CHUGAI INNOVATION DAY 2023開催レポート



中外製薬は、2023年11月16日(木)~11月17日(金)にヘルスケアデジタルトランスフォーメーション(DX)、ライフサイエンスR&Dにおける最新のトレンドと取り組み紹介するイベント「CHUGAI INNOVATION DAY 2023」を開催しました。4回目を迎える今回は、中外製薬の中核研究拠点「中外ライフサイエンスパーク横浜」からハイブリッド形式で開催。デジタル技術によるヘルスケアイノベーション、異なるものの「融合」によるイノベーションをテーマに、各界で活躍するリーダー16名をゲストに招き、イノベーション創発に向けた課題、および、課題解決のための共創の方向性に関する講演やディカッションを行いました。







Day 1「Digital Innovation」では、生成AI、Web3.0、デジタルツインなどのデジタル技術がヘルスケア産業に与える影響を俯瞰し、これらの技術のトレンドや活用の方向性を議論しました。Day 2「R&D Innovation」では「融合」をテーマに、新しい技術やモダリティ、今まで協働してこなかったプレイヤー、新しいコンセプトの融合など、掛け合わせによって患者さんにとって真に利益をもたらす創薬活動を行うヒントを議論し、両日でオンライン延べ2747名、現地延べ156名が参加しました。



Day 1 「Digital Innovation」

1. 生成AI技術を活用した医療・ヘルスケアの最前線

「生成AIによる新しい医療言語処理:創薬から臨床まで」

岡野原 大輔(株式会社Preferred Networks 代表取締役最高研究責任者)



本講演では最初にAIがどのように身近になっているのかを説明した後に生成AIの仕組み、特に大規模言語モデルがどのような仕組みで実現されているかを自己教師あり学習、言語モデルのべき乗則、大規模化による創発というテーマで解説しました。

後半ではこうした生成モデルが医療、ヘルスケアでどのような応用があるのというテーマを中心に述べました。特に現在の大規模言語モデルは既にテキストデータの管理業務や知識増強、医療研究などで活用できること、今後さらに大規模言語モデルの技術が発展していった場合、医療の現場や、研究のやり方が大きく変わる可能性があることについて述べました。



「生成AIによる新しい医療言語処理:創薬から臨床まで」

荒牧 英治(奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 教授)



本講演では、あまりにも有名になりつつある生成AIが今後、様々なイノベーションを生んだとして、さらにそのもう一歩先の課題についても述べました。

今から30年後2050年には、AIが当たり前になってから生まれる人間が成人します。AIに解けない問題、解かせるべきではない問題とは何か?AIが当たり前になった世の中で人はどのように変わるのか?おそらく、我々人間の生活、社会も大きく進化しているでしょう。カンブリア紀のような知識・文化の大爆発が起こっている可能性もあります。そんな期待に満ちた未来の展望を描きました。



モデレーター

関沢 太郎(中外製薬株式会社 デジタルトランス フォーメーションユニット デジタル戦略推進部 企画グループマネジャー)



2. 中外DXの挑戦

「中外製薬のDX 戦略と変革に向けた取り組み」

志済 聡子(中外製薬株式会社 上席執行役員 デジタルトランスフォーメーションユニット長)



中外製薬が全社を挙げて推進するDX、デジタルトランスフォーメーションについて、基本戦略の進捗、2030年ビジョン実現に向けた展望を紹介しました。AI創薬・ロボティクス等の活用、デジタルバイオマーカー開発、リアルワールドデータ(RWD)利活用を加速させると共に、生成AIやWeb3.0等最新のテクノロジーの導入も進めており、新たな基盤技術を活用した様々なユースケースを創出しています。デジタル技術を活用し、革新的なヘルスケアソリューションの提供を目指す私たちの挑戦にご期待ください。



モデレーター

金谷 和充(中外製薬株式会社 デジタルトランスフォーメーションユニット デジタル戦略推進部長)



3. Google特別講演

「What GenAI will impact the Healthcare and Life Sciences industry in the Google point of view」

Shweta Maniar (Global Director, Strategic Industries Healthcare & Life Sciences, Google Cloud)



デジタルトランスフォーメーションはもはやバズワードではありません。ライフサイエンス企業はどのようにして自社の能力を向上させ、デジタル戦略をより包括的に把握できるのでしょうか。

