食後血糖波形×AIによるデータ解析で糖尿病の治療用アプリを開発しているTHE PHAGE。



食後血糖波形×AIデータ解析で「食事」が「薬」になる社会の実現を。糖尿病治療用アプリを開発中のTHE PHAGE/株式会社ザ・ファージ(本社:東京都渋谷区、代表:徳永翔平)は、Plug and Play Japan株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:ヴィンセント・フィリップ、以下Plug and Play Japan)実施のアクセラレータープログラム「Summer/Fall 2023 Batch(以下、SF2023 Program)」に2023年6月1日付で採択されたことをお知らせいたします。







当社は現在の糖尿病治療の在り方を変えるべく「バイタルデータで"おいしい"を再定義する」をミッションとして掲げ、一人ひとりによって異なる「食後血糖値波形」に着目し、糖尿病治療の領域における変革を目指す企業として、研究開発を進めています。



今回採択されたPlug and Play Japanが提供するアクセラレータープログラム SF2023 Programは、大手企業と国内外のスタートアップを結び、イノベーションを創出することを目的とするプログラムで、大手企業にはイノベーションを加速させる国内外スタートアップとのマッチング機会を、スタートアップには幅広く個別面談やワークショップ、メンタリング、ネットワーキングなどの機会が提供されます。



食事そのものが薬のような役割を果たす社会の実現に向け、THE PHAGE はバイタルデータとAIの力を駆使し、糖尿病治療に対して革新的なソリューションを実現できるよう、今回のアクセラレータープログラムを通じ、さらに研究開発・事業開発を推進していきます。



Plug and Play Japanのアクセラレータープログラム:プレスリリース(2023年6月1日付)

「Summer/Fall 2023 Batch」の採択スタートアップに関するプレスリリースはこちら

https://japan.plugandplaytechcenter.com/press/sf2023-batch/



Plug and Play Japanのアクセラレータープログラムについて

Plug and Play Japanが提供するアクセラレータープログラムとは、大手企業と国内外のスタートアップを結び、イノベーションを創出することを目的としています。本プログラムを通し、大手企業は自社のイノベーションを加速させる国内外スタートアップとのマッチングが可能になり、スタートアップは幅広く大手企業との連携機会を得られます。プログラムの締めくくりには成果を発表する「Summit」を開催。国内だけでは得られないようなイノベーションに関する最新情報を取得できるほか、業界の垣根を超えた交流が生まれる場となっています。





THE PHAGEについて





2021年設立。「バイタルデータで"おいしい"を再定義する」をミッションに、糖尿病治療用アプリを開発。食後血糖波形xAIデータ解析で、1人ひとりに寄り添った提案をすることで糖尿病治療の世界を変えることを目指す。

会社ウェブサイト:https://thephage.life



◆弊社紹介記事:HuffPost | ハフポスト日本版

https://www.huffingtonpost.jp/entry/qws-thephage_jp_6486bfc9e4b0756ff85e7bac



◆THE PHAGE代表 徳永翔平

1989年、東京都生まれ。青山学院大学卒業後、複数の医療機器メーカーで診療ガイドラインの改訂、新規医療機器の開発に携わる。2021年、血糖値自動予測AIの開発を行うTHE PHAGE, Inc.を創業。



◆過去の主な受賞歴

[2021年09月]

東京都令和3年度創薬・医療系ベンチャー育成支援プログラム「Blockbuster TOKYO」選抜プログラム採択。

[2022年01月]

QWSステージ#09発表で「SQI協議会 最優秀賞」と「味の素賞」をダブル受賞。

[2022年04月]

研究開発型スタートアップ支援事業/NEDO Entrepreneurs Program(NEP)typeB」に採択。

[2022年07月]

グロービス主催アクセラレータープログラム「G-STARTUP」第5期採択企業(Main Track)に選出

[2022年09月]

NEDO主催「海外プログラム2022 米国コース(シリコンバレー)」採択(全8社の1社)

[2022年10月]

仙台市×みらいワークス主催「東北グロースアクセラレーター(TGA)2022」10社に採択

[2022年11月]

Boundless/渋谷QWS主催「SHIBUYA QWS STARTUP AWARD #1」ファイナリスト(全74エントリー中5社)

[2023年03月]

株式会社明治実施「明治アクセラレーター」ピッチコンテスト優秀賞獲得、アクセラレーションプログラム採択





