[YoubeYou株式会社]

企業理念に共感する 30名の株主が集結本質的なウェルビーイング実現に向けてアクセラレート



You be You(ユービーユー)株式会社(本社:東京都渋谷区代々木4-50-13 / 代表 井尾佐和子 以下、当社) は、2023年8月29日に株式の33.4%以上を誰も保有しない「みんなの会社化」を実現したことをお知らせします。当社では「みんなの会社」(自律分散組織化)を以下のように定義しています。



<You be You 株式会社が考える「みんなの会社化」の定義>



関わる人たちが対話をベースに当社およびその資産(具体的なスペースや知財等を含む)を共同所有 及び 共同利用すること。また、リアルな場 及び オンラインの場を活用し共同労働すること。



このたびの「みんなの会社化」により、株式も分散的に保有するため、株主総会で最終的な議決権を行使する人は存在せず、対話により合意形成を目指すことを意味します。





You be You 株式会社の事業概要



当社は、2018年4月に「私を生きる」を企業理念に、東京都渋谷区参宮橋に コ・クリエーションラウンジ「Atlya参宮橋 / tsugugoto cafe アトリア参宮橋 / ツグゴトカフェ 」をオープンしました。また、2022年11月にはオンライン上のセルフ コンディショニング プラットフォーム「ワタシクリエイト ROOM」を発足しました。





ワタシクリエイトとは、すべての人が「私を生きる」ために、自らの創造性を発揮し、自分の幸せから他者とつながり、共創しながら循環する世界をつくるムーブメントです。



当社では、ワタシクリエイトをコンセプトに、人々が互いから学び合い成長を見守り合うコミュニティ事業をはじめ、本来の私を生きながら社会参画することを支援するアカデミア事業、日本の伝統を引き継ぎ、安心安全な食を提供する飲食事業、ワタシクリエイトな在り方を伝えるメディア事業、地域や社会に貢献するソーシャル事業等を展開しています。



【アトリア参宮橋 / tsugugoto cafe の様子】



【アトリア参宮橋】

コミュニティ事業、ソーシャル事業、飲食事業の拠点アトリア参宮橋では、各種ワークショップ、対話会、渋谷区こどもテーブル等を展開。併設の tsugugoto cafe ではアーユルヴェーダを取り入れたランチ等も提供。







【オンラインプラットフォーム『ワタシクリエイトROOM』】







オンライン上のコミュニティ「ワタシクリエイトROOM」では月間30以上のWSを開催。自分のあり方を社会規範や常識などの外軸に合わせるのではなく、内面から湧き上がる自発的な動機で ”私を生きる” ために、自らを振り返りつつ整える セルフコンディショニング プラットフォームとして展開



「みんなの会社化」の背景



当社は、去る2023年7月20日、当社株式の約70%を保有していたいわゆる大株主から全株式を買い受け、2023年8月29日に「みんなの会社化」(自立分散型組織化)を実現しました。現在、当社の株主は28名と1法人となっております。



多数の株主を持つことは、一般に、合意形成がそれだけ難しくなることを意味します。しかしながら、設立以来の「対話を基盤とする風土」を、事業の側面のみならず経営形態でも体現し、統一すべく今回の資本政策に踏み切りました。



今後の事業展開



私たちの事業のコアにあるコミュニティ事業では、個人向けとして、私を生きることを実現すること、一人一人の幸せの探求の機会をピアサポートするセルフコンディショニングプラットフォーム「ワタシクリエイトROOM」。

企業向けとして、ビジネスの加速と本来の私を生きることへの充足感を分けない、そのためのビジネスコミュニティ「ワークドライブラウンジ」。

また地域 に開いたソーシャル事業として、子供テーブルの開催やお味噌汁を真ん中にした「日本人の未来に継いでいきたい普段ご飯」をコンセプトに、アーユルヴェーダの叡智を統合した「tsugugoto cafe ツグゴトカフェ」 で食からも「私を生きる」ことの実現をサポートしています。

若者・子供の可能性を開く「アトリエアトリア」。

現在の子育て・介護に関わる人たちに限られない全ての人の孤立化を防ぐ、地域セイフティネットでもあることを目指します。



今後当社は、自律分散型組織としての体験を積み重ねる中で得た知見及び、資本参画いただいたファウンダーの皆様との連携を基盤に、新たな連携事業を生み出していきます。





【You be You 株式会社事業全体像】





新役員体制について



当社は、「みんなの会社化」に伴い 2023年7月28日に取締役を4名を選任し、また同年8月29日、監査役1名を選任いたしました。

代表取締役(CEO):井尾佐和子

取締役:鴨崎貴泰

取締役:横山浩代

監査役:武井浩三





また、アドバイザリーボードとして、一般社団法人 Fukusen (フクセン)代表理事 細野真悟氏、株式会社 Corelead(コアリード) 代表取締役 有冬典子氏、株式会社デジタルファシリテーション研究所 代表取締役 田原真人氏 を迎え、経営強化を図ります。



役員からのコメント(一部)





代表取締役 井尾佐和子

当社に関わる者のあり方は以前から自律分散に向かっていましたが、資本構造は伴っていませんでした。経済的な成長以上に、一人ひとりの「私を生きる」世界の実現の先にウエルビーイングな組織と社会の実現を目指している組織としては、資本構造こそ、誰一人、圧倒的な支配者にならないことが望ましいと考え、今回、このようなスタイルへと踏み切りました。







