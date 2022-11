[株式会社TOKYO CREATION]

2022年12月12日 Redbull Gaming Sphere にてゲームのβ版を公開します



SECTOR SEVEN はゲーム参加料を仮想通貨で支払い、フィールドにいる敵ユーザーを倒すことで報酬を得られるブロックチェーン型のシューティングゲームです。







プレスリリース概要







2022年12月12日 シリーズAの追加資金調達に伴い、新規投資家に向けて弊社プロダクト SECTOR SEVEN のβ版公開イベントを開催致します。



SECTOR SEVEN では現在、東南アジアを中心にゲームのオンライントーナメントを開催しており、今回の公開イベントでは、同日の同時刻にベトナムのハノイにて開催される SECTOR SEVENのトーナメントのLIVE中継もご覧になることができます。





<大会概要>



■タイトル:セクターセブン β版ローンチイベント



■開催日時:2022年12月12日(月)18:00~21:00



■開催場所:東京 Redbull Gaming Sphere 東京都中野区中野3丁目33−18 フェルテ中野 B1F



■参加可能人数:最大60人



ご来場の際は、お手数ですが、以下の参加登録フォームをご記入ください。

https://forms.gle/mCMtSEwjgy8ZpD3S6





ベトナム・ハノイにてオンライントーナメントを開催



今月27日にベトナム・ハノイにて6時間にわたり、300人規模のオンライントーナメントを開催しました。

ゲームギルドでご協力できる団体様のご連絡お待ちしております。









SECTOR SEVEN プロモーションビデオを公開



ルールは非常に簡単。

1USDT分の参加費を支払ってゲームに参加し、3分以内に倒した敵プレイヤーの参加費が報酬になるゲームです。

この際、自分が倒した敵プレイヤーが既に獲得した報酬も吸収ができます。









[株式会社TOKYO CREATION 会社概要



会社名:株式会社TOKYO CREATION

設立日:2019年 12月27日

役員:所山 武司(代表取締役CEO)FACEBOOK → https://www.facebook.com/Takeshi.haruharu

資本金:1.6億円(資本準備金含む)

事業内容:FPSゲームを開発

取引銀行:みずほ銀行、三井住友銀行

主要株主:Stella MIC Investment Ltd. , VCのAngel bridge , KIM.Z , 株式会社I-GLOCAL

所在地: 東京都渋谷区恵比寿3丁目15-6 Castalia Ebisu 102



お問い合わせ先:

広報担当 Takumi Sato

s.takumi@sectorseven.world



