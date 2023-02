[株式会社ASMIK.]

ファッション性と機能性を高い次元で両立したアイテムの数々をラインナップ。今シーズンの商品はすべて日本製です。



株式会社ASMIK.(本社:東京都中央区、代表:細越 麻未、海津 早希)は、ゴルフウェアブランド「LINDERTHON GOLF」のECサイトを2023年2月14日にオープンし、新たな販路で商品の販売を開始しました。









ECサイト概要







販売サイトURL:https://linderthon.com/

ブランド名:「LINDERTHON GOLF」オープン日時:2023年2月14日(火)送料:850円(15,000円以上のお買い上げで送料無料)発送時期:3月中旬までは予約販売を受け付け。それ以降は順次発送対応を行います。



「LINDERTHON GOLF」のブランドストーリー







ブランド名に冠する「LINDERTHON」は、ドイツ語で「菩提樹」を意味する「linden」と三人称の代名詞である「thon」を組み合わせた造語です。

また「thon」が示す「あの人、彼、彼女、それ」は、既存の枠組みにとらわれず、ひとりひとりの魅力を引き出せるようなブランドでありたいという思いから、ブランド名に含むこととなりました。

代表は年齢差11歳の女性代表2名。ゴルフウェアにもっとおしゃれを取り入れたいという想いから、商品の開発および販売に参入することに決めました。



プロゴルファーの声と、代表それぞれが持つ強みやフレッシュなアイデアを活かし、機能性とファッション性を両立した良質な製品を世に送り出します。



もちろん製品の品質にも妥協をせず、生地の段階からこだわり抜いて素材を選定。フレッシュな世代のインスピレーションを取り入れた「イケてる」ゴルフウェアをお届けします。

Instagram:https://www.instagram.com/linderthon_official/

Spring & summer シーズン2023 の取り扱い商品







今シーズン展開する商品はすべて日本製で、高次元の品質管理がなされています。

ゴルフウェア以外にもオールラウンドに使える多機能なTシャツなど、幅広いジャンルの商品をご用意しています。

・リバーシブルフードアウター

シーンによって使い分けられるリバーシブルアウター。オリジナルマーブル柄の面には難燃素材を使用しているため、ゴルフに限らずキャンプなど様々なアウトドアシーンでも活躍します。無地の面は高い防水性を持ち合わせており、ポケットに止水ファスナーを使用していますので、レインウェアとしてもお使いいただけます。

商品価格:52,800円(税込)サイズ展開:M・LMade in Japan販売ページ:https://linderthon.com/collections/all-products/products/reversible-hooded-outerwear







・アクティブストレッチトップス・パンツ

4way ストレッチ素材を使用したアクティブストレッチセットアップで、ゴルフに限らずスポーツウェアとして万能です。体の動きに合わせて生地が伸び、大きな動きにも容易に対応します。反発性もあるため型崩れしにくく、メリハリのあるシルエットを長期にわたりキープできます。トップスの前面に収納力のあるポケットをあしらって機能性を高めた一方で、ポロシャツやモックネックとの重ね着にも最適です。

パンツもコンシールファスナーがついたポケットを備えており、細かい物を収納しても物が落ちづらいのが特徴です。また、バックポケットは大きめに設計されているため、スコープ等のアイテムも収納できます。

[アクティブストレッチトップス]

商品価格:26,070円(税込)サイズ展開:M・LMade in Japan販売ページ:https://linderthon.com/collections/rankings/products/active-stretch-tops



[アクティブストレッチパンツ]商品価格:27,500円(税込)サイズ展開:M・LMade in Japan販売ページ:https://linderthon.com/collections/rankings/products/active-stretch-pants





・サイドロゴモックネック

1枚着にも重ね着にも適したモックネック。襟もとにはリブを使用し、表面にはLINDERTHONのテキストロゴをあしらいました。裏面には遊び心で、「Golf is a puzzle without an answer.(ゴルフは答えのないパズルだ)」という人生にもゴルフにも例えられるようなメッセージが。シルクのような滑らかな肌触りと、型崩れしないキックバック性が特徴です。

商品価格:24,970円(税込)サイズ展開:M・L・XLMade in Japan販売ページ:https://linderthon.com/collections/rankings/products/side-logo-long-sleeve-mock





・ベーシックポロシャツ

背面の縦書きロゴが特徴的なバックテキストポロ。シワになりにくく、洗濯後も型崩れしにくいため、デイリーユースに最適です。正面からだけでなく、後ろから見てもスタイリッシュなデザインを採用。ロゴにより浮き出るIラインがスタイルアップ効果を演出します。

商品価格:20,680円(税込)サイズ展開:M・L・XLMade in Japan販売ページ:https://linderthon.com/collections/rankings/products/back-print-polo







株式会社ASMIK.について







11歳差の女性2名が「ダブル代表」という形で運営する企業。環境配慮はもちろんのこと、ワークライフバランス・男女平等などに重きを置いて事業を展開しています。ASMIK.としての最初の事業がゴルフウェアブランド「LINDERTHON(リンダーソン)」の設立となりました。

■会社概要

社名:株式会社ASMIK.本社:東京都中央区銀座8-14-9デュープレックス銀座タワー202設立:2022年8月創立公式サイト:http://asmik.jp/



