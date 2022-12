[GL events]

日本・欧州双方の企業誘致の促進や、ビジネスマッチングなどで連携



フランス・リヨンに本社を置く総合イベント会社 、GL eventsグループ内で展示場運営を担当するGL events Venues 株式会社(代表:クリストフ・シゼロン、以下 GLイベンツ)は、一般財団法人 日欧産業協力センター(東京都港区、代表:ニコラス・ボルツェ、以下 日欧産業協力センター)と、GLイベンツが2024年3月にAichi Sky Expo(愛知県国際展示場)で開催する総合産業展示会「SMART MANUFACTURING SUMMIT BY GLOBAL INDUSTRIE (スマート・マニュファクチュアリング・サミット バイ グローバル・インダストリー)」(以下、SMS)に向け、企業誘致や日欧企業のビジネスマッチングなどで協力していくことを確認し、12月7日に合意書に署名しました。









合意書の主な内容は以下のとおりです。

・ 日欧産業協力センターが、2023年度デジタル産業クラスター支援の枠組みで招致する欧州の中堅・中小企業のパビリオン設置や、日本企業とのビジネスマッチングイベントを行う。

・ 日欧産業協力センターがもつ日本でのネットワークを通じて、SMSおよびビジネスマッチングイベントのプロモーションを行い、日本企業の誘致を目指す。

・ SMSと同時期に日欧産業協力センターが行う「ワールドクラス・マニュファクチャリング」(*1)人材研修とのシナジーを生み出す。



*1 欧州製造業の幹部・管理職を対象に行われる5日間の研修で、TQC (Total Quality Control), TQM (Total Quality Management), TPM (Total Productive Maintenance), JIT (ジャストインタイム), TIE (Total Industrial Engineering)、カイゼン実践など日本の製造現場の優れたノウハウを学習する。





日欧産業協力センター マヌエル・フベー EU側専務理事:

「日欧産業協力センターは、大規模なイベントの企画・運営で国際的に定評のあるGLイベンツ社との合意書の締結により、日本でのビジネスを希望する欧州の中小企業へのサービス・提案を拡大することを目指します。2024年3月に愛知県で開催されるスマート・マニュファクチャリング・サミットでは、多くの日欧の産業界関係者が参加し、充実した議論と交流を行うことができるでしょう。」



GL events Venues クリストフ・シゼロンCEO:

「スマート・マニュファクチャリング・サミットの開催に向けて、日欧産業協力センターの支援を受けられることを大変光栄に思います。日欧産業協力センターが取り組む欧州中小企業の日本市場への進出は、我々のイベントの肝となる部分でもあります。今回の合意により、欧州各国のイベントへの参加を促すと共に、日欧産業協力センターが実施する人材研修プログラムとの相乗効果で、イベントの内容をより充実したものにできると確信しています。」



SMSは、GLイベンツが主催するヨーロッパ最大級の総合産業展示会、「GLOBAL INDUSTRIE (グローバル・インダストリー)」の日本版です。本展示会では「Moving towards the future ~未来の移動~」をテーマに、製造業向けの最先端技術の展示のほか、スタートアップがアイデアや技術を競うコンペ、日仏ビジネスサミットなどのイベントが行われます。

出展応募方法などの詳細は、ウェブサイト(URL https://www.smart-manufacturing-summit-gi.com/jp/ )をご参照ください。





GLOBAL INDUSTRIE 概要

グローバル・インダストリーは本国、フランス(偶数年パリ開催、奇数年リヨン開催)にて毎年3月に開催され、世界各国から出展社数が約2,500社に上るヨーロッパ最大級の総合産業展示会です。

名称 : GLOBAL INDUSTRIE (グローバル・インダストリー)

主催者 : GL events

実施日 (次回) : 2023年3月7日‐10日

開催場所(次回) : Eurexpo - ユーロエキスポ (リヨン、フランス)

出展社数 : 2,500社

展示面積 : 10万平方メートル

公式HP : https://global-industrie.com/en



SMART MANUFACTURING SUMMIT概要

名称 : SMART MANUFACTURING SUMMIT BY GLOBAL INDUSTRIE (スマート・マニュファクチュアリング・サミット バイ グローバル・インダストリー)

主催者 : GL events Venues 株式会社会期 : 2024年3月13日(水)~15日(金)

開催場所 : Aichi Sky Expo愛知県国際展示場

出展社数 : 250社(予定)

公式HP : https://www.smart-manufacturing-summit-gi.com/jp/



GL events 概要

名称 : GL events (ジーエルイベンツ)

設立 : 1978年

代表 : Olivier Ginon (オリビエ・ジノン)

本社所在地 : 59 quai Rambaud 69002 Lyon France (フランス、リヨン)

公式HP : https://www.gl-events.com/en



GL eventsは、総合的なイベントグループとして、業界へソリューションやサービスを提供する世界的な企業です。(1)コンベンション・ 国際会議、(2)文化・スポーツ・政治イベント、(3)ビジネスや一般向けの見本市・展示会の3つの主要イベント市場において、業界をリードするイベント会社です。5大陸、20カ国以上で事業を展開するGL eventsは、現在は4,500名の従業員によって運営されています。



活動概要 :

● GL events Live : 企業イベント、学会、スポーツイベント事業のコンサルティング、設計から設営までの総合ソリューションの提供。

● GL events Exhibitions : 食品、文化、繊維・ファッション、産業など幅広い分野で、300以上の独自の見本市を管理・開催。

● GL events Venues : フランス国内および海外にある53のイベント会場(コンベンションセンター、展示場、講堂、多目的ホール)のネットワークの管理。



