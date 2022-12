[伊勢まちづくり株式会社]

~みえ観光の産業化推進委員会(三重県観光局観光資源課内)【持続可能な観光地づくりに向けた観光型MaaSによる観光地活性化モデル事業】につき2022年2月28日まで販売~



伊勢市の中心市街地活性化や観光まちづくり事業に取り組んでいる伊勢まちづくり株式会社(所在地:三重県伊勢市、代表取締役:坂谷隆徳)は、伊勢志摩地域の課題である二次交通を活用した観光地の往来を促進するため、「みえ観光の産業化推進委員会(三重県観光局観光資源課内)」主催、伊勢まちづくり株式会社が受託者として、伊勢市において観光MaaSを活用した地域周遊促進モデルの実証事業を行っています。

伊勢市、(公社)伊勢市観光協会、(公社)伊勢志摩観光コンベンション機構、伊勢商工会議所の協力のもと、伊勢市内での公共交通(バス)の乗り放題と伊勢市内の観光主要箇所である伊勢神宮(外宮・内宮)周辺、河崎地区、二見地区での体験や飲食等に活用できるクーポンがセットになったお得なデジタルきっぷ「伊勢まるごときっぷ」を12月1日から販売を開始します。





1「伊勢まるごときっぷ」の販売者及び販売期間

・販売者:伊勢まちづくり株式会社

・販売期間:令和4年12月1日から令和5年2月28日まで



2「伊勢まるごときっぷ」の概要







*様々な交通機関(※2)と連携したお得なきっぷです。路線バス乗り放題券、レンタサイクル割引チケットが付いてくるため、その日の気分や行きたいエリアに応じて交通手段を使い分けてみよう。



三重交通株式会社が提供する伊勢・鳥羽エリア全域で路線バスの乗車が可能なフリーきっぷ「伊勢鳥羽みちくさきっぷ」と、伊勢まちづくり株式会社が提供する伊勢神宮(外宮・内宮)周辺、河崎地区及び二見地区の体験や飲食店等で利用できる基本クーポン「お伊勢さんまち歩きクーポン(レンタサイクル割引チケット付)」「伊勢の台所 河崎蔵まちへの招待状」「伊勢二見まち歩きクーポン」を組み合わせた伊勢市内での周遊に便利な商品です。



「伊勢まるごときっぷ」は、スマートフォンアプリ「Horai」を活用し、伊勢神宮(外宮・内宮)周辺や、夫婦岩で知られる二見、蔵のあるまち河崎、金剛證寺のある朝熊といった伊勢の主要エリアで、その土地ならではの体験や特典と引き換えることができます。



(※2):12月1日に発売する商品では、路線バス乗り放題券、レンタサイクル割引チケットをご利用いただけます。

12月中旬以降に電車との連携商品、1月中旬以降にタクシーとの連携商品を販売開始予定です。

「伊勢まるごときっぷ」の対象外ですが、当事業ではTOYOTA SHAREと連携し、2022年10月1日から2023年1月31日までカーシェアを提供しております。(こちらは別途TOYOTA SHAREの登録が必要で、別途利用料金がかかります。)



3「伊勢鳥羽みちくさきっぷ」について







1.利用範囲







・伊勢・鳥羽エリア全域で乗車可能(下記の対象外路線を除く)です。

※対象外路線:高速鳥羽大宮線、津伊勢空港連絡線(伊勢市駅~空港アクセス港間含む)、パールシャトル線、市町村コミュニティバス(鳥羽市かもめバス一部除く)

・1日(1DAY)と2日(2DAYS)で一部フリー区間が異なるため、ご注意下さい。





・対象区間を超えてのご利用の場合は、ご乗車の際、必ず先に乗務員にご確認ください。

・「伊勢まるごときっぷ」ではすべて大人料金での設計となっています。

※「伊勢まるごときっぷ」を子どもが利用する場合も、大人料金での利用となります。



2.特典内容

下記の指定窓口にて「伊勢鳥羽みちくさきっぷ」のチケット画面を提示することで、「観光施設割引券」と交換できます(乗車適用日のみ)。



○取扱窓口:宇治山田駅前、伊勢市駅前、内宮前、鳥羽バスセンターの乗車券発売窓口

【伊勢市】



















詳しくはこちらをご参照下さい。

https://www.sanco.co.jp/shuttle/shuttle01-01/post-6.php#p2



4「基本クーポン」について

お伊勢さんまち歩きクーポン



お伊勢参りと合わせて、主に伊勢神宮外宮・内宮周辺で使えるチケット。ご当地グルメや体験、お土産など市内の指定店舗の中から、様々な特典を受けることが出来ます。

[商品内容]

