リリース記念ライブは4.1 東京・代官山 4.21 浜松で開催



~カラフル パワフル ハートフル~

色彩と躍動のドラマー 羽生一子、ソウルに響く歌声の鈴木麻美、そしてジャズ界の実力派メンバー達からなる HABUBAN。

ファンク、レゲエ、ブラジリアンなど多様なリズムを取り入れた色彩豊かなサウンドのオリジナル曲とスティービー ワンダー、スティング、イヴァン リンスらのカバー曲を含む全9曲入りアルバム。

心ふるえるサウンドが 今 歩き出す。







ベーシスト、プロデューサー 飯田雅春による新レーベル Milareso Records(ミラレソレコード)第2弾。



【HABUBAN】

羽生一子 drums 鈴木麻美 vocal 高木慎二 sax 天野 丘 guitar 松岡美弥子 keyboard 飯田雅春 bass



「Time for the Stars / HABUBAN」

【収録曲】

1. Sotto Voce (詩 羽生一子、曲 飯田雅春) 3:48

2. Time for the Stars (詩曲 飯田雅春) 3:52

3. Love Dance (Ivan Lins) 5:40

4. Calling You (Bob Telson) 5:55

5. プリズム (詩 羽生一子、曲 飯田雅春)6:00

6. TOBIBAKO (詩 羽生一子、曲 飯田雅春)4:01

7. Pastime Paradise (Stievie Wonder) 6:04

8. Love Is the Seventh Wave (Sting) 5:10

9. What a Wonderful World (G.Douglas, G.David Weiss) 3:29







《CD 情報》





「Time for the Stars / HABUBAN」

発売日:2023年3月30日

型番:MLRS-301

フォーマット:CD(紙ジャケット仕様)

価格:¥3,000(税別)

レーベル:Milareso Records

発売元:ミラレソ株式会社

JANコード:4560457860054

取扱:ラッツパックレコード





メンバープロフィール







羽生一子 HABU Kazuko Drums, Leader





昭和の東京出身。脱OL後、女性9名のバンドを結成、大手楽器店コンテスト全国大会において最優秀賞を受賞。”廣木光一(g)トリオ”や、ハーモニカ奏者リーオスカーの”NEXT PAGE”で全国ツアー。98年、小樽へ移住、結婚。”廣木光一JAZZ NEW VISION”タイ・ベトナム公演が好評を博す。2002年、栗林秀明(箏) とのユニット”おこととどらむ”で小学生を交えた音楽ワークショップを開催。07年、坂本龍一プロデュース「ロハスクラシックコンサート2007」に”循環即興古楽楽団CICLO”で出演。12年、再び東京に拠点を移す。現在自己のグループ”HABUBAN”、”HIROKI BAND”で活躍中。ドラムスを古澤良治郎、日野元彦、関根英雄の三氏に師事。将棋棋士の羽生善治、吉本興業所属の歩子(ハブサービス)は父方の従兄弟。



鈴木麻美 SUZUKI Asami Vocal

浜松市出身。高校時代からのバンド活動を経て、’99年よりジャズ・シンガーとしても活動開始。美山夏蓉子氏に師事。自己ユニットやさまざまなセッションで演奏するほか、映像や演劇、詩の朗読とのコラボレーションにも積極的に取り組む。‘15年アルバム「Jazzy」リリース。



高木慎二 TAKAGI Shinji Sax

Manhattan School of Music在学中、Steve Slagleらとツアーを行う。帰国後、渡辺香津美,高橋幸宏,三好功郎,Rod Williamsなど多数のグループに参加。東京ディズニーリゾートTDLバンドマスターとして10年間在籍。また八王子名物《煮かつサンド》で有名なROMANのオーナーでもある。



天野 丘 AMANO Takashi Guitar

中学生の頃よりギターを始め、その後沢田駿吾氏に師事。三好功郎のアシスタントを勤めながら自己のトリオを結成し、ライブハウスで演奏活動をスタートする。現在は自己のトリオ、デュオなどを軸に様々なセッションで活動。教則本「初めてのジャズギター」「弾けちゃう!ジャズギター」などの著書も。



松岡美弥子 MATSUOKA Miyako Keyboard

東京芸術大学音楽学部作曲科卒業。同大学院音楽文化学専攻音楽音響創造領域修了。 作編曲家としてゲーム・アニメ・映画等の音楽、アーティストへの楽曲提供など幅広いジャンルで活動する。 またピアニスト・キーボーディストとして、様々なアーティストのライブサポートやレコーディングに参加している。 「未来古代楽団」「TOYSPARK」メンバー。



飯田雅春 IIDA Masaharu Bass

大阪生まれ、石川県出身。ジャズベーシストでありながら、ジャンルを越境した新たな表現を目指すクリエイター。早稲田大学モダンジャズ研究会在学中からプロとして活動を開始し、数多くの音楽家、芸術家と共演。’98~’12年の間北海道小樽で活動後、現在は東京在住。近作は「Mais Azul Que Blue 空と海とBLUE / 廣木光一」「せぴあ / 成川修士」「Standards And Me / 新澤健一郎」「UNIVERSAL CLARITY / 飯田雅春 Trio Plus」など





ライブ情報

「Time For The Stars」リリース記念ライブ!

4.1 土 代官山 晴れたら空に豆まいて

open 12:00 start 12:30

前売 ¥3,000 当日 ¥3,500(ドリンク別)

http://haremame.com/schedule/74463/



4.21 金 浜松 メリーユー

open18:00 start 19:00

前売 ¥3,000 当日 ¥3,500(ドリンク別)

予約フォーム

https://forms.gle/jV216yjvWsosjbek6





