2023年7月13日(木)13:00~15:10(8月31日(木)までアーカイブ配信あり)



西村あさひ法律事務所により設立された研究機関である西村高等法務研究所は、「クラウドの活用と課題~日欧における競争政策の最新動向を踏まえて~」を、2023年7月13日(木)に開催致します。







イベント概要





本イベントでは、最先端の法政策的課題に対する理論的・実務的探究を取り扱う西村高等法務研究所の主催により、Frederic Jenny ESSEC Paris名誉教授へのインタビューと、CISPE(Cloud Infrastructure Services Providers in Europe)のFrancisco Mingorance氏による講演を執り行うとともに、日本のクラウド分野における競争と課題について、パネルディスカッションにより競争当局、研究者、実務家がそれぞれの観点から掘り下げて考えます。

開催概要





日時:2023年7月13日(木)13:00~15:10(~8/31(木)までアーカイブをご覧頂けます)

主催:西村高等法務研究所

参加費:無料

対象:どなたでも視聴可能

プログラム





インタビュー 13:00~:

Cloud Infrastructure Services: An analysis of potentially anti-competitive practices (35分)

・ESSEC Paris 名誉教授 Frederic Jenny

・西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士 藤井康次郎氏<モデレーター>

・西村あさひ法律事務所 弁護士 角田龍哉氏



講演 13:35~:

CISPE’s activities on fair software licensing practices(20分)

・CISPE常務理事, Francisco Mingorance



パネルディスカッション 13:55~:

「日本のクラウド分野における競争と課題」(75分)

・公正取引委員会 デジタル市場企画調査室長 稲葉僚太氏

・モリソンフォスター法律事務所 パートナー 木村智彦氏

・東京大学大学院 法学政治学研究科附属ビジネスロー・比較法政研究センター 教授 滝澤紗矢子氏

・西村あさひ法律事務所 弁護士 角田龍哉氏<モデレーター>

イベント主催者について





西村高等法務研究所(Nishimura Institute of Advanced Legal Studies)は、日本有数の法律事務所である西村あさひ法律事務所により、2007年4月に設立された、法理論と法実務の架橋をめざす研究機関です。



西村高等法務研究所は、法務に関する戦略的な視点に立った理論的・実務的な調査研究に基づき、法律実務に対して発展的・先端的な提言を行うとともに、法律実務の水準を高度化するための研修や講演を企画・実施するための研究組織です。日本における社会経済活動の発展のためには、法律実務の健全な発展が不可欠であり、西村高等法務研究所は、そのような法律実務の発展に資するべく、従来の法律実務の枠内では取組みの困難な基礎的及び応用的問題について斬新な調査研究を行い、その成果を実務に還元していくことを目指しています。

登壇者プロフィール





インタビュー



ESSEC Paris 名誉教授 Frederic Jenny

2008年よりESSECのEuropean Center for Law and Economicsの共同ディレクターも務める。英国公正取引庁の非常勤理事、2004年から2012年8月までフランス最高裁判所判事、9年間フランス競争当局の副議長、1997年から2004年まで世界貿易機関「貿易と競争に関する作業部会」の議長を歴任。













西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士 藤井康次郎氏<モデレーター>

西村あさひ法律事務パートナー弁護士。独占禁止法および国際経済法分野の案件を多く手がける他、国際争訟、企業危機管理やルール形成案件にも従事している。政府や業界団体の研究会等の委員を多く務めるとともに、弁護士評価誌やメディアからの受賞歴も多数有する。













西村あさひ法律事務所 弁護士 角田龍哉氏

西村あさひ法律事務所所属の弁護士。IT業界を中心として、競争法や消費者保護法制といった経済法案件を多く手掛ける他、データ保護、テレコムその他の業規制や国内外の関連政策分析にも精通している。これらの分野における著作も多数ある。











講演



CISPE 常務理事 Francisco Mingorance

25年以上にわたり、大手テクノロジー企業の欧州全域でのエンゲージメント戦略や広報キャンペーンを展開している。欧州のクラウドインフラストラクチャーの代表として、クラウドコンピューティングに関する汎欧州のイニシアチブであるGaia-Xの創設ボードメンバー、Climate Neutral Data Center Pactのボードメンバーでもある。











パネリスト





公正取引委員会 デジタル市場企画調査室長 稲葉僚太氏

平成17年公正取引委員会入局。公正取引委員会事務総局のほか、在アメリカ合衆国日本国大使館(平成26年~平成29年)、内閣官房日本経済再生総合事務局(平成30年~令和元年)等を経て、令和4年7月より現職。















モリソン・フォスター法律事務所 パートナー 木村智彦氏

日頃より公正取引委員会の調査手続及び企業結合審査においてクライアントを代理するほか、JVや戦略的提携を含む広範な競争法関連事項についてクライアントに助言。2009年から2013年まで公正取引委員会審査局勤務(審査専門官主査、IT・知財タスクフォース担当官)。













東京大学大学院 法学政治学研究科附属ビジネスロー・比較法政研究センター 教授 滝澤紗矢子氏

2001年東京大学法学部卒業、2004年ハーバードロースクール修了(LL.M.)。2006年東北大学助教授、2018年同大学教授、2022年より現職。著書に、『競争機会の確保をめぐる法構造』(有斐閣、2009年):2010年商事法務研究会賞・大隅健一郎賞、など。



主催者概要





会社名:西村高等法務研究所

所在地:東京都千代田区大手町1-1-2 大手門タワー 〒100-8124

代表者:中里実

設立:2007年4月

URL:https://www.nishimura.com/ja/common/nials