・伊勢(主に伊勢神宮外宮・内宮周辺)の指定の店舗・施設で使えるチケット5枚

・価格:¥900(税込)

・利用店舗はこちらのホームページをご参照下さい。

https://ise-machi.co.jp/coupon/



伊勢の台所 河崎蔵まちへの招待状



参宮客で賑わう門前町を支えた「伊勢の台所」河崎エリア専用チケットです。河崎グルメ、歴史散策、河崎ならではの体験など、周辺の指定店舗の中からお好きなお店でお使いいただけます。

[商品内容]

・河崎エリアの指定の店舗・施設で使えるチケット3枚

・価格:¥3,080(税込)

・利用店舗はこちらのホームページをご参照下さい。

https://horai.sv/kawasaki_pass



伊勢二見まち歩きクーポン



江戸時代より伊勢神宮参拝前に身を清める場所として栄えた二見エリア専用チケットです。二見ならではの名物土産・人・観光スポットなどが楽しめる、周辺の指定店舗でお使いいただけます。

[商品内容]

・二見エリアの指定の店舗・施設で使えるチケット4枚

・価格:¥1,100(税込)

・利用店舗はこちらのホームページをご参照下さい。

https://ise-machi.co.jp/futami_coupon/



5「伊勢まるごときっぷ」の種類







観光客の利便性に合わせて、「伊勢鳥羽みちくさきっぷ」の日数と、「お伊勢さんまち歩きクーポン(レンタサイクル割引チケット付)」「伊勢の台所 河崎蔵まちへの招待状」「伊勢二見まち歩きクーポン」に含まれるクーポン枚数の組み合わせにより、合計7種類の商品を販売致します。

自分の旅行プランの目的や行きたい場所、交通手段に合わせて、お伊勢参りはもちろん、伊勢の魅力をゆったり味わい尽くしたい!という方にぴったりな商品です。

伊勢神宮(外宮・内宮)周辺・河崎・二見を巡る伊勢旅行の定番ルートで「伊勢まるごときっぷ」を使えば、合計1,000円以上 (※3)お得に楽しむことができます。



(※3):「2DAY伊勢まるごときっぷ」を購入して、バスで二見・外宮・内宮・河崎をめぐる場合



*合計7種類から自分のプランに合わせて選べる!

豊富な選べる特典で、バスやレンタサイクルでの移動、ご当地グルメや体験もお得に!

「伊勢まるごときっぷ」は、人気のカフェ、レストラン、和食店、和菓子店、雑貨店、銭湯などでも受けることができる特典があり、伊勢神宮周辺はもちろん、伊勢をより楽しみたい方にはぴったりなきっぷです。



1.2DAY 伊勢まるごときっぷ



伊勢の魅力を余すところなく全て楽しみたい!という方におすすめです。エリア毎に異なる顔を持つ伊勢のグルメも歴史もまるごと体験できるチケットセットです。

[商品内容]

・伊勢(主に伊勢神宮外宮・内宮周辺)・二見・河崎、全てのエリアでご利用いただけるチケットセット

─「お伊勢さんまち歩きクーポン」チケット2枚

─「伊勢の台所 河崎蔵まちへの招待状」チケット1枚

─「伊勢二見まち歩きクーポンチケット2枚

─ 伊勢鳥羽みちくさきっぷ2DAY

・価格:¥3,850(税込)



2.1DAY伊勢まるごときっぷ~二見名物めぐりの旅~



3.2DAY伊勢まるごときっぷ~二見名物めぐりの旅~

1泊2日以上でゆっくり伊勢を楽しみたい方におすすめなきっぷ。

2.伊勢鳥羽みちくさきっぷ1DAY か 3.伊勢鳥羽みちくさきっぷ2DAYSをお選びいただけます。

伊勢神宮外宮・内宮周辺と二見エリアの散策どちらもお楽しみいただけます。

[商品内容]

・伊勢(主に伊勢神宮外宮・内宮周辺)・二見エリアでご利用いただけるチケットセット

─「お伊勢さんまち歩きクーポン」チケット2枚

─「伊勢二見まち歩きクーポン」チケット2枚

─ 伊勢鳥羽みちくさきっぷ(1DAY or 2DAYS)

・価格:2.1DAYの場合¥2,150(税込) 3.2DAYSの場合¥2,750(税込)【お勧め!】



4.1DAY伊勢まるごときっぷ~河崎大人の名店めぐり~

5.2DAY伊勢まるごときっぷ~河崎大人の名店めぐり~







伊勢神宮参拝後、蔵のあるまち・河崎によりみち!

