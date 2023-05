[株式会社VIREI stAyle.]

マシン本体代金完全無料/永久無料修理・交換保証!業務用ハイドロフェイシャル機器『ハイドラワン』の特徴とスペック・価格をご紹介!



株式会社VIREI stAyle.(本社 : 東京都目黒区/代表取締役社長:米山貴洸)は、2023年5月1日(月)から「Hydra - ONE サブスクリプション制度」をリリース。







Pinterestのデータによると、2023年も引き続き大きな注目を浴びるだろう。2022年に「頭皮マッサージ法」の検索は55%上昇し、「クリーンスカルプ」も55%伸びた。育毛も関心が高く、「育毛のためのナチュラルヘアマスク」の検索は80%増となった。そのほかの頭皮の悩みとしては、頭皮の乾燥があり、トリートメントの検索が70%、ビルドアップの検索が45%増加している。

毛穴・頭皮洗浄の《 Hydra - ONE 》 ハイドラワン







ハイドラワンはあらゆるお肌悩み・頭皮悩みを1台で解決します。40種類以上の美容有効成分を含んだ新開発のVIREI式ピーリングローション※1・VIREI式ソリューション※2によって発生させる特殊な水流で、お肌の汚れをやさしく除去すると同時に保湿、美容液を導入し『 美容液でお肌を洗う 』という新発想。トリートメントの直後から肌に輝きをもたらします。

※1 VIREI式ピーリングローション

オールスキン対応の中和不要ピーリングローション。

ピーリング成分に加え、保湿成分を多く配合。12種類の果物・植物エキスも配合し、ベストバランスのピーリングローションが完成。

料金 : 8.980円(税込)

内容量 : 500ml(約33人施術可能)

成分:サリチル酸、フルーツ酸、乳酸、グリチルリチン、アラントイン、乳酸桿菌/ブドウ果汁発酵液、レモン果実エキス、ヒメフウロエキス、ツボクサエキスetc



※2 VIREI式ソリューション

オールスキン対応の中和不要ソリューション。

40種類以上の美容成分を配合し、従来は水で洗浄を行っていたハイドラ洗浄を美容液で毛穴を洗うという新発想。

有効成分が毛穴汚れを一掃します。他社ハイドラとの圧倒的差別化が可能。

料金 : 6,980円(税込)

内容量 : 1,800ml(約15人施術可能)

成分:サリチル酸、フルーツ酸、グリチルリチン、アラントイン、グリシルグリシン、ビタミンC誘導体、セラミド、コラーゲン、アロエベラ葉エキス、ツボクサエキス、ドクダミエキス、ハトムギエキスetc



《 契約期間等縛り一切なし! 》サブスクリプション制度について





ハイドラワンは契約期間等縛り一切なし!最短初月解約も可能です。サービス継続可能と判断された場合のみ次月もご継続ください。

今までの美容機器業界は高額な本体を購入し、さらに別途消耗品も購入するという仕組みでした。



こんなお悩みはありませんか?



・高額な機器を購入して、マシン代金の回収が終わらないのにランニングコストもかかる。

・思ったように集客ができず、購入したことを後悔している。

・保証期間を過ぎたので故障するたびに修理費がかかる。

・メーカーのアフターサポートが弱い。



ハイドラワンはマシン本体を完全無料でご提供させていただき、必要となる消耗品をご購入いただくことでサービスを利用できるという仕組みです。



他社ハイドラマシンを「購入」しようか悩まれている場合、まずはハイドラワンをお試しください。ハイドラワンは最短初月解約可能な為、合わなければ即解約いただいて構いません。ハイドラワンでお客様の反応を確認していただき、毛穴メニューが今後長く続けていけそうとなった場合、他社製品を購入していただいても全く問題ございません。



脱マスクにより毛穴洗浄は大注目を集めている美容メニューです。

ぜひこの機会にハイドラワンをお試しください。





Hydra - ONE お問い合わせ先





VIREI stAyle. 公式サイト

https://virei-stayle.jp/

VIREI stAyle.公式LINEアカウント

https://lin.ee/MDPCbKV



【会社概要】

会社名:株式会社VIREI stAyle.(ビレイスタイル)

所在地:東京都目黒区下目黒2-20-20第8千陽ビル5F

代表者:米山 貴洸

URL:https://virei-stayle.jp/

事業内容:業務用美容機器の製造・販売



