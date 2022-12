[Impact Tech Japan合同会社]

新規クライアントの獲得、日本を含むグローバルビジネスの拡大、戦略的テックプラットフォーム連携、プロダクト機能のアップデートとパートナーシップエコノミーにおけるリーダーシップに関する詳細を発表



日本、東京-2022年12月8日- パートナーシップマネージメントプラットフォームのグローバルリーディング会社である impact.com(日本法人 - Impact Tech Japan合同会社、本社:東京都港区、日本担当カントリーマネージャー:松崎亮) は本日、2022年のビジネスの大きな成長要因と今後のポイントとして、新規ダイレクト及びエージェンシークライアントの獲得、$100M(日本円:約137億円)の追加投資、ヨーロッパと日本を含むアジアにおける新規オフィス開設、米ウォルマートのコンテンツクリエイターポータル「Walmart Creator」 の協業、Adobe Commerce や BigCommerce、他多数の企業とのテクノロジー連携に関する詳細を発表いたしました。(関連リンク:https://impact.com/press-releases/impact-2022-momentum-release/)





2022年における新規ダイレクトクライアントは、 Osmo、Rothy’s、Sam Edelman、The Sill, ZeroWater、など500を超え、また67のエージェンシーパートナーを迎えることができました。直近四半期の終盤時点では、ARR と GTV(パートナーへの合計支払い額指標) はいずれも昨年比35%成長を記録しています。

その他にもパブリッシャー向けブランドコンテンツプラットフォームの Pressboard の買収を発表しました。Pressboard は、例えばパブリシャー向けには成果報酬型広告におけるエラーリンクの自動検知とリプレイスといった機能や広告主へは類似性のあるキャンペーンデータから提示されるベンチマーク指標やパートナーシップの獲得拡大や最適化、アプリ内メッセージによるカスタマーサポートなど多数の利便性の高い機能を提供しています。 また、東京及びミラノ、パリにオフィスを新規開設、ニューヨークと南アフリカ・ケープタウンは新オフィスへの増設を行いました。



impact.com の CEO、David A. Yovanno は次のように述べています。「粘り強さが重要だった2022年、一人一人の社員メンバーがクライアントや会社の成長に貢献してくれたことを誇りに感じており、それは2022年の大きな成功の反映です。また impact.com の継続的な成長は、パートナーシップエコノミーが世界中のブランドに支持されていることの証明でもあります。この業界は大きな投資とテクノロジー進化の渦中におり、ブランドやエージェンシー、パブリッシャーへのスケールを持った売上拡大とそれぞれの顧客との関係構築を支えることができていると思います。2023年を見据え、ブランドが従来の広告手法とは違うアプローチでユーザーとエンゲージを持てるよう更なるサポートを行なっていければと思います。」



テクノロジー面では、impact.com は Chargebee や Stripe などとキーとなる複数のインテグレーションを発表しました。これらのチャネルパートナシップにおける重要な追加連携は、主要 E コマースプラットフォーム連携へのニーズの急拡大が背景にあります。現在、impact.com の1,000を超えるクライアントが、Shopify、BigCommerce、Segment、Branch とのトラッキング連携を利用しています。



また impact.com はマーケティングインテリジェンスカンパニーの WARC と協力し、ブランドとインフルエンサーの関係についての内容を盛り込んだ industry research with WARC を発表しました。このリサーチはマーケターとインフルエンサー間におけるギャップやメリットが合わさっているポイントなどを浮き彫りにしており、効果的で価値のあるパートナーシップを模索するためのガイドを提供しています。(関連リンク:https://impact.com/press-releases/influencer-marketing-industry-research-report-warc/)



2022年のその他の主要なマイルストーンは下記の通りです。



The Partnership Economy を出版しました。impact.com CEO の David Yovanno が著者で今日のビジネスにおいてパートナーシップがいかに顧客獲得や売上拡大、またブランド認知やロイヤリティをあげることに貢献できるかをインサイトやアクショナブルなポイントをもって紹介しています。 多くの CEO やベストセラー著者、出版社から推進文を頂戴しており、NPR でも紹介されました。