デジタル変革の機会は財務、サプライチェーン、製造業務の改善から顧客や患者向けの新たな体験まで、あらゆる所にあります。これまで多くの企業がデジタルによる新たな機会を模索してきましたが、その多くはまだその実現のための一貫した継続的かつ大胆な行動をとれていません。ライフサイエンス企業のうち、デジタル活用が成熟しているのはわずか約20%です。

生成AIは新しい製品やサービスを効率的かつ効果的に取り組み、革新する機会を提供します。



モデレーター

金谷 和充(中外製薬株式会社 デジタルトランスフォーメーションユニット デジタル戦略推進部長)



4. Web3.0とデジタルツインが拓く「ヘルスケア×デジタル」の新時代

「心臓血管系のデジタルツインを利用した、画期的な心疾患自動治療システムの社会実装を目指した研究開発」

上村 和紀(国立循環器病研究センター バイオデジタルツイン研究部 研究室長)



心疾患や脳卒中などの循環器疾患のなかでも、高齢化により急増してきている心不全に対して、最適な診療をすべての患者様へ、経済効率も改善しながら提供していくことが望まれています。この難題を解決する手段の一つとして、心臓血管系のバイオデジタルツインを利用した心不全自動治療システムの、基礎的な開発を行ってきました。このシステムを利用することで、循環器専門医にしかできなかった急性期心不全治療の自律化・全自動化が可能になるかもしれません。開発した治療システムの社会実装・臨床応用には、まだ克服しないといけない課題が山積しています。しかし応用された暁には、心不全の患者さんの幸せに大きく貢献できると期待されます。



「多層的生体情報の統合による疾患予防デジタルツインの構築」

村上 善則(東京大学医科学研究所 人癌病因遺伝子分野/ゲノム予防医学社会連携研究部門 教授)



人生100年を謳歌するには健康寿命の延伸が必須で、その最も効果的方策は疾患予防です。セミナーでは、健診情報とゲノムタイピング情報を合わせれば、新しい疾患リスク予測が可能となることを示しました。同意を取り、個人情報を保護し、今後も多層的生体情報を追加・解析すれば、予測精度はより高まるはずです。さらに最新の情報科学を駆使し、自らの生体情報からデジタルツインを構築し、様々な生活習慣を体験させて、将来の健康状態をシミュレーションできるプログラムも検討中です。その基本は日本特有の正確な健診データと情報科学の進歩。いのちは一つですが、デジタルツインを活用してリスクを予知、予防し、健康長寿を楽しみましょう。



「自己主権型アイデンティティが導く分散型イノベーションコモンズ」

濱田 太陽(株式会社アラヤ)



2000年代後半以降、ブロックチェーンを含む新しい分散型技術が登場しました。これらの技術を科学分野に活用する目的で、分散型科学(DeSci)が誕生しました。DeSciの枠組みでは、自己主権型アイデンティティを基盤として、世界中で分散的に生まれたアイデア、技術、データ、およびAIモデルなどが共有され、新しい技術や治療法などが生み出されることが期待されています。既にコミュニティが形成されており、日本におけるDeSciの拠点であるDeSci.Tokyoでは、新しい研究エコシステムの構築を提案しています。アラヤは、研究DXの推進と、DeSciを含む新しい研究開発の技術的基盤の構築に努めています。



モデレーター

関沢 太郎(中外製薬株式会社 デジタルトランス フォーメーションユニット デジタル戦略推進部 企画グループマネジャー)



当日は講演者と参加者でミニワークショップも開催。グループワークでアイデアや課題解決の方法を話し合うと共に中外製薬の最新の研究施設「中外ライフサイエンスパーク横浜」の見学も行いました。



Day2「R&D Innovation」

1. 創薬モダリティの「融合」によるイノベーション

「Focus Areaアプローチを軸とした創薬モダリティ戦略」

吉田 卓(アステラス製薬株式会社 ユニバーサルセルズ プレジデント)



