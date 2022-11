[株式会社Liv.]

OFFICIAL LAUNCHの11月1日の本日より月末までローンチ記念の全商品30%OFFのキャンペーンを実施中!



近年のファスティングブームの火付け役と称されるファスティングブランド、NOUN(ノウン)の代表・高橋大介がプロデュースする美容と美肌に特化した新たなファスティングジュース“livido”(リビド)をお披露目いたします。lividoは 従来のミネラル豊富なファスティングジュースに加え、シリカ、マリンコラーゲン、マグネシウム、ヒアルロン酸、プラセンタエキスなどの美容成分を含み、ダイエットと腸内環境を整えるデトックスだけでなく、女性にはより嬉しいお肌の 調子を整える美肌効果を実感していただくことができます。ファスティングの行程中は専門家のパーソナルカウンセラー が付き、ファスティング前後の“Before Eats”(準備食)と“After Eats”(回復食)のアドバイスを含めたトータルビューティーサポートを行います。OFFICIAL LAUNCHの本日11月1日から月末11月30日まで、全商品30%OFFのキャ ンペーンを実施中。









【lividoは美容と健康、そしてサポートにフォーカスしたファスティングメソッド】



ファスティングとは、英語の“Fast”=断食が由来となっている通り、一定の期間食事を取らず過ごすことを言います。 従来は宗教上の行事の一環として行われていたものが、現代ではダイエット効果があるとして特定のドリンク等で必要最 低限の栄養素を取りながら行うことが主流となっています。



数あるドリンクの中でもlividoが際立つのはその成分内容。多くのファスティングジュースは必要最低限の栄養素のみ取り入れるため、減量はできても栄養素が足りず筋肉が落ちてしまい、結果体脂肪率が上がり、一時的に減量ができてもリバウンドのしやすい体になってしまうことが懸念されていました。lividoはそれを補うため、筋肉を極力落とさないため に必要なたんぱく質やビタミン、ミネラルを豊富に含みます。また、それだけでなくファスティング中、腸内環境だけで なくお肌も整えられるよう、シリカ、マリンコラーゲン、マグネシウム、ヒアルロン酸、プラセンタエキスなどの多くの 美容成分をジュースに使用しています。高濃度の美容成分を含んでいることから、ファスティング時の置き換えドリンク としてだけでなく、体内から働きかけるスキンケアとしてデイリーに飲んでいただくこともおすすめしています。



さらに、lividoのファスティングメソッドには専門家によるパーソナルカウンセリングが付いており、ファスティングの 行程中は専用のカウンセラーが常時質問への回答やより快適に日々を過ごせるようアドバイスをさせていただいておりま す。ファスティング前後の“Before Eats”(準備食)と“After Eats”(回復食)に関する食事のサポートも含め、ファ スティング中の体の変化に関する知識をお伝えすることにより、一時的な減量やデトックスだけでなくその後の生活習慣 への意識改革を行い新たなライフスタイルを手に入れることを目標としています。



このジュースをプロデュースしたのは、近年の大きなファスティングブームの火付け役と称されているファスティングブランドのNOUNの代表・高橋大介。



以下、高橋大介氏のコメント:「NOUNを通じて、多くの方がファスティングに出会い、それぞれのライフスタイルに合わせてファスティングを日常に 取り入れてくれるようになりました。僕が男性というのもあり、元々NOUNは男性のファンが多いので、たくさんの方の サポートをさせていただく中で、もっと女性に嬉しいブランドを作ることができたらと思っていたので、今回このlivido のプロデュースを行いました。lividoはダイエットに加えて、さらに美肌でより美しくなれてしまうという何とも素晴ら しいファスティングジュースです。ジュースの味も女性がより飲みやすいようベリー系の味にしていて、苦なく美味しく ファスティングを行っていただけると思います。」



(高橋大介:美容師・ヘアメイクアーティストとして約30年広告や雑誌などで活動しながら、ファスティングのコンサ ルティング事業を展開。2019年にメンズ向けのNOUNミネラル・ファスティングを設立。俳優やモデルなどこれまでに 600人以上をカウンセリングサポートしてきた。)



【livido商品詳細】







【3 days fasting+ カウンセリング付き】¥38,500 → OFFICIAL LAUNCHキャンペーン中価格 ¥26,950



・パーソナルカウンセリング

健康状態や生活食習慣、お悩みをお伺いした上で生活の改善ポイントとファスティング中の日々のアドバイス

・lividoドリンク2本

・ファスティングサポートサプリ2種×3包 ファスティング中の身体を労うアミノ酸と乳酸菌

・無添加梅ぼし×4 ファスティング中の塩分補給に

・オリジナルハーブティー×3包

エルダーフラワーとカモミールのオリジナルブレンドにジンジャーをプラスしリラックスと体を温める効果も





【5 days fasting+ カウンセリング付き】¥48,400 → OFFICIAL LAUNCHキャンペーン中価格 ¥33,880



・パーソナルカウンセリング

健康状態や生活食習慣、お悩みをお伺いした上で生活の改善ポイントとファスティング中の日々のアドバイス。

・lividoドリンク3本

・ファスティングサポートサプリ2種×3包 ファスティング中の身体を労うアミノ酸と乳酸菌

・無添加梅ぼし×6つ ファスティング中の塩分補給に

・オリジナルハーブティー×5包

エルダーフラワーとカモミールのオリジナルブレンドにジンジャーをプラスしリラックスと体を温める効果も







【2 days fasting ドリンクセットのみ】¥22,935 → OFFICIAL LAUNCHキャンペーン中価格 ¥16,055



・ファスティングマニュアル

・lividoドリンク2本

・ファスティングサポートサプリ2種×3包 ファスティング中の身体を労うアミノ酸と乳酸菌

・梅ぼし×3 ファスティング中の塩分補給に

・オリジナルハーブティー×3包

エルダーフラワーとカモミールのオリジナルブレンドにジンジャーをプラスしリラックスと体を温める効果も





【lividoオフィシャルウェブサイト】

https://livido.me/

こちらからオンラインのご購入もしていただけます



【lividoオフィシャルインスタグラム 】

@livido_official

https://www.instagram.com/livido_official/



【企業情報】

株式会社 Liv.

所在地:〒153-0042 東京都目黒区⻘葉台1-8-1

ご連絡先:03-5728-3798



本件のメディア・プレスのお問い合わせ: info@livido.me (担当:高橋)

