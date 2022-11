[株式会社カーフ]







株式会社カーフのパルクール施設設計カンパニー「Parkour Design Lab(PDL)」は、日本におけるパルクール・シーンの新しいムーブメントとしてのライフスタイルブランド「TOOLISM(トゥーリズム)」を11月19日(土)に本社3Fにてローンチします。PDLオリジナルパルクール器材の紹介と共に、TOOLISMの思想を表現したコンセプトファニチャーの発表、そして国内外で活躍するパルクールアーティストZENの写真アートプロジェクトをご紹介いたします。







Where you see is Where you go

たどり着きたい場所へ。





TOOLISM とは…



「TOOLISM(トゥーリズム)」は、PDLがパルクールの世界観をオリジナルプロダクトやアートを通して表現するライフスタイルブランドプロジェクトです。



パルクールカルチャーからインスパイアされたオリジナリティー溢れるプロダクトや空間から新しいライフスタイルが始まります。







<TOOLISM Concept Furniture>









Parkour Design Lab



PDLは、インテリアプロダクトカンパニーである株式会社カーフが手がけるアーバンスポーツ「パルクール」の施設や器材設計およびパルクールライフスタイルをクリエイトするディビジョンとして、2018年にスタートした日本唯一のパルクール施設設計・施工専門カンパニーです。











<PDLオリジナルパルクール器材>













ZENART





ZENがパルクールをしながら世界各国を巡る活動の中で、出会った街の姿と自身の動きを独自の視点で捉えたもので、「街に存在する物の姿」を残すことをテーマにした作品を展示します。









ZEN:パルクールアーティスト

【 PROFILE 】

1993年 東京都生まれのアーティスト。15歳でパルクールと出会い、翌年渡米し街中での身体表現に没頭する。競技シーンで2015年全米大会優勝。2020年世界大会優勝。その後、本腰を入れてアート制作を開始。

現在発表している作品の多くは、ZENがパルクールをしながら世界各国を巡る活動の中で、出会った街の姿と自身の動きを独自の視点で捉えたもので、「街に存在する物の姿」を残すことをテーマとしている。

2019年度 Newsweek『世界が尊敬する日本人100』の1人に選出された。



ZEN Official Website

https://www.zenshimada.com

FREE RUN ON EARTH

https://freerun-on-earth.com



TOOLISM STUDIO

Parkour Design Lab

https://www.parkourdesignlab.com

カーフショップ3F

目黒区目黒3-10-11-3F