創薬モダリティが多様化する中で、既存のモダリティをベースに、二重特異性抗体などの新しいコンセプトのモダリティが創出されてきました。しかしながら、モダリティ開発の競争は激しく、単一モダリティにて優位性を出すことは簡単ではありません。本セッションでは、アステラス製薬のFAアプローチに基づくモダリティ戦略を紹介しました。モダリティが複雑化することで、コストや規制の面から検討すべき項目は増加します。しかしながら、モダリティの多様性を自社に確保しつつ、それらのシナジーも追及しながら、強みを持つバイオロジーと疾患領域を組み合わせることで、アステラスだからできる患者さんへの価値提供ができると信じています。



「ゲノム編集技術と生体内送達技術を利用した新規遺伝子治療法の開発研究」

犬飼 直人(武田薬品工業株式会社 R&D, リサーチ グローバル アドバンスト プラットフォーム リサーチマネジャー)



京都大学iPS細胞研究所とタケダが2016年度から開始した共同研究プログラムであるT-CiRA。そのユニークで革新的な産学連携アプローチを土台とし、2020年のノーベル化学賞に選ばれたゲノム編集技術と、2023年のノーベル生理学・医学賞に選ばれた核酸(mRNA)技術、さらにこの技術と共にCOVID-19のワクチン開発に貢献した脂質(lipid nanoparticle)技術、これら3つの画期的な基盤技術を融合した新しい治療コンセプトについて紹介しました。未だに満足できる治療法のない疾患領域において、革新的な治療法を一日でも早く患者さんに届けるために、私たちは挑戦し続けます。



「『化学と生物の融合』がもたらした中外製薬の中分子創薬」

太田 淳(中外製薬株式会社 研究本部 モダリティ基盤研究部長)



抗体が狙える細胞外の標的も、低分子が狙えるポケットのある標的も、各々全タンパク質のおよそ20%に過ぎないと言われております。すなわちこれは、多くの標的分子がこれらのモダリティでは克服できない事を意味しており、我々が目指す中分子創薬はまさにこの問題意識に端を発しております。弊社の“化学”と“バイオ”が双方にこの想い共にし、部の垣根を越えてお互いの得意なところをうまく組み合わせることができた結果が、現在これら難標的へのアクセスが徐々に可能になってきている秘訣なのだと感じます。本セッションでお話しした弊社の“融合体験”や様々なディスカッションが、今後の皆さまの様々な未解決問題の解決にお役に立てれば幸いです。



モデレーター

松田 穣 (中外製薬株式会社 プロジェクト・ライフサイクルマネジメントユニット 科学技術情報部 インテリジェンスグループ マネジャー)



2. プレイヤーの「融合」によるイノベーション

「Purposed to Repurpose(R) ~希少疾患にお薬を~」

加藤 珠蘭(株式会社ジェクスヴァル 代表取締役)



わたしたちは、希少疾患治療薬の臨床開発に取り組んでいる製薬企業のスピンオフベンチャーです。設立のきっかけは希少疾患の学会で出会った患者団体からの学びと気づきでした。患者団体は、患者さんやご家族が経験と情報を共有する場の提供だけでなく、治療薬の研究開発の支援もしています。患者団体の支援で、病態モデルを構築し、患者さんがどの様な薬を必要としているのか理解を深め開発を進めています。現在、新たな発見をもとに、類似の非希少疾患でも開発を進めています。今後も患者団体の協力を得ながら、一日も早くお薬を届けられるようベストを尽くします。



「新興国で富士フイルムがAI健診センター"NURA"を展開!」

守田 正治(富士フイルム株式会社 メディカルシステム事業部 新規事業統括)



日本で当たり前の健診は新興国では存在しません。日本では早期発見・早期治療可能ながん・心筋梗塞といった慢性疾患で亡くなる方が急増しているのが新興国の課題です。アンフェアな世界を変えたい、新興国にも健診サービスを届けたい、皆で予防文化を形成したいという思いでFUJIFILMはNURAをインドに設立しました。又AIを積極的に活用することで世界のどこにでも高品質でリーズナブルな健診サービスを届けるよう取り組んでいます。更にデータを個人資産化、個人が自らの意思で活用可能なデータドリブン社会の実現を目指していきます。