取締役 鴨崎貴泰

すべての人が「私を生きる」を理念に掲げる当社にとって「みんなの会社化」(自律分散組織化)を目指すことは必然でした。しかし「言うは易く行うは難し」。我々も「みんなの会社化」を目指す過程で様々な困難に出会い、その都度それを上回る多くの仲間の共感を得て乗り越えてきました。このジャーニーはまだ始まったばかりです。社会という荒野を仲間たちといざ行かん、という心持ちです。







取締役 横山浩代

自律分散型の組織「みんなの会社化」は、次の時代に必要とされている組織形態であり、すべての人が「私を生きる」という我々の理念と、この新たな組織形態に魅力を感じ、共感できる様々な分野の28名と1法人の株主と新体制を整えることが実現できたことに喜びを感じています。また、ここから始まる新しい事業、資本構造が生み出す社会的経済的価値に期待をしております。







監査役 武井浩三

社会の大きな転換が近づいている昨今、我々のようなコミュニティ型の法人運営は、今後益々必要性が増していくと思います。会社を特定の個人の私有物としない、共助型の「コミュニティカンパニー」は、所有権だけでなく運営に関わる意思決定もコミュニティに開かれており、そこから生まれるある種偶発的な展開は、当事者である僕にとっても未知のワクワクに溢れています。



ファウンダー*の皆様からのコメント(一部)

*当社では資本参画している株主の皆様をファウンダーと呼んでいます。建物の土台にあたる基礎、(ファンデーション)をつくる人・支える人という意味から使用しています。





細野真悟さん / 一般社団法人Fukusen代表理事

グッドビジネスクリエイター

これまでの株主はリスクを負い、大きなリターンを期待し、その取り分を株式保有率によって配分される権利を有する存在として扱われてきました。僕の目指したい「新しい株主」とは、大事にすべきだと想うものが近い人達が集まり、その想いを共に育んでいく仲間です。結果としての経済的リターンを期待するのではなく、プロセスに関わりながら幸福感を味わえるような会社と株主との関係性をみなさんと一緒に創りたいです。私の役割としては、そのプロセスを持続可能なものにするために必要な新しい仕組みの考案と実現だと思ってワクワクしています。







山川亜希子さん / スピリチュアル翻訳家・作家

今は時代の変わり目、古いものがどんどん役に立たなくなり、新しいものが生まれて行くときですね。私は日本の敗戦から隆盛、そして衰退の80年を生きて来ました。今は困難な時代でもあるけれど、一番面白い時代でもある、と思います。 井尾さんのプロジェクトはわかりにくいと言われることも多いかもしれませんが、今の時代にはまさにその分からないところが大切なのかもしれません。直観の来るままに、宇宙の采配や動きを信じて動いていく、それが今一番必要なことなのでしょう。











竹倉史人さん / 人類学者

人間が幸福になるためには3つの「つながり」が必要だと言われています。それは、1.宇宙とのつながり、2.他者とのつながり、3.自分自身とのつながりです。この3つの相において、柔軟で強靭なつながりが維持されるとき、私たちは真に満たされウェルビーイングが実現されるのでしょう。Atlyaコミュニティが作る場はこの3つの「つながり」を創出し、強化し、そしてそれを社会へ拡張していくハブとなる、生命の結び目として機能していくのだと思います。





田原真人さん / 株式会社デジタルファシリテーション研究所 代表取締役 デジタルファシリテーター

一人ひとりの想いから共創するという取り組みを突き詰めていくと、株式会社に内在する、お金によるインセンティブによって他者をコントロールするという仕組みとぶつかってしまうんですよね。YoubeYou社は、この矛盾と向き合い、勇気をもって次のフェーズへと一歩を踏み出しました。

ファウンダーとして、またアドバイザリーボードとして、次のプロセスも一緒に進んでいきたいと思います。



有冬典子さん / 株式会社Corelead 代表取締役 組織風土改革コンサルタント

すべての人が「私を生きる」が体現されたコミュニティでは、支配者、指示命令者なしに、必要な場面で必要な人が内発的に有機的な動きで調和・共創がなされるはずという信念を持っています。

今回、資本構造からも支配者を排除し、真の自律分散を体現しようとするコミュニティ型法人の運営にトライするYoubeYou社の勇気ある姿勢に強く共感。真摯に「私を生き」て「あなたと生きる」未来が立ち上がり続ける場を支援したく、また主体的に作り上げたく、ファウンダーとして、またアドバイザリーボードの一員として参画いたしました。



チカイケ秀夫さん /パーソナル・ベンチャーキャピタル合同会社 最高ブランディング責任者

代表の井尾佐和子さんとは、2016年に渋谷で開催された「ワタシクリエイト展」にてお会いしました。当時から井尾さんご自身の原体験から生まれた『私を生きる』という理念にエネルギーがあり、特に女性に対してのエンパワーメント活動に共感を持ち応援しておりました。経営環境やコロナの環境でアンコントローラブルの中、このタイミングで株主としての意見や経営のサポートをさせていただくことで、より井尾さんご自身が『私を生き』、ロールモデルになることで、より多くの女性がイキイキしていける家庭や会社や社会の実現に近づくと確信しております。

============



You be You 株式会社:

『私を生きる』を理念に、コミュニティ事業をはじめ「暮らし」と「働く」を繋げるさまざまなサービスを展開する自律分散型コミュニティ カンパニー。2018年の創業以来、ソーシャルグッドとビジネスの境界を超えて循環するエコシステムを構築している。



https://youbeyou.co.jp/

https://atlya-co.com/

https://room.watashicreate.com/

https://www.watashicreate.com/



お問い合わせ | 広報担当:高橋・横山 |info@atlya-co.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/30-10:46)