひお手に取ってご覧ください。



The M Jewelers x ONE PIECE POP-UP

会期:1月18日(水)~24日(火)



会場:伊勢丹新宿本館 2F ザ・ステージ♯2



住所:東京都新宿区新宿 3-14-1 2F



営業時間:10:00-20:00



【The M Jewelers × ONE PIECE】Wanted Letter Plate Necklace

発売日:2023年1月18日(水)



価格:(シルバー925 / 18Kゴールドメッキ)26,800円(税込)

(18Kゴールド)429,000円(税込)



サイズ:約タテ3cm × ヨコ2cm × 厚み2mm x 全長45.72cm (18in)



【The M Jewelers × ONE PIECE】The Ace Mother of Pearl Necklace



発売日:2023年1月18日(水)



価格:(シルバー925 / 18Kゴールドメッキ)24,800円(税込)

(18Kゴールド)165,000円(税込)



サイズ:約タテ1.2cm × ヨコ2.5cm × 厚み1mm × 全長45cm~51cm (17.7in~20in)











「The M Jewelers」について



Bella HadidやKylie Jenner、BLACKPINK Jennieなどの一流セレブリティを顧客に持つニューヨーク、マンハッタン発のジュエリーブランド「The M Jewelers(ザ・エムジュエラーズ)」は、2013年「Mark Shami(マーク・シャミ)」によって設立され、名前や誕生日、星座などが自由にカスタム可能なパーソナライズドジュエリーをきっかけに北米最大規模のDTCブランドとして急成長。



従来無許可販売される事の多かったMLB (メジャーリーグベースボール) との公式コラボレーションを約3年の交渉期間を経て実現した事で大成功を収め、アメリカ国内で絶大な人気を誇るHBO Maxのドラマシリーズ: Euphoria (ユーフォリア) への衣装提供や、NIKEやKITH、ONLY NYとのパートナーシップ、地元NYの新鋭クリエイターとのコラボレーションを積極的に行うなど、ビジネス/クリエイティブ両面から、現在ニューヨークで最も勢いのあるジュエリーブランドとして注目されています。





『The M Jewelers Tokyo』 店舗概要



店舗所在地 :東京都渋谷区神宮前4-26-12



店鋪電話番号 : 03-6812-9266



営業時間 :12:00-20:00



店舗連絡先 : 03-6812-9266



お問い合わせ :info@themjewelers.jp



公式HP :https://themjewelers.jp



公式Instagram:https://www.instagram.com/themjewelerstokyo



