[株式会社BLS]

CMF by NOTHNGのワイヤレスイヤホンとスマートウォッチの日本発売開始



英国のコンシューマー・テクノロジー・メーカーNothing社のサブブランドCMF by NOTHNGは、ついに日本上陸しました。ワイヤレスイヤホンBUDS PRO及びスマートウォッチWATCH PROが10月20日にアマゾン及び楽天で発売されました。







9月26日に発表されたCMFは、優れたデザインをより身近なものにすることを目的とした Nothingの新しいサブブランドです。

色、素材、仕上げに細やかな心の注意を払い、時代を超越したデザインを提供するために設計されたこれらの最初のCMF(カラー、マテリアル、フィニッシュ)製品は、NOTHING社のノーハウを活用し、コア機能に焦点を当て、ユーザーに大きな価値を提供します。

CMF BUDS PRO - Silence Meets Power

ワイヤレスイヤホンCMF BUDS PROは、45 dB のハイブリッド アクティブ ノイズ キャンセリング、クリアな通話を実現するクリア ボイス テクノロジー、強力なダイナミック バス ブースト ドライバーにより、最適なサウンド エクスペリエンスを提供します。 最大 11 時間の再生に加え、Nothing Xアプリで完全にパーソナライズされたエクスペリエンスをお楽しみ頂けます。



CMF WATCH PRO - See More Go Further

スッキリしたラインと滑らかなアルミニウム合金フレームを備え、細心の注意を払って設計されたCMF WATCH PROは、鮮やかな色を備えた大型 1.96インチ AMOLEDディスプレイ、シームレスなナビゲーション、58 fps のリフレッシュ レートを備えています。健康を総合的に管理し、110種類のスポーツモードをサポートするCMF WATCH PROは、内蔵GPSで正確な位置情報を提供し、最長 13日間のバッテリー寿命を誇り、さらに AIを活用した通話機能により、外出先でもクリアで途切れない通信を可能にします。



販売場所・価格

BUDS PROの販売価格は、7,350円(税込)で、ダークグレー、ライトグレー、オレンジの3色からお選び頂けます。WATCH PROの販売価格は、11,000円(税込)で、ダークグレー、メタリックグレー、アッシュグレーの3色からお選び頂けます。

購入先

アマゾン

https://amzn.asia/d/iVStamR

https://amzn.asia/d/5hHdtua

楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/nothingagent/cmfwatchpro/

https://item.rakuten.co.jp/nothingagent/cmfbudspro/



オフィシャルサイト

https://intl.cmf.tech/#about



(2023/10/20-18:16)