[株式会社ハレおすぎインターナショナル]

英語絵本で、読む!聞く!話す!新感覚レッスン自然と身につくキッズ向け英会話



ハワイ発の英語絵本を使った英語レッスン「Read it LOUD!」(リード・イット・ラウド)を運営する株式会社ハレおすぎインターナショナル(代表取締役:杉本恵美子、本社:東京都新宿区)は2023年3月1日(水)より「Read it LOUD!オンライン」のタブレット用アプリをリリースします。つきましては絵本を使ってオンラインで実施される子ども向け英語レッスンを無料でお試しいただけるモニター様を2023年3月1日~4月30日の2ヶ月間募集しています。オリジナル絵本から表現力を身につける英会話レッスンをぜひお試しください。













40分のレッスンをまずは無料で体験!



Read it LOUD!オンラインは2023年4月からサービスがスタートします。正式スタートに先立ち、お申し込み頂いた方に1レッスンを無料で体験できるお得なオープニングキャンペーンを実施いたします。普段のレッスンが無料で受けられるとってもお得なサービスです!





【募集要項】



オンラインで受講する英語絵本読み聞かせのレッスンにご興味がある方、試してみたい方、英語が初心者のかた、苦手なお子さまでも大丈夫です!ぜひお気軽に無料体験レッスンをお申し込み頂き、絵本から始まるワクワク・ドキドキをお子さまに体感して頂きたいです。※レッスンにはパソコンもしくはタブレットとインターネット環境が必要です。



対応年齢:3歳~8歳

レッスン時間:1回40分

オンライン開講時間:月~土 10:00~20:00、日 10:00~15:00(祝日休み)

募集期間:2023年3月1日~4月30日

応募方法:応募フォームから、必要事項をご入力の上ご応募

【新規登録URL: https://onlinelesson.readitloud.jp/】





無料オンラインレッスン募集の背景



Read it LOUD!は2020年に直営校の阿佐ヶ谷校を開校。現在、東京都、神奈川県内計3か所で対面レッスンを実施しております。多くの小学生がタブレットを持ち授業を受けるようになった昨今、おうちでも絵本を使った英語レッスンに取り組んでいただきたく、アプリをリリースすることとなりました。アプリには絵本だけでなく、塗り絵やお絵描き、簡単なゲームなどもご用意しております。これを機にぜひアプリをお試しください!





「Read it LOUD!」について



『Read it LOUD!』は、もともとハワイ在住の実業家ウォーリー・エイモス氏が立ち上げた、子どもたちに絵本を読んで聞かせる活動です。日本で展開しているものはその日本版となります。“英語と日本語を交互に使って絵本を読む”という独自の方法で、自然と2つの言語が身につきます。文法だけではなく、表現力・コミュニケーションやリズムを学ぶことができるので子供達がぐんぐん英語力や表現力を吸収していきます。オンラインアプリでは「RIL&TOWA」(R)という完全オリジナル絵本を教材として使用します。

















代表からのご挨拶





はじめまして。代表の杉本です。もともと私は、テレビやラジオ番組の放送作家で、ドラマの脚本も手がけています。

小さい頃から絵本や本は大好きでしたが、机に向かって勉強することが嫌いで、特に英語は超がつくほど苦手でした。そんな中、大好きなハワイで仕事を通じて知り合ったのが、アメリカでは実業家として知られているWally Amosです。彼のモットーである「Be positive, Anyway」(とにかく前向きに!)という言葉。そして彼がライフワークとしている、まるでミュージカルのような子ども達への絵本の読み聞かせ活動「Read it LOUD!」に感動し、気がつくと、私の英語への苦手意識は、どこかに吹き飛んでいました。そして、日本の子ども達にも「Read it LOUD!」を広めたい!という想いをWallyが快諾し、現在に至ります。東京都内で実施している対面レッスンでは、お子さま達の目覚ましい英語力アップや、レッスンで出会ったお友達と仲良く英語を楽しんでいる様子を見て、「Read it LOUD!」のすばらしさを実感し、全国のキッズ達にも、楽しく英語を身につけて欲しいと思い、今回、オンラインレッスンを開校することを決意しました。まずはお気軽に無料体験レッスンを受けてみてください。ご自身のお子さまの圧倒的な吸収力と可能性に驚かれることと思います!









講師からのメッセージ



現在、Read it LOUD!の対面レッスンでは、少人数制のグループレッスンを中心に、絵本の読み聞かせや絵本の内容を体感できる様々なアクティビティーを行っています。英語はまったく初めて…というお子さまがレッスンを続けていくうち、ある日、わが子が突然英語を話しだした瞬間を目の当たりにし感動した…と保護者様からお話しを頂戴したり、レッスン後「もう終わっちゃうの?帰りたくないよー!」と泣き出してしまう子も…。また、グループで楽しく英語でコミュニケーションしていくうちに、入会前は内気だったお子さまが、いつの間にか積極的にお友達に声をかけたり、自分を表現することができるようになった…と、保護者様が驚かれることも少なくありません。とにかく楽しくて、子ども達は勉強している感覚はなく自然と英語を身についているんだな…と、大変嬉しく思っています。今回、オンラインレッスンスタートということで、Read it LOUD!が、ただ楽しいだけでなく、英語力+人間力を育むものであることを、全国の皆様に知っていただきたいです。





【会社概要】

社名:株式会社ハレおすぎインターナショナル

代表取締役:杉本恵美子

所在地(六本木オフィス):東京都港区西麻布3-3-2-103

事業内容:英語教育に関する業務、ブランドコンサルティング、各種イベントの企画制作および実施、商品開発・販売

URL:https://www.haleosugi.com/