Acceleration Partners の Robert Glazer や Disney の Elisa Charbonnel などのゲストを迎え、パートナーシップエコノミーに関する業界情報や、インフルエンサーとの関係構築のヒントなどを取り上げた Partnership Economy Podcast のシーズン2が終了しました。ポッドキャストのダウンロード数は5万回を超え、パートナーシップにビジネスチャンスを感じる人材が増えるにつれ、本プログラムが今後も成長し続けることが予想されます。

パートナーシップエクスペリエンスイベント、iPXをニューヨークでホストし、スペシャルゲストに Trevor Noah を迎えました。またロンドン、シドニーでも700超の業界リーダーやキーマンをゲストに迎え、新しい発見やネットワーキング、ビジネスの成長のためのアイデア交換を行いました。

追加されたプロダクト機能の一部は下記になります。



マネタイズの機会損失を防ぐためのリンクエラーの自動検出とリプレイスを行うツール「Link Scanner」

「サーチコンプライアンス」はパートナーによるブランドや特定キーワードへの入札にうよるユーザー導線の阻害を減らすことが可能

「ベンチーマーク」機能によって広告主は自社と類似性のあるプログラム比較、最適化のためのヒントとなるベンチマーク指標を確認することが可能に

パブリッシャーが impact.com プラットフォーム上で直接ブランド パートナーにメッセージを送信できるアプリ内メッセージ機能

「プロスペクティング」は新しいパブリッシャーパートナーの獲得に関するCRM機能としてファネル全体を通してトラッキングおよび一元管理が可能に

パブリッシャー向けのパートナー登録に関するサービスを開始、これにより、登録に際して入力が必要なメディア詳細、ビジネスモデル、プロファイルに応じたガイド付きのオンボーディングサービスを提供





パートナーシップ業界における革新的なテクノロジーとリーダーシップが評価され、グローバルで25以上の業界における各主要なアワードを受賞しました。CEO の David A. Yovanno は、MarTech Breakthrough Awards の 2022 Best Martech Company CEO に選ばれ、また PerformanceIN の 2022 Top 30 Changemaker in Performance Marketing にも選ばれました。また、Inc. の初となる Power Partners リストにも入ることができました。このリストは、起業家をサポートし、スタートアップの成長を支援した実績のある世界中の B2B カンパニーを評価するものです。

パートナーシップ エクスペリエンス アカデミー (PXA) を再稼働しました。PXA は、パートナーと広告主向けの無料オンライントレーニングプログラムです。新コースには、プロダクトエキスパートトレーニング、エージェンシートレーニング認定、Pressboard Publisher Tool Basics、Trackonomics Publisher Tools Basics が含まれます。(関連リンク: https://pxa.impact.com/student/catalog)

組織としては、Cristy Garcia を CMO、Mike Head を CRO に任命、Rajesh Srinivasan が COOとして参画しました。またボードメンバーに Ning Wang が加わりました。

最後にエージェンシーパートナープログラムを発表しました。これは重要なエージェンシーパートナーとのリレーションを深め、成長を支援し、クライアントにより多くの価値を提供するためにデザインされたグローバルプログラムです。



その他、詳細に関しては下記の動画(英語)を含めた impact.com のサイトからも確認いただけます。



動画リンク:https://go.impact.com/VID-The-year-in-review-2022-TYP.html





impact.com について









グローバルをリードするパートナーシップマネージメントプラットフォームである impact.com は、クライアント企業があらゆるタイプのパートナーシップを作り出し、また管理する手段を変革しています。パートナーシップのタイプには、インフルエンサー/クリエイターマーケティング、従来型のリワード型アフィリエイトマーケケティング、コマースコンテンツ、B2B戦略的パートナーシップなどが含まれます。同社の強力なパートナーシッププラットフォームにより、クライアント企業はユーザーが信頼できるチャネルからの有益かつエンターテイメント性のある情報を入手し、そこから商品やサービスを購入する体験を提供することが可能になります。 impact.com のテクノロジープラットフォームとパートナーシップマーケットプレイスが支援しているケースとして、Walmart、Uber、Shopify、Lenovo、L’Oreal、Fanatics、Levi’s などのグローバルブランドとの取り組みなどについては www.impact.com を参照ください。