主に伊勢神宮外宮・内宮周辺と河崎の各エリアの名店を巡ることができるきっぷです。

4.伊勢鳥羽みちくさきっぷ1DAY か 5.伊勢鳥羽みちくさきっぷ2DAYSをお選びいただけます。

歴史的な蔵のまちのゆったりとした大人の時間をお楽しみください。

[商品内容]

・伊勢(主に伊勢神宮外宮・内宮周辺)・河崎エリアでご利用いただけるチケットセット

─「お伊勢さんまち歩きクーポン」チケット2枚

─「伊勢の台所 河崎蔵まちへの招待状」チケット1枚

─ 伊勢鳥羽みちくさきっぷ(1DAY or 2DAYS)

・価格:4.1DAYの場合¥2,600(税込) 5.2DAYSの場合¥3,200(税込)【お勧め!】



6.1DAY伊勢まるごときっぷ~河崎大人の名店めぐりW~

7.2DAY伊勢まるごときっぷ~河崎大人の名店めぐりW~



「伊勢まるごときっぷ~河崎大人の名店めぐり~」に、「河崎蔵まちへの招待状」チケットがさらに1枚増えたきっぷです。

6.伊勢鳥羽みちくさきっぷ1DAY か 7.伊勢鳥羽みちくさきっぷ2DAYSをお選びいただけます。

主に伊勢神宮内宮・外宮周辺と河崎エリアをゆっくり回りたい人に最適です!

[商品内容]

・伊勢(主に伊勢神宮外宮・内宮周辺)・河崎エリアでご利用いただけるチケットセット

─「お伊勢さんまち歩きクーポン」チケット2枚

─「伊勢の台所 河崎蔵まちへの招待状」チケット2枚

─ 伊勢鳥羽みちくさきっぷ(1DAY or 2DAYS)

・価格:6.1DAYの場合¥3,700(税込) 7.2DAYSの場合¥4,300(税込)【お勧め!】



6 購入及び利用方法



商品はスマートフォンアプリ「Horai」にて購入いただけます。



Horaiアプリ:ご旅行前の観光スポット探しに!

伊勢エリアだけで400近くの豊富なスポット情報があり、ご旅行で行きたいスポットを見つけるのに便利です。その他にも、伊勢市の混雑状況案内、オーディオガイドON THE TRIP、シェアカーを提供するTOYOTA SHAREなど、他社のサービスもご案内しています。









step1:スマートフォンでの操作

・スマートフォンアプリ「Horai」をダウンロードします

・「伊勢まるごときっぷ」を購入します

・Horaiアプリで購入きっぷの利用可能なお店を検索します

・アプリ内の旅程作成機能により旅程を組み立てます

step2:気になるお店を巡る

・作成された旅程を参考に伊勢を巡ります

・お店を訪問します

(三重交通の路線バスで移動する場合は、降車時に降車口の専用シートにHoraiアプリで「読み取り」の準備後、スマートフォンをかざします。)



step3:お店でクーポンを利用する

・Horaiアプリの指示に従って、お店に設置されている専用パネルにHoraiアプリで「読み取り」の準備後、スマートフォンをかざします

step4:読み取り後、特典と交換する







7 「伊勢まるごときっぷ」特設サイト

ご利用方法、利用可能店舗・特典内容や最新の情報については、

特設サイト(https://ise-marugotokippu.ise-machi.co.jp/)をご覧ください。



8「伊勢まるごときっぷ」の提供背景



伊勢市の課題である内宮周辺エリアからの観光客の分散化に向けて、「伊勢まるごときっぷ」の活用により、旅行者が公共交通機関を利用しながら伊勢の複数エリアを周遊することで、市内の複数地区での滞在期間の長期化や観光消費の拡大を図ります。



また、伊勢の観光事業者や交通関係者が参加する「伊勢観光DX推進ファミリー」(現在89団体)が中心となり、「伊勢まるごときっぷ」の利用実態や位置情報のデータを分析し、旅行者の二次交通の利便性の向上等に向けた課題解決に活かしていきます。また、令和4年度末に県内の観光関係者事業者に対する報告会を開催し、事業結果を周知する予定です。

(※1):伊勢観光DX推進ファミリー会員(11/28時点)

・事業者会員:26団体

・お伊勢さんまち歩きクーポン 参画事業者:34団体

・伊勢の台所 河崎蔵まちへの招待状 参画事業者:10団体

・伊勢二見街まち歩きクーポン 参画事業者:13団体

・行政等団体オブザーバー:6団体

合計89団体



9 実証事業の主体

みえ観光の産業化推進委員会(三重県観光局観光資源課内)



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/03-10:16)