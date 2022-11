[ゼロワングロース株式会社]

日本国内及び欧米を中心とするグローバル拠点のマーケティングオペレーション(※1)設計構築において支援実績を持つゼロワングロース株式会社(本社:京都府京都市、代表取締役:丸井達郎、以下ゼロワングロース)は、株式会社システムフォレスト(本社:熊本県人吉市、代表取締役:富山孝治、以下システムフォレスト)のマーケティングオペレーション総合支援サービスの提供に向けて、マーケティングオペレーション設計構築・人材育成・人材紹介サービスご採用いただいたことをお知らせいたします。













背景



欧米のマーケティング組織ではマーケティングオペレーション(MOps)と呼ばれる専門チームがテクノロジーとデータの活用を推進し「マーケティング収益効果の可視化」「データの利活用による顧客提供価値の拡大」「マーケティングチームの生産性向上」などを実現しています。これらの専門人材の育成においては、従来のマーケティング知識以上にテクノロジーに関する深い知識が要求され、多くの企業で人材が慢性的に不足しており、マーケティングのDX化の大きな課題となっています。



システムフォレストではこの課題を解決するべく、クラウドサービスの導入や活用支援を行う自社人材に対して、ゼロワングロースが提供する人材育成サービスを通じてリスキリングを実施し、マーケティングやマーケティングテクノロジーの知識習得と自社での実践に取り組んできました。



今後の展望



システムフォレストは自社での実践で得た経験値により、マーケティングオペレーションを自社で導入することが難しい企業様に対してオペレーションモデルの構築及びシステムを含めた運用基盤を提供し、安定したオペレーションの実現を支援してまいります。また、顧客企業の自社人材の育成に関してもゼロワングロースと共にご提供します。



今後ますます増加する需要に対して、働く場所に捉われない新しい職業であるマーケティングオペレーション専門人材を地方から育成し、地域ビジネスの活性化にも貢献していきます。



● (※1)マーケティングオペレーション(MOps)について

MOpsとは、ヒト・マーケティングテクノロジー・マーケティングプロセスを横断的に俯瞰しながら戦術を設計しメンテナンスするファンクションを指します。よくマーケティングとITの架け橋とも呼ばれ、マーケティングテクノロジーの専門知識と分析力や実行力を備えた人材が、IT部門とマーケティングキャンペーンを実施するフィールドマーケティングとの間に入り実務を進めます。属人的ではなく組織的なマーケティング運用を実現するために、CMOやマネジメントチームに近い存在として組織構成されている事が多く、欧米ではフィールドマーケティングやIT部門で経験を積んだ後、キャリアアップのパスの1つとしてMOpsの業務に従事する方も少なくありません。



●株式会社システムフォレストについて

株式会社システムフォレストは、クラウド事業、IoT事業を大きな柱として、地域密着型で、お客様の規模や事業に合わせた変革を様々なクラウドサービス、IoT技術の導入・開発、さらには活用支援を通じて支援することを得意としており、これまで600社を超えるお客様に対しての支援実績があります。

クラウド事業においてはSalesforceを始めとした様々なクラウドサービスの認定再販・コンサルティングパートナーとして、顧客企業のデジタル化を支援し、IoT事業でSORACOM パートナースペースの上位認定 「SELECTED インテグレーションパートナー」としてエッジ(センサー)から通信、そしてクラウドによる可視化サービス構築までを、ワンストップで提供しています。詳細については、https://www.systemforest.com/about/をご覧ください。



●ゼロワングロース株式会社について

外資系企業や海外で実際にマーケター、カスタマーサクセス、セールスとして活躍した経験があるからこそわかる、レベニュー組織課題の特定やサポートを中心に、コンサルティングサービス、及び人材育成サービスを展開しています。日本ではまだ浸透していないマーケティングオペレーションやカスタマーサクセスオペレーションの考え方や、それに必要なプロセスや組織の構築方法、戦略・戦術設計方法などを特に得意としています。

「A catalyst for business growth - We take your business from zero to one and support you behind the scenes」を心に企業様のレベニュー組織構築に関する各種サービスを提供しています。詳細については、https://www.01growth.com/about/01growthをご覧ください。



●代表取締役 丸井達郎について

マーケティングオートメーションシステムを提供する株式会社マルケト(現Adobe株式会社)にて、日本人ではじめてグローバルの戦略コンサルティングチームに所属し、ユーザー企業にプロセスマネジメントを中心とした戦術設計や数字指向のマーケティング戦略の立案支援を通じて多くのプロジェクトを成功に導いた。自身もマーケターとして、数字とデジタルマーケティングを活用した独自のマーケティングモデルを開発し、企業の成長に大きく貢献した経験を持つ。2019年11月より株式会社スマートドライブへ海外事業開発ディレクターとして参画しマレーシアの海外拠点開発に従事。現在はゼロワングロース合同会社、代表執行役社長としてデジタルマーケティングのコンサルティングサービスの開発及び提供を牽引している。著書に『「数字指向」のマーケティングデータに踊らされないための数字の読み方・使い方』 (MarkeZine BOOKS)がある。