先進的な技術を用いて社会課題の解決と経済性の両立を目指す、それがFUJIFILMの目指すValule from Innovationです。



「子宮内膜症の治療薬・デジタルバイオマーカー開発とその展望」

西本 綾子(中外製薬株式会社 トランスレーショナルリサーチ本部 プロジェクト推進部 グローバルプロジェクトリーダー)



子宮内膜症は20-40歳代の女性の10人に1人が悩んでいる身近な疾患で、つらい痛みと不妊の原因になります。中外製薬では炎症性ケモカインであるIL-8の抗体を子宮内膜症治療薬として開発しています。さらに、Biofourmis社との共同開発では、ウェアラブルデバイスとAIベースのアルゴリズムを用いて、正確に伝えることが難しい痛みを、客観的かつ持続的に評価する可能性を検証しています。Preferred Networks社との共同開発では、専門性の必要なMRI読影をサポートするモデル開発に取り組んでいます。中外製薬の持つ患者さん、医師、疾患への深い理解という強みと、デジタル企業がもつ強みを掛け合わせることで新たなサービスを創造し、女性の健康と幸せへの貢献を目指しています。



モデレーター

石井 暢也 (中外製薬株式会社 プロジェクト・ライフサイクルマネジメントユニット 科学技術情報部長)



3. コンセプトの「融合」によるイノベーション

「次世代RNAテクノロジーによる創薬展望」

齊藤 博英(京都大学iPS細胞研究所 教授)



新型コロナウイルスに対するmRNAワクチンの開発は、RNAの創薬応用への道を大きく拡げました。私たちは、生命システムの進化に重要な役割を果たしたRNAやRNA-タンパク質複合体 (RNP)の知見に基づき、機能性人工RNAやRNPを創出することを目指しています。たとえば、人工mRNAを細胞に直接導入することで「遺伝子回路」を形成させ、標的細胞を精密に純化したり、細胞の運命を特異的に制御することが可能です。さらに最近、独自のAI技術を開発し、天然RNAに優る人工の機能性RNAを生成することが実現できつつあります。今後、AIと合成生物学を融合することで、次世代のRNA/RNP創薬や、細胞の運命を自由に変換できる「細胞プログラミング技術」を生み出せる可能性があります。



「リプログラミング技術を駆使した医科学研究」

山田 泰広(東京大学大学院医学系研究科 分子病理学分野 教授)



人工多能性幹細胞(iPS細胞)の樹立成功により、一方向性である細胞の分化状態がリセットされ、細胞の運命を制御(リプログラミング)できることが示されました。私たちは、iPS細胞技術に代表されるリプログラミング技術をマウス個体に応用することで、生体内において細胞の運命を積極的に転換させる技術を開発しています。この生体内リプログラミング技術を応用することで、組織再生や、老化に関連する形質の解除が可能であることが示されつつあります。今後、生体内での細胞運命の制御により、様々な疾患に対する革新的な治療法が開発される可能性があります。



「3Rに配慮した動物実験を目指してー深層学習・ロボティクス技術を活用したマウス尾静脈注射システムの開発」

堀場 直(中外製薬株式会社 研究本部 創薬薬理第一研究部 スペシャリティ2グループ グループマネジャー)



医薬品の開発における実験動物の使用にあたっては 3R(Reduction, Reduce、Refinement)の

原則に基づいた動物保護の観点が必須です。実験の自動化を進めることにより実験者の労力を減らすだけでなく、人の手を介さなくすることにより動物のストレスを大幅に軽減することが期待されます。Preferred Networks 社の深層学習/ロボティック技術と中外製薬の動物実験で培ってきた経験を融合させることにより、マウス尾静脈注射システムを作製することに成功しました。今後、今回のようにこれまで適用を考えてこなかったような技術を、動物実験に応用することにより、より 3R に配慮した適切な動物実験を行っていけるように進めていきたいと思います。将来的にはすべての動物実験が人の手を介さず、より動物にとってストレスフルな環境が提供されることを期待します。



モデレーター

松田 穣 (中外製薬株式会社 プロジェクト・ライフサイクルマネジメントユニット 科学技術情報部 インテリジェンスグループ マネジャー)



【ご参考】

CHUGAI DIGITALウェブサイト(https://www.chugai-pharm.co.jp/profile/digital/)

CHUGAI DIGITAL公式note(https://note.chugai-pharm.co.jp/)



